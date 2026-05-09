కేంద్ర మంత్రి బండి సంజయ్ కుమారుడిపై పోక్సో కేసు నమోదు
కేంద్ర మంత్రి బండి సంజయ్ కుమారుడిపై పోలీసులు పోక్సో చట్టం కింద కేసు నమోదు చేసారు. గత ఏడాది డిశెంబరు 31న మొయినాబాదులో ఓ ఫంక్షన్ హాలులో మంత్రి కుమారుడు భగీరథ్ తన పట్ల అసభ్యంగా ప్రవర్తించాడంటూ ఫిర్యాదులో ఆ బాలిక పేర్కొన్నది. స్నేహితులందరం నూతన సంవత్సర వేడుకలు జరుపుకుంటున్న సమయంలో తనపై అఘాయిత్యం చేసినట్లు ఆ బాలిక వెల్లడించింది.
మరోవైపు బాలిక ఆరోపణలను మంత్రి కుమారుడు భగీరథ్ కొట్టిపారేశారు. ఆమె తనకు కొందరు మిత్రుల ద్వారా పరిచయమైందనీ, తనను హనీట్రాప్ లో ఇరికించి తన నుంచి డబ్బు గుంజేందుకు ప్రయత్నించిందని ఫిర్యాదు చేసారు. భగీరథ్ వాంగ్మూలం ఆధారంగా పోలీసులు ఎఫ్ఐఆర్ నమోదు చేసారు. మరోవైపు బాలిక సైతం భగీరథ్ పైన మల్కాజ్గిరి పోలీసు స్టేషనులో ఫిర్యాదు చేసింది.