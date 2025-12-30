పవన్ కల్యాణ్ బెస్ట్ లీడర్, వినబడ్డదా, ఓ తెలంగాణ పౌరుడు (video)
ప్రాంతాలతో సంబంధం లేకుండా ఎక్కడ ఏ అవసరం వచ్చినా తనవంతు కృషి చేస్తూ సాయం చేస్తున్న ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ఉపముఖ్యమంత్రి పవన్ కల్యాణ్ గురించి ఓ తెలంగాణ పౌరుడు తన అభిప్రాయాన్ని తెలియజేసారు.
ఆయన మాట్లాడుతూ... పవన్ కల్యాణ్ బెస్ట్ లీడర్ వినబడ్డదా, ఆయన ఇండియాకు కావాల్సిన లీడర్ వినబడ్డదా, మన ఇండియాలో ప్రధాని మోడికి సపోర్ట్ ఇస్తూ ఆయనను కాపాడుతున్న వ్యక్తి పవన్ కల్యాణ్ వినబడ్డదా, అటువంటి వ్యక్తి దొరకడం మన అదృష్టం వినబడ్డదా అంటూ చెప్పారాయన.
కొండగట్టు ఆంజనేయ స్వామి, భక్తుల కోసం 96 గదులు
కొండగట్టు ఆంజనేయ స్వామి ఆలయానికి వచ్చే భక్తుల సౌకర్యార్థం 96 గదుల సత్ర నిర్మాణానికి తితిదే రూ.35.19 కోట్లు కేటాయించింది. ఏపీ ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కళ్యాణ్ సిఫారసుతో ఈ నిధులు మంజూరు అయ్యాయి. దీనివల్ల కొండగట్టుకు వచ్చే భక్తులకు ఎంతో మేలు జరుగుతుంది. జనవరి 3న ఏపీ ఉపముఖ్యమంత్రి పవన్ కల్యాణ్ కొండగట్టు ఆంజనేయ స్వామివారిని దర్శించుకుంటారు.