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రెండో అంతస్థు నుంచి దూకి ఆరు నెలల గర్భిణి ఆత్మహత్య... కారణం?
కుటుంబ కలహాల కారణంగా ఓ గర్భిణీ ఆత్మహత్యకు పాల్పడింది. వివరాల్లోకి వెళితే.. సంగారెడ్డి జిల్లా జహీరాబాద్ మండలంలో ఆరు నెలల గర్భిణి ఒకరు భవనం పైనుంచి దూకి ఆత్మహత్య చేసుకున్నారని పోలీసులు తెలిపారు. హోతి (కె) గ్రామంలో ఈ ఘటన చోటుచేసుకుంది.
కుటుంబ వివాదం కారణంగానే ఆమె ఈ తీవ్ర నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు సమాచారం. సదరు మహిళ కుటుంబంలో కొద్ది రోజలుగా గొడవలు జరుగుతున్నాయి.
పోలీసులు మృతదేహాన్ని పోస్ట్మార్టం కోసం జహీరాబాద్ ఏరియా ఆసుపత్రికి తరలించారు. మృతురాలి భర్త, అత్తను అదుపులోకి తీసుకుని విచారిస్తున్నారు. ఈ ఘటనపై కేసు నమోదు చేసి, తదుపరి దర్యాప్తు చేపట్టినట్లు పోలీసులు వెల్లడించారు.
మళ్లీ కలిసి జీవించనున్న విజయ్ - సంగీత..? త్రిష పరిస్థితి ఏంటి?
తమిళనాడు సీఎం విజయ్ - సంగీత విడాకుల కేసు సోమవారం విడాకులకు రానున్న తరుణంలో... కోలీవుడ్లో రకరకాల వార్తలు చక్కర్లు కొడుతున్నాయి. ఇన్నాళ్లు దూరంగా వున్న భార్య సంగీతతో విజయ్ మళ్లీ కలిసి జీవించనున్నారని తెలుస్తోంది. ఇందుకు జరిగిన చర్చలు కూడా సఫలమైనట్లు టాక్ వస్తోంది. చాలాకాలంగా దూరంగా వుంటున్న విజయ్- సంగీత తాజాగా అందుతున్న సమాచారం ప్రకారం, మనస్పర్థలు తొలగిపోయి, మళ్లీ కలిసి ఒకే ఇంట్లో ఉండటానికి సిద్ధమైనట్లు తెలుస్తోంది. ఈ జంటను తిరిగి ఒకటి చేయడానికి విజయ్ కుటుంబ సభ్యులు తెరవెనుక గట్టి ప్రయత్నాలే చేసినట్లు సమాచారం.
వామ్మో అదేం స్పీడ్... 82 యేళ్ల వయసులో కూడా అదే జోష్తో అమితాబ్ వర్క్
వయసు కేవలం ఒక సంఖ్య మాత్రమేనని పలువురు సినీ రాజకీయ సెలెబ్రిటీలు ఇప్పటికే నిరూపించారు. తాజాగా బాలీవుడ్ బిగ్ బీ అమితాబ్ బచ్చన్ 82 యేళ్ళ వయుసులో కూడా అదే జోష్తో పని చేస్తూ కుర్రకారు నటీనటులను సంభ్రమాశ్చర్యాలకు గురిచేస్తున్నారు. తాజాగా ఒకే రోజులో ఏకంగా 12 షార్ట్ ఫిల్మ్స్ షూటింగులు, ఫోటో స్టిల్స్లలో పాల్గొని ఔరా అనిపించారు.
Michael Jackson: మైఖేల్ జాక్సన్ బయోపిక్.. రికార్డ్ బ్రేక్
మైఖేల్ జాక్సన్ జీవిత చరిత్ర ఆధారంగా రూపొందిన మైఖేల్ చిత్రం, ప్రపంచవ్యాప్త బాక్సాఫీస్ వద్ద బోహేమియన్ రాప్సడీని అధిగమించి, అన్ని కాలాలలో అత్యధిక వసూళ్లు సాధించిన మ్యూజిక్ బయోపిక్గా నిలిచింది. ఏప్రిల్ 24న థియేటర్లలో విడుదలైనప్పటి నుండి ఈ చిత్రం ప్రపంచవ్యాప్తంగా 911.9 మిలియన్ డాలర్లను సంపాదించి, 910.9 మిలియన్ డాలర్లను సంపాదించిన బోహేమియన్ రాప్సడీ జీవితకాల ప్రపంచవ్యాప్త వసూళ్లను అధిగమించింది.
Satyadev: బాహుబలి, ఆర్ఆర్ఆర్ అంత గర్వపడే చిత్రంగా రావు బహదూర్ : సత్యదేవ్
సూపర్స్టార్ మహేష్ బాబు, నమ్రతా శిరోద్కర్ జిఎంబి ఎంటర్టైన్మెంట్, ప్రముఖ దర్శకుడు వెంకటేష్ మహా దర్శకత్వంలో, సత్యదేవ్ కథానాయకుడిగా సైకాలజికల్ థ్రిల్లర్ 'రావు బహదూర్' చిత్రాన్ని సగర్వంగా సమర్పిస్తున్నారు. ఈ చిత్రాన్ని ఏ+ఎస్ మూవీస్, శ్రీచక్రాస్ ఎంటర్టైన్మెంట్స్ సంయుక్తంగా నిర్మించాయి. 'ఇంటు ది వరల్డ్ ఆఫ్ రావు బహదూర్' వీడియోకు అద్భుతమైన స్పందన లభించింది. చిత్ర నిర్మాతలు 'నాట్ ఎ టీజర్'ను లాంచ్ చేశారు.