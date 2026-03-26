మద్యం మత్తులో బైక్ను ఢీకొట్టిన రాజ్ తరుణ్ మాజీ ప్రియురాలు లావణ్య
టాలీవుడ్ హీరో రాజ్ తరుణ్ మాజీ ప్రియురాలు లావణ్య డ్రంక్ అండ్ డ్రైవ్ కేసులో అరెస్టయ్యారు. లావణ్య మద్యం మత్తులో కారు నడుపుతూ ఓ ప్రమాదానికి కారణమయ్యారు. అనంతరం స్థానికులతో వాగ్వాదానికి దిగడంతో పోలీసులు ఆమెను అదుపులోకి తీసుకున్నారు. ఈ ఘటన సంగారెడ్డి, మల్లేపల్లి గ్రామ పరిసరాల్లో చోటుచేసుకుంది.
లావణ్య మద్యం సేవించి కారు నడుపుతూ వెళ్తుండగా మల్లేపల్లి వద్ద ఓ బైక్ను ఢీకొట్టారు. ప్రమాదం జరిగినప్పటికీ ఆమె కారు ఆపకుండా అక్కడి నుంచి వేగంగా వెళ్లిపోవడానికి ప్రయత్నించారు. అయితే స్థానికులు ఆమెను అడ్డుకున్నారు.
ఈ క్రమంలో లావణ్యకు, గ్రామస్తులకు మధ్య తీవ్ర వాగ్వాదం చోటుచేసుకుంది. ఆమెతో పాటు కారులో మరో వ్యక్తి కూడా ఉన్నట్లు సమాచారం. దీంతో పోలీసులు రంగంలోకి దిగి ఆమెను అదుపులోకి తీసుకున్నారు.
ఆపై లావణ్యకు బ్రీత్ అనలైజర్ పరీక్ష నిర్వహించగా, ఆమె పరిమితికి మించి మద్యం సేవించినట్లు నిర్ధారణ అయింది. అనంతరం కొండాపూర్ పోలీస్ స్టేషన్కు తరలించి కేసు నమోదు చేసి విచారణ చేపట్టారు.