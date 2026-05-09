తెలంగాణకు ప్రధాని నరేంద్ర మోడి రాక, పవన్ ఇంటికి కూడా...
తెలంగాణకు ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడి ఆదివారం నాడు రానున్నారు. ఆయన రాష్ట్రంలో పలు అభివృద్ధి పనులకు ప్రారంభోత్సవాలను, శంకుస్థాపనలు చేయనున్నారు. ఇటీవలే శస్త్ర చికిత్స చేయించుకున్న ఏపీ డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కల్యాణ్ ను ఆయన ఇంటికి వెళ్లి ప్రధాని పరామర్శించనున్నారు. ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు ఇంటికి కూడా వెళతారని సమాచారం. తన పర్యటనకు సంబంధించి ప్రధానమంత్రి ఎక్స్ పేజీలో వివరించారు.
ఆయన ఇలా పేర్కొన్నారు... నేను రేపు, మే 10న, కర్ణాటక, తెలంగాణల్లో వివిధ కార్యక్రమాల్లో పాల్గొంటాను. ఉదయం 11 గంటలకు, ఆర్ట్ ఆఫ్ లివింగ్ సంస్థ స్థాపించి 45 సంవత్సరాలు పూర్తైన సందర్భంగా నిర్వహించే కార్యక్రమంలో పాల్గొంటాను. సమాజానికి సేవ చేయాలనే మన విలువలకు అనుగుణంగా, ఈ సంస్థ అనేక రంగాల్లో ప్రశంసనీయమైన సేవలు అందిస్తోంది.
మధ్యాహ్నం హైదరాబాద్ చేరుకుని, సుమారు రూ. 9500 కోట్ల విలువైన అభివృద్ధి పనులకు ప్రారంభోత్సవాలను, శంకుస్థాపనలను చేస్తాను. ఈ పనులు రహదారులు, లాజిస్టిక్స్, చేనేత ఉత్పత్తులు, రైల్వేలు, ఇంధన, అనేక ఇతర రంగాలకు సంబంధించినవి. తర్వాత సింధు ఆసుపత్రిని దేశానికి అంకితం చేసే కార్యక్రమంలో పాల్గొంటాను.
సాయంత్రం నగరంలో నిర్వహించే బీజేపీ ర్యాలీని ఉద్దేశించి ప్రసంగిస్తాను. గతంలో బీఆర్ఎస్ దుష్పరిపాలనతో, ఇప్పుడు కాంగ్రెస్ అసమర్థ పాలనతో కూడా విసిగిపోయిన తెలంగాణ, బీజేపీ వైపు చూస్తోంది. మాకు పెరుగుతున్న మద్దతు, తెలంగాణలో బీజేపీనే మొదటి ఎంపికగా నిలుస్తోందని స్పష్టం చేస్తోంది.