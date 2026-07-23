  1. వార్తలు
  2. తెలుగు వార్తలు
  3. తెలంగాణ వార్తలు
  4. Police Constable Dies by Suicide at Telangana DGP Office Telangana
Written By సెల్వి సెల్వి
Last Updated : Thursday, 23 July 2026 (12:02 IST)

చనిపోయి దెయ్యంగా మారినా భార్యాపిల్లలను చూసుకుంటా?

Man Crime
Written By: సెల్వి
Updated: Thu, 23 Jul 2026 (12:02 IST)
google-news
డీజీపీ కార్యాలయంలోనే ఓ కానిస్టేబుల్ ఆత్మహత్యకు పాల్పడిన ఘటన హైదరాబాదులో చోటుచేసుకుంది. గురువారం తెల్లవారుజామున లక్డీకాపూల్‌లోని డైరెక్టర్ జనరల్ ఆఫ్ పోలీస్ (డీజీపీ) కార్యాలయంలోని వాష్‌రూమ్‌లో, ఒక పోలీస్ కానిస్టేబుల్ తన సర్వీస్ తుపాకీతో కాల్చుకుని ఆత్మహత్య చేసుకున్నాడు. 
 
స్వామి అనే ఆ కానిస్టేబుల్ వద్ద లభించిన సూసైడ్ లేఖలో, తన భార్యాపిల్లలను ఎవరూ ఏమీ అనకూడదని, తాను చనిపోయి దెయ్యంగా మారినా వారిని చూసుకుంటూనే ఉంటానని, వారు మంచివారని పేర్కొన్నాడు. పోలీసులు మృతదేహాన్ని పోస్ట్‌మార్టం కోసం ఉస్మానియా జనరల్ హాస్పిటల్ (OGH) మార్చురీకి తరలించారు; దీనిపై తదుపరి విచారణ కొనసాగుతోంది.
About Writer
సెల్వి
Journalist since 2005. Former contributor at Eenadu & Andhra Jyothi Tamil Nadu Editions. Now in Sub Editor, Webdunia.... మరింత చదవండి
తర్వాతి కథనం
తల్లికి వందనం.. ఏ ఒక్క బిడ్డ విద్యకు దూరం కాకూడదు.. నారా లోకేష్

భగవంత్ కేసరి చిత్రం నుంచి ప్రేరణ పొందాం.. నిర్మాత వెంకట్

భగవంత్ కేసరి చిత్రం నుంచి ప్రేరణ పొందాం.. నిర్మాత వెంకట్తమిళ సూపర్ స్టార్, తమిళనాడు ముఖ్యమంత్రి సి. జోసెఫ్ విజయ్ నటించిన చివరి చిత్రం జన నాయకుడు బాలకృష్ణ నటించిన "భగవంత్ కేసరి" చిత్రం నుండి ప్రేరణ పొందిందని నిర్మాత వెంకట్ కె. నారాయణ ధృవీకరించారు. ఈ చిత్రం జూలై 23న థియేటర్లలో విడుదలైంది. విడుదలకు ముందు తెలుగు మీడియాతో మాట్లాడిన వెంకట్ కె. నారాయణ, ఈ చిత్రం రీమేక్ కాదని, అనిల్ రావిపూడి దర్శకత్వంలో వచ్చిన ఆ బ్లాక్‌బస్టర్ చిత్రం నుండి కేవలం మూల ప్రేరణను మాత్రమే తీసుకున్నామని స్పష్టం చేశారు.

