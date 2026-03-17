జగిత్యాల జిల్లాలో ఘోరం.. నాలుగు నెలల గర్భిణిని కత్తితో చంపి పొడిచిన భర్త
జగిత్యాల జిల్లాలో ఘోరం జరిగింది. జగిత్యాల జిల్లా, కోరుట్ల మండలం, మాధాపూర్ గ్రామంలో మంగళవారం తెల్లవారుజామున 19 ఏళ్ల గర్భిణీ యువతిని ఆమె భర్తే కత్తితో పొడిచి హత్య చేసినట్లు ఆరోపణలు వస్తున్నాయి. వైష్ణవిగా గుర్తించిన ఈ బాధితురాలు ఒక యూట్యూబర్ కాగా, దాడి జరిగిన సమయానికి ఆమె నాలుగు నెలల గర్భిణి.
పోలీసుల వివరాల ప్రకారం, ప్రభుత్వ ఆసుపత్రిలో ఒప్పంద ప్రాతిపదికన పనిచేస్తున్న ఆమె భర్త హరి బాబు, ఈ కేసులో ప్రధాన నిందితుడిగా ఉన్నాడు. ఈ దంపతులకు సుమారు ఎనిమిది నెలల క్రితం ప్రేమ వివాహం జరిగింది. అప్పటి నుండి వారు మాదాపూర్లో నివసిస్తున్నారు. గత కొద్ది రోజులుగా వారి మధ్య తరచుగా గొడవలు, అభిప్రాయభేదాలు తలెత్తుతున్నాయని పోలీసులు తెలిపారు.
మంగళవారం తెల్లవారుజామున సుమారు 4 గంటల సమయంలో, హరి బాబు కత్తితో వైష్ణవిపై దాడి చేసి, అక్కడి నుండి పారిపోయినట్లు ఆరోపణలు ఉన్నాయి. ఆ తర్వాత ఆమె రక్తపు మడుగులో పడి ఉన్న స్థితిలో మరణించి కనిపించింది. ఈ ఘటనపై కేసు నమోదు చేసిన పోలీసులు, నిందితుడిని పట్టుకునేందుకు గాలింపు చర్యలు ప్రారంభించారు. తదుపరి దర్యాప్తు కొనసాగుతోంది.