Raja Singh: శివాజీ నుంచే ప్రధాని మోదీ సర్జికల్ స్ట్రైక్స్ను నేర్చుకున్నారు.. రాజా సింగ్
వరంగల్లో జరిగిన ఛత్రపతి శివాజీ మహారాజ్ జయంతి వేడుకల్లో రాజాసింగ్ సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు. ఒవైసీ సోదరులపై రాజాసింగ్ సంచలన కామెంట్స్ చేశారు. తమకు పదిహేను నిమిషాలు సమయం ఇస్తే హిందువులు లేకుండా చేస్తామని ఒవైసీ అన్నారని, పదిహేను గంటలు కాదు పదిహేను రోజులు కాదు.. పదిహేను సంవత్సరాలు ఇచ్చినా మాకు ఏం కాదని రాజాసింగ్ అన్నారు.
ఎక్కడికి రావాలో చెప్పు అక్కడికి వస్తానంటూ రాజాసింగ్ సవాల్ విసిరారు. ఒకప్పుడు భారత్పై ఉగ్ర దాడి జరిగితే పాకిస్తాన్కు లవ్ లెటర్ రాసే వాళ్లు, కానీ ఇప్పుడు డైరెక్ట్గా సర్జికల్, ఎయిర్ స్ట్రైక్స్ చేసే ప్రభుత్వం ఉంది. ఛత్రపతి శివాజీ నుంచే ప్రధాన మంత్రి నరేంద్ర మోదీ సర్జికల్ స్ట్రైక్స్ను నేర్చుకున్నారని రాజా సింగ్ తెలిపారు.