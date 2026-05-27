తెలంగాణలోని పలు జిల్లాల్లో రాత్రంతా కురిసిన వర్షాలు.. ప్రజలకు వేడి నుంచి ఉపశమనం
హైదరాబాద్తో పాటు తెలంగాణలోని పలు జిల్లాల్లో మంగళవారం రాత్రంతా కురిసిన ఎడతెగని వర్షం కురిసింది. దీంతో మండే ఎండలతో నానా తంటాలు పడుతున్న ప్రజలు ఊపిరి పీల్చుకున్నారు. గత కొద్ది రోజులుగా కొనసాగుతున్న తీవ్రమైన వడగాలుల పరిస్థితుల తర్వాత ఈ వర్షం ఉష్ణోగ్రతలను గణనీయంగా తగ్గించింది.
ఇదే సమయంలో, రాష్ట్రవ్యాప్తంగా మరిన్ని ఉరుములు, మెరుపులు, బలమైన గాలులతో కూడిన వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని భారత వాతావరణ శాఖ (ఐఎండీ) హెచ్చరించింది. తెలంగాణ అభివృద్ధి ప్రణాళిక సంఘం (టీజీడీపీఎస్) గణాంకాల ప్రకారం, రాష్ట్రంలోనే అత్యధిక వర్షపాతం మహబూబ్నగర్ జిల్లాలో నమోదైంది. ఇందులో భూత్పూర్లో 111.8 మి.మీ., ఆ తర్వాతి స్థానాల్లో కోయిలకొండలోని పర్పల్లిలో 106.5 మి.మీ., భూత్పూర్ పట్టణంలో 102.5 మి.మీ. వర్షపాతం నమోదైంది.
నాగర్కర్నూల్, వనపర్తి, సిద్దిపేట, సంగారెడ్డి, నల్గొండ మరియు జోగులాంబ గద్వాల జిల్లాల్లో రాత్రంతా వర్షాలు కురిశాయి. హైదరాబాద్లో మియాపూర్, చందానగర్, లింగంపల్లి, గచ్చిబౌలి, మాదాపూర్, కూకట్పల్లి, ఉప్పల్, ఎల్బీ నగర్, హయత్నగర్తో పాటు పలు ప్రాంతాల్లో రాత్రికి రాత్రంతా ఏకధాటిగా వర్షం కురిసింది.
ఇంకా గ్రేటర్ హైదరాబాద్ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ సర్కిళ్లలో తేలికపాటి వర్షం కురిసింది. గాజులరామారం, రామచంద్రపురం-పటాన్చెరు, కుత్బుల్లాపూర్ జోన్లలో అధిక సంచిత వర్షపాతం నమోదైంది. హైదరాబాద్, కరీంనగర్, ఖమ్మం, మహబూబాబాద్, మెదక్, సిద్దిపేట, సూర్యాపేట, వరంగల్ సహా పలు జిల్లాలకు ఐఎండీ ఆరెంజ్ హెచ్చరిక జారీ చేసింది. రాబోయే కొద్ది గంటల్లో తేలికపాటి నుండి మోస్తరు వర్షాలు, ఉరుములు, ఈదురు గాలులు పడే అవకాశం ఉంది.
రంగారెడ్డి, సంగారెడ్డి, వికారాబాద్, వనపర్తి, నారాయణపేట, మహబూబ్నగర్, జోగులాంబ గద్వాల్ జిల్లాల్లో గంటకు 41-61 కిలోమీటర్ల వేగంతో బలమైన గాలులు వీచే అవకాశం ఉంది. వర్షాలు కురుస్తున్నప్పటికీ ఉత్తర, తూర్పు తెలంగాణలోని కొన్ని ప్రాంతాల్లో వేడిగాలులు కొనసాగే అవకాశం ఉంది. మంగళవారం ఖమ్మంలో 44.8 డిగ్రీల ఉష్ణోగ్రతలు, భద్రాద్రి కొత్తగూడెంలో 44.2°డిగ్రీల ఉష్ణోగ్రతలు, రామగుండంలో 44°డిగ్రీల ఉష్ణోగ్రతలు నమోదయ్యాయి.
