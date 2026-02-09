సోమవారం, 9 ఫిబ్రవరి 2026
Written By ఐవీఆర్
Last Modified: సోమవారం, 9 ఫిబ్రవరి 2026 (16:47 IST)

తెలంగాణ మునిసిపల్ ఎన్నికల్లో జనసేనకు డిపాజిట్లు రావని పవన్ రావడంలేదు: ఎమ్మెల్యే అనిరుధ్

pawan kalyan
తెలంగాణ మునిసిపల్ ఎన్నికల్లో జనసేన పార్టీకి డిపాజిట్లు గల్లంతవుతాయన్న విషయం తెలుసుకుని జనసేన అధినేత, ఏపీ డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కల్యాణ్ తన తెలంగాణ పర్యటనను రద్దు చేసుకున్నారని జడ్చర్ల ఎమ్మెల్యే అనిరుధ్ రెడ్డి వ్యాఖ్యానించారు. కాంగ్రెస్ ఎమ్మెల్యే అనిరుధ్ మాట్లాడుతూ... పవన్ కల్యాణ్ కు నిర్మాత చంద్రబాబు అనీ, సహ నిర్మాత లోకేష్ అయితే తెలంగాణలో మాత్రం కొత్త నిర్మాత మోడీని వెతుక్కున్నారంటూ సెటైర్లు వేసారు.
 
జనసేన అనేది కేవలం ఆంధ్ర పార్టీ అనీ, అది తెలంగాణకు వచ్చి పెత్తనం చేస్తామంటూ ఇక్కడి ప్రజలు ఊరుకోరు, కోనసీమకు తెలంగాణవాళ్ల నరదిష్టి తగిలిందంటూ వ్యాఖ్యానించిన పవన్ కల్యాణ్ ఇక్కడివారికి క్షమాపణలు చెప్పాలని అన్నారు. ఆంధ్రవాళ్లు కేవలం ఇక్కడ వున్న భూములు కోసం వస్తారు తప్పించి మరిదేని కోసమూ రారని అన్నారు. 
 
కొండగట్టు ఆంజనేయస్వామివారికి తితిదే నిధులు ఇచ్చి ఆ నిధులు తనే ఇచ్చినట్లు ప్రచారం చేసుకుంటున్నారంటూ ఆరోపించారు. పవన్ కల్యాణ్ సినిమా హీరోగా ఆయన సినిమాలు చూస్తాం అంతేగానీ బీజేపీతో పొత్తు అంటూ ఇక్కడికి వస్తే డిపాజిట్లు గల్లంతవుతాయంటూ చెప్పుకొచ్చారు.

Nikhil నిఖిల్ హిస్టారికల్ యాక్షన్ స్వయంభు టీజర్ రాబోతోంది

Nikhil నిఖిల్ హిస్టారికల్ యాక్షన్ స్వయంభు టీజర్ రాబోతోందికార్తికేయ 2 తర్వాత నిఖిల్ చేస్తున్న చిత్రం 'స్వయంభు. ఈ హిస్టారికల్ యాక్షన్ ఎపిక్ కి భరత్ కృష్ణమాచారి దర్శకత్వం వహించారు. సంయుక్త, నభా నటేష్ హీరోయిన్స్. పిక్సెల్ స్టూడియోస్ బ్యానర్ పై భువన్, శ్రీకర్ నిర్మించారు. ఠాగూర్ మధు సమర్పిస్తున్నారు. టాప్ క్లాస్ నిర్మాణ విలువలు, పవర్ ఫుల్ పాన్-ఇండియా విజన్ తో వస్తున్న స్వయంభు నిఖిల్ అత్యంత ప్రతిష్టాత్మక వెంచర్లలో ఒకటిగా నిలుస్తుంది.

