Papaya: వేసవి, రంజాన్ పండుగ... మార్కెట్లోకి రుచికరమైన బొప్పాయి
మండుతున్న వేసవితో పాటు రంజాన్ పండుగ సీజన్ నడుస్తుండగా, శివార్లలోని మార్కెట్లు తాజా ఆకుకూరలతో పాటు వివిధ రకాల నోరూరించే పండ్లతో నిండిపోయాయి. వేడిగాలులు కొనసాగుతున్నప్పటికీ, బజార్లు, వారపు మార్కెట్లకు పొరుగు జిల్లాల నుండి వివిధ ప్రాంతాల నుండి రుచికరమైన పండ్లు తాజాగా వస్తున్నందున మార్కెట్లలో రద్దీ ఎక్కువగానే ఉంది. వాటిలో, పోషకాల నిల్వగా పరిగణించబడే పలు రకాల బొప్పాయిలు కస్టమర్ల దృష్టిని ఆకర్షిస్తాయి. బొప్పాయిలో విటమిన్లు ఏ, సీ, ఈ, ఫోలేట్ ఉంటాయి.
ఫైబర్, పపైన్ అనే జీర్ణ ఎంజైమ్తో నిండి ఉంటుంది. వేసవిలో ప్రత్యేక రుచికరమైనదిగా పిలువబడే బొప్పాయి ఎక్కువగా నగరం చుట్టూ ఉన్న గ్రామాల నుండి వస్తుంది. చాలామంది రైతులు బొప్పాయిని పండించడానికి ఇష్టపడతారు ఎందుకంటే ఇది తక్కువ జాగ్రత్త, అధిక దిగుబడితో లాభదాయకంగా ఉంటుంది.
కానీ ఇది వాతావరణ అనుకూల పంట, నగరంలోని రెండు మార్కెట్లలో అన్ని సమయాలలో డిమాండ్ కలిగి ఉండటం వలన సులభంగా మార్కెట్ చేయబడుతుందని కందుకూరు మండలంలోని అగర్మియాగూడ గ్రామంలోని తన వ్యవసాయ భూమిలో ప్రధానంగా బొప్పాయిని పండించే రైతు మొహమ్మద్ అదీబ్ అహ్మద్ అన్నారు.
ప్రతిరోజూ నగర మార్కెట్లకు తీసుకురాబడుతున్న బొప్పాయి రకాల్లో, ముఖ్యంగా రంగారెడ్డి జిల్లా నుండి, నం.15 అని కూడా పిలువబడే ఓపీ పండు, రైతులు పెంచడానికి అత్యంత సురక్షితమైనదిగా భావిస్తారు.