తెలంగాణలో ఆటో-రిక్షా ఛార్జీలను పెంచాలి.. కమిటీ సిఫార్సు
తెలంగాణలో ఆటో-రిక్షా ఛార్జీలను పెంచాలని ఒక కమిటీ రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి సిఫార్సు చేసింది. ప్రతిపాదిత కొత్త రేట్ల ప్రకారం, మొదటి 1.6 కిలోమీటర్లకు కనీస ఛార్జీ రూ. 30గానూ, ఆ తర్వాత ప్రతి కిలోమీటర్కు రూ. 14గానూ నిర్ణయించారు. రవాణా శాఖ కమిషనర్ డాక్టర్ ఇలంబారతి ఇటీవల ఈ నివేదికను ప్రభుత్వానికి సమర్పించారు.
ప్రభుత్వం ఈ సిఫార్సులకు ఆమోదం తెలిపిన తర్వాత, ఆటో ఛార్జీల పెంపునకు సంబంధించిన ఉత్తర్వులు జారీ చేయబడతాయి. నిమిషానికి 75 పైసల వెయిటింగ్ ఛార్జీని, రాత్రి వేళల్లో సాధారణ ఛార్జీపై 50% అదనపు రుసుమును (సర్ఛార్జ్) విధించాలని కమిటీ సూచించింది.
గత 12 ఏళ్లుగా ఆటో ఛార్జీలలో ఎలాంటి మార్పు లేదని, కాబట్టి వాటిని ఇప్పుడు పెంచాలని ప్రభుత్వానికి సమర్పించిన నివేదికలో కమిటీ పేర్కొంది. 14 డిమాండ్ల పరిష్కారం కోరుతూ ఆగస్టు 7 నుండి నిరవధిక సమ్మెకు తెలంగాణ రాష్ట్ర ఆటో, యాప్-ఆధారిత యూనియన్ల కూటమి పిలుపునిచ్చింది.
ఆగస్టు 23న యూనియన్ ప్రతినిధులతో జరిగిన సమావేశంలో, 15 రోజుల్లోగా ప్రతిపాదనలు పంపుతామని అధికారులు హామీ ఇవ్వడంతో యూనియన్లు తమ సమ్మె నిర్ణయాన్ని విరమించుకున్నాయి.
రవాణా శాఖ అధికారులు కేరళ, ఢిల్లీ, కర్ణాటక (బెంగళూరు), మహారాష్ట్ర (ముంబై)లలోని ఆటో ఛార్జీలను పరిశీలించి, తదనుగుణంగా నివేదికను సమర్పించారు. ఇంధన ధరలు, బీమా, ఇతర ఖర్చులు పెరగడాన్ని అధికారుల కమిటీ నివేదిక వివరించింది, అందుకే ఛార్జీల పెంపును సిఫార్సు చేసింది.
ఆటో ధర రూ. 2.55 లక్షలు, 70% బ్యాంక్ రుణం, డ్రైవర్ నెలవారీ జీతం రూ. 25,000 మరియు సగటున రోజువారీ ప్రయాణ దూరం 163.8 కిలోమీటర్లు వంటి అంశాలను కూడా ఈ కమిటీ పరిగణనలోకి తీసుకుంది. ఆదాయాన్ని ఆర్జించే ప్రతి కిలోమీటరుకు నిర్వహణ ఖర్చు రూ. 13.53గా తేలగా, దీని ఆధారంగా ఛార్జీని రూ. 14కు పెంచాలని సిఫార్సు చేశారు.