దేశంలోనే తొలి ఏఐ ఆధారిత పంజాగుట్ట పోలీస్ స్టేషన్
పంజాగుట్ట పోలీస్ స్టేషన్ను దేశంలోనే మొట్టమొదటి ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ (ఏఐ) ఆధారిత పోలీస్ స్టేషన్గా మారుస్తున్నారు. ఇందులో అన్ని సేవలను అత్యాధునిక ఏఐ సాంకేతికతతో అనుసంధానించనున్నారు. ఈ పైలట్ ప్రాజెక్ట్ను డిసెంబర్ మొదటి వారంలో తెలంగాణ డీజీపీ సీవీ ఆనంద్ ప్రారంభించనున్నారు.
Punjagutta
బుధవారం పోలీస్ స్టేషన్లో ఆకస్మిక తనిఖీ నిర్వహించిన నగర పోలీస్ కమిషనర్ వి.సి. సజ్జనార్, అక్కడ జరుగుతున్న సాంకేతిక ఏర్పాట్లను సమీక్షించి, ఫిర్యాదుదారుల సమస్యలను తెలుసుకునేందుకు వారితో మాట్లాడారు. ఆయన పోలీసు సిబ్బంది విధులు, పనితీరును కూడా పరిశీలించారు.
ఈ చొరవలో భాగంగా, ఫిర్యాదులు స్వీకరించడం, ఎఫ్ఐఆర్లు నమోదు చేయడం నుండి కేస్ డైరీలు, దర్యాప్తు నివేదికలు, చార్జిషీట్లు తయారు చేయడం వరకు పోలీసుల పనితీరులోని ప్రతి దశలోనూ ఏఐ సాంకేతికతను అనుసంధానించనున్నారు.
స్టేషన్ రిసెప్షన్లో ఇప్పటికే ఏర్పాటు చేసిన సేతు కియోస్క్ ద్వారా, ఫిర్యాదుదారులు దాదాపు 10 భాషల్లో తమ సమస్యలను సమర్పించవచ్చు. ఈ ఏఐ వ్యవస్థ ఫిర్యాదులను స్థానిక భాషలోకి అనువదించి, క్షణాల్లో సంబంధిత అధికారులకు పంపుతుంది.
ఈ వ్యవస్థ పంజాగుట్ట పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలోని ట్రాఫిక్ రద్దీ, హాస్టళ్లు, వాణిజ్య సంస్థలు, నేరాల తీరుకు సంబంధించిన సమాచారాన్ని కూడా విశ్లేషిస్తుంది. ఈ డేటా బ్లూ కోల్ట్స్ మోహరింపును మెరుగుపరచడానికి, పెట్రోలింగ్ కార్యకలాపాలను బలోపేతం చేయడానికి సహాయపడుతుంది. ఈ కొత్త సాంకేతికతను సమర్థవంతంగా ఉపయోగించుకునేందుకు పోలీసు సిబ్బందికి ప్రత్యేక శిక్షణ ఇస్తున్నట్లు సజ్జనార్ తెలిపారు.