ఆల్ఫా చిత్రంతో సరిపడే వినోదాన్ని అందిస్తాం : హీరో హేమంత్ కుమార్

ఆల్ఫా చిత్రంతో సరిపడే వినోదాన్ని అందిస్తాం : హీరో హేమంత్ కుమార్హేమంత్ కుమార్, అయానా, గోపీక సురేష్ ప్రధాన పాత్రల్లో విజయ్ ఎన్ తెరకెక్కించిన చిత్రం ‘ఆల్ఫా’. ఉప శీర్షిక మెన్ లవ్ వెంజన్స్. ఈ సినిమాని హేమంత్ కుమార్, ఆనంద్ కుమార్ నిర్మిస్తున్నారు. ఈ చిత్రాన్ని ఫిబ్రవరి 20న రిలీజ్ చేయబోతోన్నారు. ఈ మూవీని తెలుగులో రవిశంకర్, మంజునాథ్ డిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో ట్రైలర్ లాంఛ్ ఈవెంట్‌ను నిర్వహించారు. ఈ కార్యక్రమానికి ప్రముఖ దర్శకుడు సముద్ర ముఖ్య అతిథిగా విచ్చేశారు.

Indraja: ఇంద్రజ కీలక పాత్రలో విప్లవ వీరుడు షూటింగ్ ప్రారంభం

Indraja: ఇంద్రజ కీలక పాత్రలో విప్లవ వీరుడు షూటింగ్ ప్రారంభంభారత స్వాతంత్ర సంగ్రామంలో సామాన్యులే వీరులై పోరాడిన చరిత్రను తెరకెక్కిస్తున్న మూవీ ‘విప్లవ వీరుడు’. ప్రముఖ నటి ఇంద్రజ కీలక పాత్రలో జైశ్వర్- సోనాలి జంటగా ఎస్ నాగరాజ్ రావు దర్శకత్వంలో ఏవీ జయరాం నిర్మిస్తున్న ఈ సినిమా ఫిలింనగర్ దైవ సన్నిధానంలో పూజా కార్యక్రమాలతో షూటింగ్ ప్రారంభించుకుంది. ముహూర్తం షాట్ కు ప్రముఖ రచయిత పరుచూరి గోపాలకృష్ణ ఇంద్రజపై క్లాప్ కొట్టి సినిమా షూటింగ్‌ను ప్రారంభించారు.

తిరుమల లడ్డూలో ఒక్క పర్సెంట్ కూడా నెయ్యి లేదు: నటి మాధవీ లత వీడియో

తిరుమల లడ్డూలో ఒక్క పర్సెంట్ కూడా నెయ్యి లేదు: నటి మాధవీ లత వీడియోఅసలు తిరుమల లడ్డూను చంపేయడమే కాకుండా ఆ లడ్డూను 100 శాతం కల్తీ చేసేసి అందులో జంతు కొవ్వు లేదు అంటూ ఒకరు, జంతు కొవ్వు వున్నది అని ఇంకొకరు వాదులాడుకోవడం చూస్తే తనకు చెడ్డ చిరాకు వస్తోందని నటి మాధవీలత ఆగ్రహం వ్యక్తం చేసారు. ఆమె వీడియోలో మాట్లాడుతూ... అక్కడొక మనిషి చచ్చిపోయిండు, అతడు యాక్సిడెంటై సనిపోయిండా, కొట్టి చంపేసిండ్రా అని చూస్తే చివరకది మర్డర్ అని తేలింది. కానీ చచ్చిపోయినవాడి గురించి మాట్లాడకుండూ అతడ్ని ఎలా చంపారు అని మాట్లాడుకున్నట్లుంది తిరుమల లడ్డూ యవ్వారం.

