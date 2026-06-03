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ఎన్నికల్లో తెలంగాణ బిడ్డలే పోటీ చేస్తారు.. ఆంధ్రా నేతలు కాదు : పవన్ కళ్యాణ్
తెలంగాణ రాష్ట్ర ఎన్నికల్లో పోటీపై ఏపీ ఉప ముఖ్యమంత్రి, జనసేన పార్టీ పవన్ కళ్యాణ్ కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఇకపై జరిగే ఎన్నికల్లో తెలంగాణ బిడ్డలే పోటీ చేస్తారని, ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రానికి చెందిన నేతలు ఎవరూ పోటీ చేయరని స్పష్టంచేశారు.
బుధవారం ఆయన అమరావతిలో పర్యటించారు. ఈ సందర్భంగా అమరావతిలోని 58 అడుగులు అమరజీవి పొట్టి శ్రీరాములు కాంస్య విగ్రహాన్ని ఆయన సందర్శించి నివాళులు అర్పించారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ, మహనీయులను కులాలకు పరిమితం చేసే ధోరణిని విమర్శించారు. గత వైకాపా ప్రభుత్వ హయాంలోనే కుల రాజకీయాలు విపరీతంగా పెరిగిపోయానని, వాటిని ఎదుర్కొనేందుకే సేనా గళం కమిటీని ఏర్పాటు చేశామని తెలిపారు.
తెలంగాణాలో జనసేన పార్టీ తరపున అక్కడి స్థానికులే పోటీ చేస్తారని, ఆంధ్రప్రదేశ్ నేతలు ఎవరూ అక్కడికి వెళ్లి పోటీ చేయబోరని స్పష్టం చేశారు. తెలంగాణ బిడ్డలు పోటీ చేస్తే ఆ ప్రాంత నేతలకు అభ్యంతరం ఎందుకు అని ఆయన సూటిగా ప్రశ్నించారు. గద్దర్ కుటుంబం పట్ల, కేసీఆర్ పట్ల తనకు గౌరవం ఉందని, అయితే, దేశ సమగ్రతకు భంగం కలిగించే చర్యలను తాను తీవ్రంగా వ్యతిరేకిస్తానని, మాజీ మంత్రి కేటీఆర్ తనకు సోదరుడు అని అన్నారు.
అంతేకాకుండా, తెలంగాణాలో పోటీ చేసే హక్కు అక్కడి భూమిపుత్రులకే ఉంటుందని అనడం సరికాదని, ఇతరులు పోటీ చేయకూడదని అభ్యంతరాలు చెప్పడం తగదన్నారు. పైగా తెలంగాణ ఎవరి జాగీరు కాదని, అక్కడి రాజకీయాల్లో జనసేన భాగస్వామ్యంపై వస్తున్న విమర్శలకు అర్థం లేదని పవన్ కళ్యాణ్ అన్నారు.
రవితేజ, శివ నిర్వాణ, మైత్రి మూవీ మేకర్స్ ఇరుముడి నుంచి ది హార్ట్ ఆఫ్ ఇరుముడి గ్లింప్స్ రిలీజ్
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మెగాస్టార్ చిరంజీవి, డైరెక్టర్ బాబీ చిరు158 పొల్లాచ్చిలో కీలక షెడ్యూలు ప్రారంభం
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విశాఖపట్నం రోడ్డు ప్రమాదం.. డ్యాన్స్ మాస్టర్ పండు తీవ్రగాయాలు (video)
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రోడ్డు ప్రమాదంలో 'ఢీ' జోడీ డ్యాన్స్ మాస్టర్ పండుకు గాయాలు
ప్రముఖ డ్యాన్స్ రియాలిటీ షో 'ఢీ' ఫేమ్ డ్యాన్స్ మాస్టర్ పండుకు రోడ్డు ప్రమాదం జరిగింది.ఈ ప్రమాదంలో ఆయన తీవ్రంగా గాయపడ్డారు. విశాఖపట్టణం జిల్లా ఆనందపురం సమీపంలో ఈ ప్రమాదం చోటుచేసుకుంది. ఈ ఘటనలో మాస్టర్ కాళ్ళకు తీవ్ర గాయాలు కావడంతో ఆయనను వెంటనే చికిత్స నిమిత్తం స్థానిక ఆస్పత్రికి తరలించారు. సమాచారం అందుకున్న పోలీసుల సంఘటనా స్థలానికి చేరుకుని వివరాలు సేకరించారు. ఈ ఘటనపై పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేపట్టారు.
'పెద్ది' చిత్రం టిక్కెట్ ధరల పెంపు - జీవో జారీ చేసిన సర్కారు
మెగా పవర్ స్టార్ రాం చరణ్ హీరోగా నటించిన 'పెద్ది' చిత్రానికి తెలంగాణ ప్రభుత్వం ఊరటనిచ్చింది. తెలంగాణ రాష్ట్రంలో 'పెద్ది' చిత్రం సినిమా టిక్కెట్ ధరలను తాత్కాలికంగా పెంచుకునేందుకు అనుమతి ఇచ్చింది. ఈ మేరకు తెలంగాణ ప్రభుత్వం జీవోను జారీ చేశారు. ఈ నిర్ణయంతో సినిమా విడుదలకు ముందు చిత్ర బృందానికి పెద్ద ప్రోత్సాహం లభించినట్లయింది. బుచ్చిబాబు సాన దర్శకత్వంలో వచ్చిన ఈ చిత్రంలో జాన్వీ కపూర్ హీరోయిన్.