అబ్జెక్ష‌న్ మై లార్డ్‌కు అండగా మెగాస్టార్ చిరంజీవి

అబ్జెక్ష‌న్ మై లార్డ్‌కు అండగా మెగాస్టార్ చిరంజీవికొత్త త‌ర‌హా సినిమాల‌ను అభినందిస్తూ వాటికి త‌న వంతు స‌పోర్ట్‌ను అందించే మెగాస్టార్ చిరంజీవి ఇప్పుడు మ‌రోసారి ఓ న్యూ కాన్సెప్ట్ కంటెంట్‌కు అండ‌గా నిలిచారు. అదే ‘అబ్జెక్ష‌న్ మై లార్డ్‌’. ఈ ఒరిజిన‌ల్ ట్రైల‌ర్‌ను చిరంజీవి విడుద‌ల చేశారు. ఈ న‌టుడు శ్రీకాంత్ మేకా ప్ర‌ధాన పాత్ర‌లో రూపొందిన ఈ సిరీస్ ప్ర‌ముఖ ఓటీటీ ఛానెల్ జీ5లో జూలై 31 నుంచి స్ట్రీమింగ్ కానుంది. వైవిధ్య‌మైన సినిమాలు, సిరీస్‌, షోస్‌తో ప్రేక్ష‌కుల‌ను అల‌రిస్తోన్న జీ5 త‌న ప్ర‌త్యేక‌త‌ను నిలుపుకుంటూ ‘అబ్జెక్ష‌న్ మై లార్డ్‌’ అనే కోర్ట్ డ్రామాతో మెప్పించ‌టానికి సిద్ధ‌మ‌వుతోంది. అందులో భాగంగా మేక‌ర్స్ ‘అబ్జెక్ష‌న్ మై లార్డ్‌’ అనే ఒరిజిన‌ల్ ట్రైల‌ర్‌ను బుధ‌వారం రోజున రిలీజ్ చేశారు మెగాస్టార్ చిరంజీవి.

Jayasudha : సమ్మర్ హాలిడేస్.. లో అమ్మమ్మ సుశీలమ్మగా జయసుధ

Jayasudha : సమ్మర్ హాలిడేస్.. లో అమ్మమ్మ సుశీలమ్మగా జయసుధప్రొడ్యూసర్ గా, డిస్ట్రిబ్యూటర్ గా పేరు తెచ్చుకున్నారు ధీరజ్ మొగిలినేని. ఆయన తన ధీరజ్ మొగిలినేని ఎంటర్ టైన్ మెంట్స్ బ్యానర్ పై "సమ్మర్ హాలిడేస్" అనే చిల్డ్రన్ మూవీని త్వరలో ప్రేక్షకుల ముందుకు తీసుకొస్తున్నారు. "సమ్మర్ హాలిడేస్" సినిమాను మన చిన్ననాటి జ్ఞాపకాలను గుర్తుచేసే ఒక అందమైన కథతో దర్శకుడు శ్రీకర్ రూపొందిస్తున్నారు.

Rahul Sipligunj : బైక్ రైడర్ సీటులో దారిచూపిన వ్యక్తి అంటూ ఆనందక్షణాలతో రాహుల్ సిప్లిగంజ్‌

Rahul Sipligunj : బైక్ రైడర్ సీటులో దారిచూపిన వ్యక్తి అంటూ ఆనందక్షణాలతో రాహుల్ సిప్లిగంజ్‌నా సంగీత ప్రయాణంలో నాకు దారి చూపిన వ్యక్తి... ఈ రోజు, నా కలల బైక్ రైడర్ సీటులో కూర్చున్నారు. జీవితం ఒక అందమైన వలయంలా తిరిగి వస్తుంది.. అంటూ ఆనందోకూడిన క్షణాలను సోషల్ మీడియాలో రాహుల్ సిప్లిగంజ్‌ వ్యక్తం చేశారు. తెలంగాణ యాసతోపాటు ఓల్డ్ సిటీ స్టయిల్ లో పాటలు పాడే రాహుల్ కు ఒక్కసారిగా ఆర్.ఆర్.ఆర్. సినిమాతో ప్రపంచానికి తెలియజేశారు కీరవాణి. మరి అలాంటి క్షణాలు మరోసారి రాబోతున్నాయంటూ హింట్ ఇచ్చారు.

Prashanth Neel : డ్రాగన్ కు ముందు భయపెట్టే చిత్రంగా ప్రశాంత్ నీల్ 418 చిత్రం సిద్ధమైంది

Prashanth Neel : డ్రాగన్ కు ముందు భయపెట్టే చిత్రంగా ప్రశాంత్ నీల్ 418 చిత్రం సిద్ధమైందిడ్రాగన్ కు ముందు భయపెట్టే చిత్రంగా ప్రశాంత్ నీల్ 418 చిత్రం సిద్ధమైంది. పోస్ట్ ప్రొడక్షన్ పనులు చివరి దశలో వున్న ఈ చిత్రాన్ని మైత్రీ మూవీ మేకర్స్ నిర్మించింది. జూలై 31న ప్రపంచవ్యాప్తంగా థియేటర్లలో విడుదల చేయనున్నట్లు చిత్ర బృందం అధికారికంగా ప్రకటించింది. ఈ చిత్రానికి కీర్తన్ నడగౌడ కథ, దర్శకత్వం వహించారు. నవీన్ ఎర్నేని, వై. రవిశంకర్ మైత్రీ మూవీ మేకర్స్ బ్యానర్‌పై నిర్మించారు.