సీగ్రామ్స్ రాయల్ స్టాగ్ బూమ్‌బాక్స్ మరలా వచ్చింది

సీగ్రామ్స్ రాయల్ స్టాగ్ బూమ్‌బాక్స్ మరలా వచ్చిందితన సీజన్ 4లో, ప్రముఖ ఐపి ట్రావెల్స్ కోల్‌కతా, వైజాగ్, ముంబై మరియు మొహాలీకి ప్రయాణించి ఒక విభిన్నమైన లైవ్ మ్యూజిక్ అనుభవం కోసం అభిమానులను ఏకం చేస్తోంది. ఒక చారిత్రాత్మక, అనుభవపూర్వకమైన మ్యూజిక్ ఫెస్టివల్ సీగ్రామ్స్ రాయల్ స్టాగ్ బూమ్‌బాక్స్, ఎంతో ఎదురుచూస్తున్న సీజన్ ఫోర్‌తో మళ్ళీ ముందుకు వచ్చింది. ఇది బాలీవుడ్‌కు చెందిన చిరస్మరణీయమైన మెలొడీలను, హిప్-హాప్ లోని ఉర్రూతలూగించే బీట్లతో మేళవిస్తుంది. మునుపటి ఎడిషన్ల అద్భుతమైన విజయాల నేపథ్యంలో ముందడుగు వేస్తూ ఈ సంవత్సరం రాయల్ స్టాగ్ బూమ్­బాక్స్, అత్యంత ఆశయపూర్వకమైనదిగా రూపొందనున్నది.

జీరా వాటర్ తాగితే కొవ్వు మంచుగడ్డలా కరిగిపోతుంది

జీరా వాటర్ తాగితే కొవ్వు మంచుగడ్డలా కరిగిపోతుందిశరీరంలో కొవ్వు పేరుకునిపోయి ఈరోజుల్లో చాలామంది ఇబ్బంది పడుతున్నారు. జీలకర్రతో చేసే జీరా వాటర్, గోరువెచ్చని నీటిలో కాస్తంత జీలకర్ర వేసుకుని వాటిని వడకట్టి తాగితే కొవ్వు కరిగిపోతుంది. జీరా వాటర్ తాగితే కలిగే ఇతర ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. జీరా వాటర్ తక్కువ కేలరీలు కలిగి వుంటాయి. జీరా వాటర్ యాంటీ ఆక్సిడెంట్లతో నిండి ఉంటుంది. జీరా వాటర్ జీర్ణక్రియను మెరుగుపరుస్తుంది. జీరా వాటర్ మెటబాలిజం పెంచుతుంది, కొవ్వును కరిగిస్తుంది. స్థూలకాయాన్ని దూరంగా ఉంచాలంటే జీరా వాటర్ తాగుతుండాలి. క్యాన్సర్ ప్రమాదాన్ని తగ్గించే గుణం జీరా వాటర్‌కి వుంది.

Chaddannam: మహిళలు రోజూ చద్దన్నం తీసుకుంటే ఫలితం ఏంటి?

Chaddannam: మహిళలు రోజూ చద్దన్నం తీసుకుంటే ఫలితం ఏంటి?చద్దన్నం కేవలం ఒక సాధారణ ఆహారం కాదు.. పోషకాల గని. ఒకటి రాత్రి మిగిలిపోయిన అన్నంతో తయారుచేసే చద్దన్నం. ఈ అన్నంలో మజ్జిగ లేదా పెరుగు కలిపి నానబెడతారు. వాటికి ఉల్లిపాయలు, పచ్చిమిర్చి చేర్చి తీసుకుంటారు. వండుకున్న అన్నం తినగా మిగిలిపోయిన అన్నం అయిదారు గంటల్లో చల్లబడి బ్యాక్టీరియా చేరి చద్ది అన్నం అవుతుందని.. దీనిలో ఎన్నో పోషకాలు దాగున్నాయని ఆరోగ్య నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఉదయం అల్పాహారానికి బదులుగా చద్దన్నం తీసుకోవడం వల్ల పొట్ట తేలికగా ఉండడమే కాదు. రోజంతా శక్తివంతంగా పనిచేయగలుగుతారు.

