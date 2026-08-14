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  4. Policeman buries married woman in the very pit she dug to cover up their affair
Written By ఐవీఆర్
Last Updated : Friday, 14 August 2026 (13:48 IST)

వివాహితతో ఎఫైర్‌ను కప్పిపెట్టేందుకు ఆమె తవ్విన గోతిలో ఆమెనే పాతిపెట్టిన పోలీసు

Surya pet crime
Written By: ఐవీఆర్
Updated: Fri, 14 Aug 2026 (13:48 IST)
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వివాహేతర సంబంధాల కారణంగా ఎంతోమంది జీవితాలు నాశనం అవుతున్నాయి. క్షణిక సంతోషం కోసం నేరాలకు పాల్పడుతున్నారు. ఇలాంటి ఘటన తెలంగాణలోని సూర్యాపేట జిల్లాలో జరిగింది. సూర్యాపేట జిల్లాలో నడివయసున్న ఇద్దరు దంపతులు మిస్సింగ్ కేసు నమోదైంది. వీరి ఆచూకి కోసం లోతుగా దర్యాప్తు చేసిన పోలీసులకు ఇద్దరు యువ కానిస్టేబుళ్లే నిందితులని ప్రాధమిక ఆధారాలు లభించడంతో ఖంగుతిన్నారు. ఐనా... పోలీసులు ఏమిటి.. ఇలాంటి పని చేయడం ఏంటి? అని పోలీసు డిపార్టుమెంటులోని వారే తొలుత నమ్మలేకపోయారు. ఐతే కేసును మరింత లోతుగా దర్యాప్తు చేయడంతో సదరు నిందితులైన యువ పోలీసులు దంపతులిద్దర్నీ హత్య చేసి భూమిలో పాతిపెట్టినట్లు తేలింది. పూర్తి వివరాలు ఇలా వున్నాయి.
 
సూర్యాపేట జిల్లా మోతే మండలం బీక్యా తండాలో రామావత్ బూబా, నాగులు దంపతులు. ఐతే నాగులు భార్య రమావత్ బూబాతో యువ పోలీసు షరీఫ్ సన్నిహితంగా వుండటం ప్రారంభించాడు. రమావత్ బూబా వయసు కంటే చాలా చిన్నవాడైన షరీఫ్ ఆమెతో వివాహేతర సంబంధం పెట్టుకున్నాడు. ఈ సంబంధాన్ని అడ్డుపెట్టుకున్న బూబా అతడి నుంచి సుమారు రూ. 3 లక్షలు అప్పుగా తీసుకున్నది. తన కుమార్తె పెళ్లికి డబ్బు కావాలంటా అడిగేసరికి షరీఫ్ డబ్బు తెచ్చి ఇచ్చాడని తెలుస్తోంది. ఇటీవల అతడికి డబ్బు అవసరం కావడంతో బూబాను అడుగగా... తమ మధ్య వున్న వివాహేతర సంబంధం గుట్టు విప్పుతానంటూ పోలీసు షరీఫ్ ను బెదిరించింది.
 
డబ్బులు సంగతి ఎలా వున్నా... వివాహేతర సంబంధం గురించి బైటపెడితే తన జీవితానికే పెద్ద సమస్య అవుతుందని ఆమెను అడ్డు తొలగించుకోవాలని పథకం రచన చేసాడు. ఇందుకుగాను మరో కానిస్టేబుల్ సాయం తీసుకున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఈక్రమంలో బూబాను ఆమె భర్తను సూర్యాపేట-ఖమ్మం జాతీయ రహదారి వద్దకు రావాలనీ, తనవద్ద వున్న గంజాయిని పాతిపెట్టాలంటూ వారిని నమ్మించాడు.

అతడి మాటలు నమ్మిన బూబా తన భర్తను తీసుకుని షరీఫ్ చెప్పినచోటకు వచ్చింది. అతడు చెప్పినట్లుగానే గుంతలు తవ్వడం ప్రారంభించారు నాగులు-బూబా. అదనుకోసం చూస్తున్న షరీఫ్ వెనుక నుంచి ఇద్దర్నీ కర్రలతో అత్యంత దారుణంగా కొట్టి చంపేసాడు. చనిపోయినవారిద్దర్నీ వాళ్లు తీసిన గుంతల్లో వారినే పాతిపెట్టి ఏమీఎరగనట్లు వచ్చేసాడు. కానీ పోలీసులు లోతైన దర్యాప్తులో యువ పోలీసు దొరికిపోయాడు.
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ఐవీఆర్
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