గ్రామ పంచాయతీ ఎన్నికల్లో గ్రామ సర్పంచ్గా గెలిచిన గిరిజన మహిళ.. వెట్టి చాకిరీ చేస్తూ..?
నాగర్కర్నూల్ జిల్లాకు చెందిన ఈ చెంచు గిరిజన మహిళ, తెలంగాణలో ఇటీవల జరిగిన గ్రామ పంచాయతీ ఎన్నికలలో అమరగిరి గ్రామ సర్పంచ్గా ఎన్నికయ్యారు. 40 ఏళ్ల వయసున్న నిరక్షరాస్యురాలైన లింగమ్మ, చిన్నతనం నుండే దశాబ్దాల పాటు జిల్లాలోని నల్లమల అడవులలో వెట్టి చాకిరీ చేస్తూ గడిపారు. కొన్ని సంవత్సరాల క్రితం ప్రభుత్వ అధికారులు ఆమెను రక్షించారు. శనివారం లింగమ్మ మాట్లాడుతూ, తమను దోపిడీ చేసేవారు ఉచితంగా సమకూర్చిన వలలకు బదులుగా, తాను, ఇతర కుటుంబ సభ్యులు వెట్టి చాకిరీగా చేపలు పట్టడానికి వెళ్లేవారమని చెప్పారు. ఈ వెట్టి చాకిరీ ఆమె తల్లిదండ్రుల కాలంలోనే మొదలైంది.
"మేము వారికి ఎంత అప్పు ఉన్నామో కూడా మాకు తెలిసేది కాదు. వారు మాకు వలలు ఇచ్చేవారు, మేము చేపలు పట్టడానికి వెళ్లాల్సి వచ్చేది. ఆ రోజుల్లో మాకు తినడానికి తిండి కూడా ఉండేది కాదు," అని ఆమె తెలిపారు. సుమారు 300 జనాభా ఉన్న ఆ గ్రామం స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలలో ఎస్టీలకు రిజర్వ్ చేయబడిందని ఆమె చెప్పారు.