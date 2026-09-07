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  4. Popular YouTuber Nandana arrested for job scam involving London employment
Written By ఐ వెెంకట్ ఐ వెెంకట్
Last Updated : Monday, 7 September 2026 (19:43 IST)

లండన్‌లో ఉద్యోగాలంటూ మోసం, ప్రముఖ యూ ట్యూబర్ నందన అరెస్ట్

Nandana
Written By: ఐ వెెంకట్
Updated: Mon, 7 Sep 2026 (19:43 IST)
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లండన్ నగరంలో ఉద్యోగాలు, స్కాలర్‌షిప్పులు కూడా ఇప్పిస్తామంటూ మోసం చేసినట్లు ఆరోపణలు ఎదుర్కొంటున్న ప్రముఖ యూ ట్యూబర్ నందను శంషాబాద్ విమానాశ్రయంలో అరెస్ట్ చేసారు. ఆమె లండన్ నుంచి శంషాబాద్ విమానాశ్రయంలో కాలు మోపిందని తెలియగానే పోలీసులు అక్కడికి చేరుకుని ఆమెను అదుపులోకి తీసుకున్నారు. లండన్లో ఉద్యోగాలు ఇప్పిస్తామంటూ సుమారు 100 మందిని నమ్మించి వారి వద్ద ఒక్కొక్కరి నుంచి రూ. 10 లక్షల నుంచి రూ. 15 లక్షల వరకూ వసూలు చేసినట్లు ఆమెపై పోలీసులకు ఫిర్యాదులు అందాయి.
 
ఐతే అవన్నీ అవాస్తవమంటూ ఆమె కొట్టిపారేసింది. ఐతే మోసపోయినవారు తమ వద్ద ఆమె డబ్బు కాజేసిన ఆధారాలు వున్నాయని చెబుతున్నారు. దీనితో నందనతో పాటు ఆమె భర్త, అత్తమామలపై కేసులు నమోదు చేసారు. ఆమె లండన్ నగరంలో స్థిరపడటంతో ఇప్పటివరకూ అరెస్ట్ చేయడం సాధ్యం కాలేదు. ప్రస్తుతం ఆమె భారతదేశానికి రావడంతో వెంటనే అరెస్ట్ చేసారు. నందన మెగాస్టార్ చిరంజీవి చిత్రం మనశంకరవర ప్రసాద్ చిత్రంలో నటించింది. 
About Writer
ఐ వెెంకట్
నేషనల్ ఇనిస్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఫ్యాషన్ టెక్నాలజీ(NIFT) హైదరాబాదులో సిపిఎఫ్‌సి కోర్సు చేసారు. జర్నలిజంలో రెండు దశాబ్దాలకు పైగా అనుభవం. కవితలు, కథలు రాస్తుంటారు. ప్రముఖ మీడియా సంస్థలలో పనిచేసారు..... మరింత చదవండి
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