అత్యాధునిక ఆరోగ్య పరిష్కారాలపై ఏవిపిఎన్ హెల్త్ ఇంపాక్ట్ లీడర్‌షిప్ ఫోరం 2026

అత్యాధునిక ఆరోగ్య పరిష్కారాలపై ఏవిపిఎన్ హెల్త్ ఇంపాక్ట్ లీడర్‌షిప్ ఫోరం 2026హైదరాబాద్: ఆసియాలో అతిపెద్ద సామాజిక పెట్టుబడిదారుల నెట్‌వర్క్ అయిన ఏవిపిఎన్, ఈరోజు హైదరాబాద్‌లో ఏవిపిఎన్ హెల్త్ ఇంపాక్ట్ లీడర్‌షిప్ ఫోరం 2026ను నిర్వహించింది, ఇది బయోఏషియా 2026కి ముందు జరిగిన వ్యూహాత్మక ప్రీ-ఈవెంట్ సమావేశం. ఆరోగ్య సంరక్షణ రంగంలో అత్యాధునిక ఆవిష్కరణలకు సహకారాన్ని ప్రోత్సహించడానికి, భారతదేశంలో మెరుగైన ఆరోగ్య ఫలితాల దిశగా పురోగతిని వేగవంతం చేయడానికి ఈ ఫోరం కార్పొరేట్, దాతృత్వ, ఔషధ, జీవ శాస్త్రాలు, ఆరోగ్య సంరక్షణ, విధాన పర్యావరణ వ్యవస్థల నుండి నాయకులను ఒకచోట చేర్చింది.

ఉప్పు అధికంగా తీసుకుంటే 7 సమస్యలు, ఏంటవి?

ఉప్పు అధికంగా తీసుకుంటే 7 సమస్యలు, ఏంటవి?ఉప్పు. రోజుకి 5 గ్రాముల కంటే తక్కువ మోతాదులో శరీరానికి అందాలి. అంతకుమించి శరీరానికి అందిస్తే అనారోగ్యానికి కారణమవుతుంది. ఉప్పు అధికంగా తింటే కలిగే అనారోగ్య సమస్యలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. ఉప్పు అధికంగా తీసుకుంటే కిడ్నీ సమస్యలు వస్తాయి. రక్తపోటు పెరుగుతుంది. వికారం, వాంతులు, కళ్లు తిరుగుతాయి. గుండె సంబంధ వ్యాధులు రావడానికి ఉప్పు అధిక మోతాదులో వాడటం కారణం అవుతుంది. శరీరానికి అవసరమైన ఆక్సిజన్ సరఫరా తగ్గుతుంది. కీళ్ల నొప్పులు వచ్చే ప్రమాదం వుంటుంది. శరీరం డీహైడ్రేషన్ సమస్యకు గురవుతుంది.

ఊపిరితిత్తుల క్యాన్సర్ చుట్టూ ఉన్న అతిపెద్ద అపోహలు బట్టబయలు

ఊపిరితిత్తుల క్యాన్సర్ చుట్టూ ఉన్న అతిపెద్ద అపోహలు బట్టబయలుప్రపంచవ్యాప్తంగా, భారతదేశంలోనూ క్యాన్సర్ సంబంధిత మరణాలకు ఊపిరితిత్తుల క్యాన్సర్ ప్రధాన కార ణాలలో ఒకటిగా ఉంది; అయినప్పటికీ ఇది చాలా తప్పుగా అర్థం చేసుకున్న క్యాన్సర్లలో ఒకటి. ధూమపానం చేసే వారిని మాత్రమే ప్రభావితం చేసేదిగా, ఆలస్యంగా నిర్ధారణ చేయబడేదిగా, చికిత్స ఎంపికలను పరిమితంగా కలిగి ఉన్న వ్యాధిగా ప్రజల అభిప్రాయం చాలా కాలంగా దీనిని చిత్రీకరించింది. నేడు, సైన్స్ దీనికి చాలా భిన్నమైన కథను చెబుతోంది. ముఖ్యంగా భారతీయ నగరాల్లో, వైద్యులు మారుతున్న ఊపిరితిత్తుల క్యాన్సర్ స్థితిగతులను చూస్తున్నారు.
