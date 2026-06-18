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హైదరాబాదులో 825 కిలోల కల్తీ పనీర్ను సీజ్ చేసిన పోలీసులు
హైదరాబాద్ నగరంలోని కల్తీ పనీర్ తయారీ కేంద్రాలపై పోలీసులు దాడులు నిర్వహించి, ఆహార భద్రతా నిబంధనల భారీ ఉల్లంఘనలను గుర్తించారు. తనిఖీల సమయంలో అధికారులు 45 ఆహార విక్రయ కేంద్రాలు, ఎనిమిది తయారీ యూనిట్లను పరిశీలించి, 825 కిలోల కల్తీ పనీర్తో పాటు ఇతర ఆహార పదార్థాలు, చీజ్ను స్వాధీనం చేసుకున్నారు. అనేక కేంద్రాలు సరైన అనుమతి పత్రాలు (లైసెన్సులు) లేకుండానే నడుస్తున్నట్లు తేలింది.
స్టార్చ్, పాలేతర కొవ్వులు, కృత్రిమ పాలు, ఇతర నాణ్యత లేని పదార్థాలను ఉపయోగించి వ్యాపారులు పనీర్ను తయారు చేస్తున్నట్లు అధికారులు వెల్లడించారు. ప్రజారోగ్యానికి ముప్పు కలిగించినందుకు సంబంధిత వ్యక్తులపై చర్యలు తీసుకుంటున్నారు.
ఈ ఉత్పత్తులను తక్కువ కొవ్వు పనీర్, మధ్యస్థ కొవ్వు పనీర్ లేదా తాజా పనీర్గా మార్కెట్ చేశారు. తయారీ వివరాలు, బ్యాచ్ నంబర్లు లేదా గడువు తేదీలు లేకుండా ఉత్పత్తులను విక్రయిస్తున్నట్లు కూడా అధికారులు గుర్తించారు.
Alia Bhatt : ఆలియా భట్కు అండగా శర్వారి పాత్రతో ఆల్ఫా ట్రైలర్
ఆలియా భట్ ప్రధాన పాత్రధారిగా.. శర్వారి కీలక పాత్రలో యశ్ రాజ్ ఫిల్మ్స్ బ్యానర్పై ఆదిత్య చోప్రా నిర్మిస్తోన్న భారీ యాక్షన్ మూవీ ‘ఆల్ఫా’. జూలై 3న సినిమా రిలీజ్ కానుంది. ఇప్పటికే విడుదలైన టీజర్కు ఎక్స్ట్రార్డినరీ రెస్పాన్స్ వచ్చింది. ఈ క్రమంలో బుధవారం మేకర్స్ సినిమా ట్రైలర్ను విడుదల చేసింది. ఇద్దరు అందమైన హీరోయిన్స్ డెడ్లీ రోల్స్లో కనిపించనున్నారు. సరదాగా, థ్రిల్లింగ్గా రూపొందిన ఈ భారీ పాప్ కార్న్ యాక్షన్ ఎంటర్టైనర్ ట్రైలర్ ఆకట్టుకుంటోంది.
Raashi Singh: సినిమాలు, వ్యాపారాలే కాకుండా ఇంకా చాలా చేయాల్సి ఉంది : రాశీ సింగ్
వడ్డే జిష్ణు సమర్ఫణలో వడ్డే క్రియేషన్స్ బ్యానర్ మీద వడ్డే నవీన్ హీరోగా, నిర్మాతగా చేసిన చిత్రం ‘ట్రాన్స్ఫర్ త్రిమూర్తులు’. ఈ మూవీతో కమల్ తేజ నార్ల దర్శకుడిగా పరిచయం కాబోతోన్నారు. ఈ సినిమాలో వడ్డే నవీన్కి జోడిగా రాశీ సింగ్ నటించారు. ఈ చిత్రం జూన్ 19న రిలీజ్ కాబోతోంది. ఈ క్రమంలో గురువారం నాడు హీరోయిన్ రాశీ సింగ్ మీడియాతో ముచ్చటించారు. ఆమె చెప్పిన విశేషాలివే..
Samantha diet: నేను పెద్దగా తినలేను అందుకే బరువు తగ్గాను : సమంత ప్రభు
మా ఇంటి బంగారం సినిమా రేపు విడుదలకాబోతోంది. ఈ సందర్భంగా సోషల్ మీడియాలో ఫ్యాన్స్ కు ఇంటర్వ్యూలో కొన్ని సమాధానాలు వెల్లడించింది. 'నేను తినలేకపోతున్నాను': బరువు తగ్గడంపై వస్తున్న ప్రశ్నల గురించి సమంత రూత్ ప్రభు; తన పెంపుడు పిల్లికి 'జెలాటో' అని పేరు పెట్టడం వెనుక ఉన్న కారణాన్ని వెల్లడించింది. అంతేకాకు, 'మయోసైటిస్' తో తాను పడుతున్న ఇబ్బందుల గురించి బహిరంగంగా మాట్లాడింది.
విజయ్ విజయం.. అకస్మాత్తుగా రాలేదు : సమంత
తమిళనాడు ముఖ్యమంత్రి పదవి సినీ హీరో విజయ్కు అకస్మాత్తుగా రాలేదని హీరోయిన్ సమంత అన్నారు. ఆనె నటించిన తాజా చిత్రం మా ఇంటి బంగారం. ఈ నెల 19వ తేదీన రిలీజ్ కానుంది. ఈ చిత్ర ప్రమోషన్ కార్యక్రమాల్లో భాగంగా చెన్నైలో జరిగిన కార్యక్రమంలో సమంత పాల్గొన మాట్లాడుతూ, తమిళనాడు ముఖ్యమంత్రి విజయ్ను మర్యాదపూర్వకంగా కలవడం జరిగిందన్నారు. 'నేను ఇప్పటివరకూ ఎవరిని కలిసినా అంత ఉత్సాహంగా, ఆసక్తిగా ఎదురుచూడలేదు. ఆయనను కలవడం కోసం చాలా ఆత్రుతగా ఎదురుచూశా. ఆయన చాలా స్పెషల్. అనుకున్నది చేస్తారని నాకు ముందే తెలుసు. సినిమా సెట్లో ఉన్నప్పుడు కూడా ఎప్పుడూ తన లక్ష్యం గురించే ఆలోచించేవారు. దానిపైనే దృష్టిపెట్టారు. ఆయన విజయం అకస్మాత్తుగా వచ్చింది కదా. ఎన్నో ఏళ్ల కష్టమది' అని చెప్పారు.
Divija: ప్రభాకర్ కుమార్తె దివిజ హీరోయిన్గా వెంకట్రామయ్య గారి తాలూకా
దినేష్ కుమార్ హీరోగా, దివిజ ప్రభాకర్ (ఈటీవీ ప్రభాకర్ కుమార్తె) హీరోయిన్గా మురళీధర్ గౌడ్, సుధ టైటిల్ పాత్రలలో సతీష్ ఆవాల దర్శకత్వం లో కోమలి క్రియేషన్స్ బ్యానర్పై కోమలి మహేందర్ తొట్టె, సోమేష్ సారిపల్లి నిర్మించిన చిత్రం "వెంకట్రామయ్య గారి తాలూకా" ఈ చిత్రం అన్ని కార్యక్రమాలు పూర్తి చేసుకుని జూలై లో విడుదల చేయడానికి సన్నాహాలు చేస్తున్నారు.