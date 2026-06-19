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పవన్ కల్యాణ్పై కవిత విమర్శలు.. ఏమాత్రం పట్టించుకోని జనసేన
కల్వకుంట్ల కవిత జనసేనాని పవన్ కల్యాణ్పై విమర్శలు గుప్పిస్తున్నా జనసేన పార్టీ ఏమాత్రం పట్టించుకోవట్లేదు. టీఆర్ఎస్ తరహాలో తన సొంత పార్టీని ఏర్పాటు చేయనున్నట్లు కల్వకుంట్ల కవిత ప్రకటించినప్పటి నుండి తెలంగాణ రాజకీయాలు వేడెక్కాయి. రాబోయే అసెంబ్లీ ఎన్నికల దృష్ట్యా ఆమె ప్రస్తుతం తెలంగాణలో తన పార్టీకి ఊపునిచ్చే ప్రయత్నంలో ఉన్నారు. ఈ నేపథ్యంలో, కవిత పవన్ కళ్యాణ్ను నిరంతరం లక్ష్యంగా చేసుకోవడం ఒక కొత్త పరిణామంగా మారింది. తెలంగాణ ఉద్యమాన్ని వేర్పాటువాద ఉద్యమమని అనడం, తెలంగాణ ప్రజలను కించపరచడం వంటి చర్యలకు గాను పవన్ కళ్యాణ్పై దేశ వ్యతిరేక కార్యకలాపాల కేసు నమోదు చేయాలని ఆమె వ్యాఖ్యానించారు.
Kavitha_Pawan
అంతేకాకుండా, కవిత పవన్ కళ్యాణ్ను మాటల దాడితో నిరంతరం విమర్శిస్తూ, ఆయనను ఆంధ్రప్రదేశ్కు చెందిన నటుడిగా అభివర్ణిస్తున్నారు. జనసేన అధినేతపై కవిత చేస్తున్న నిరంతర విమర్శలకు జనసేన పార్టీ చాలా నిర్లక్ష్యపు ధోరణితో స్పందించింది. తెలంగాణలో జనసేన ప్రతినిధిగా, పవన్ కళ్యాణ్ కోర్ టీమ్లో కీలక సభ్యుడిగా ఉన్న తల్లూరి రామ్, తమ పార్టీకి కవిత గురించి ఎలాంటి ఆందోళన లేదని అన్నారు.
కవిత కోర్ టీమ్లో ఆమెకు రాజకీయ ప్రసంగాలపై సలహాలు ఇచ్చే ముగ్గురు సభ్యులు ఉన్నారు. బహుశా కొన్ని రోజుల పాటు మీడియా దృష్టిలో నిలిచి ఉండేందుకు పవన్ కళ్యాణ్ గురించి మాట్లాడమని ఆ వ్యక్తులు ఆమెకు సలహా ఇచ్చి ఉండవచ్చు. అందుకే ఆమె వ్యాఖ్యలకు బదులిచ్చి, ఆమెకు మరింత ప్రాధాన్యత ఇవ్వకూడదని తాము నిర్ణయించుకున్నట్లు తెలిపారు. అంతేగాకుండా పవన్ కల్యాణ్ గురించి మాట్లాడే స్థాయి ఆమెకు లేదని రామ్ పేర్కొన్నారు.
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