ఫోన్ ట్యాపింగ్ కేసు.. ప్రవీణ్ కుమార్కు సజ్జనార్ నోటీసులు
ఫోన్ ట్యాపింగ్ కేసులపై ఏర్పాటు చేసిన ప్రత్యేక దర్యాప్తు బృందం (సిట్)కు నాయకత్వం వహిస్తున్న హైదరాబాద్ పోలీస్ కమిషనర్ వి.సి. సజ్జనార్, శుక్రవారం బీఆర్ఎస్ నాయకుడు, మాజీ ఐపీఎస్ అధికారి ఆర్.ఎస్. ప్రవీణ్ కుమార్కు ఒక నోటీసు జారీ చేశారు.
ప్రవీణ్ కుమార్ చేసిన ఆరోపణలకు సంబంధించి ఆధారాలు సమర్పించాలని ఆ నోటీసులో కోరారు. సిట్ చీఫ్పై ఏడు క్రిమినల్ కేసులు ఉన్నాయని ప్రవీణ్ కుమార్ ఆరోపించారు.
సిట్ చీఫ్పై నమోదయ్యాయని ఆరోపించబడుతున్న క్రిమినల్ కేసులకు సంబంధించిన పూర్తి, నిర్దిష్ట వివరాలను నోటీసు అందిన తేదీ నుండి రెండు రోజుల్లోగా సమర్పించాలని సజ్జనార్ ఆయనను కోరారు. అలా చేయడంలో విఫలమైతే, చట్ట ప్రకారం ప్రవీణ్ కుమార్పై తగిన సివిల్ మరియు క్రిమినల్ చర్యలు తీసుకుంటామని సజ్జనార్ తెలిపారు.