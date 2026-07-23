చనిపోయి దెయ్యంగా మారినా భార్యాపిల్లలను చూసుకుంటా?
డీజీపీ కార్యాలయంలోనే ఓ కానిస్టేబుల్ ఆత్మహత్యకు పాల్పడిన ఘటన హైదరాబాదులో చోటుచేసుకుంది. గురువారం తెల్లవారుజామున లక్డీకాపూల్లోని డైరెక్టర్ జనరల్ ఆఫ్ పోలీస్ (డీజీపీ) కార్యాలయంలోని వాష్రూమ్లో, ఒక పోలీస్ కానిస్టేబుల్ తన సర్వీస్ తుపాకీతో కాల్చుకుని ఆత్మహత్య చేసుకున్నాడు.
స్వామి అనే ఆ కానిస్టేబుల్ వద్ద లభించిన సూసైడ్ లేఖలో, తన భార్యాపిల్లలను ఎవరూ ఏమీ అనకూడదని, తాను చనిపోయి దెయ్యంగా మారినా వారిని చూసుకుంటూనే ఉంటానని, వారు మంచివారని పేర్కొన్నాడు. పోలీసులు మృతదేహాన్ని పోస్ట్మార్టం కోసం ఉస్మానియా జనరల్ హాస్పిటల్ (OGH) మార్చురీకి తరలించారు; దీనిపై తదుపరి విచారణ కొనసాగుతోంది.