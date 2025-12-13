Messi: లియోనెల్ మెస్సీ మ్యాచ్ కోసం హైదరాబాదుకు రాహుల్ గాంధీ
ప్రతిపక్ష నాయకుడు, ఏఐసీసీ అగ్ర నాయకుడు రాహుల్ గాంధీ లియోనెల్ మెస్సీ చూడటానికి హైదరాబాద్కు రానున్నారు. కాంగ్రెస్ వర్గాలు ఆయన పర్యటనను ధృవీకరించాయి. మెస్సీ జీ.ఓ.ఏ.టి ఇండియా టూర్ 2025లో భాగంగా మెస్సీ భారతదేశానికి రానున్నారు. ఆయన సాయంత్రం నాలుగు గంటలకు హైదరాబాద్లో ల్యాండ్ అయి, ఫలక్నుమా ప్యాలెస్లో జరిగే ఒక కార్యక్రమంలో పాల్గొంటారని భావిస్తున్నారు.
ఆ తర్వాత, ఉప్పల్ స్టేడియంలో మెస్సీకి సంబంధించిన ఒక కార్యక్రమం జరగనుంది. తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డికి, మెస్సీకి మధ్య ఒక ఫ్రెండ్లీ మ్యాచ్ కూడా ప్లాన్ చేశారు. ఈ కార్యక్రమానికి రాహుల్ గాంధీ, ప్రియాంక గాంధీలను ఆహ్వానించడానికి రేవంత్ రెడ్డి ఢిల్లీకి వెళ్లారు. రాహుల్ గాంధీ అంగీకరించి, ఈ కార్యక్రమానికి హాజరవుతారని సమాచారం.
గతంలో, క్రిస్టియానో రొనాల్డో, లియోనెల్ మెస్సీలలో ఒకరిని ఎంచుకోమని రాహుల్ గాంధీని అడిగినప్పుడు, మెస్సీనే ఉత్తమ ఫుట్బాల్ క్రీడాకారుడని ఆయన చెప్పారు. ఒకవేళ తాను ఫుట్బాల్ జట్టును నడుపుతుంటే, మెస్సీని ఎంచుకుంటానని కూడా ఆయన అన్నారు.