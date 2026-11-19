రేవంత్ రెడ్డిపై కోమటిరెడ్డి రాజగోపాల్ రెడ్డి తీవ్ర ఆరోపణలు.. రూ.10 లక్షల కోట్ల భూములే టార్గెట్
కాంగ్రెస్ ఎమ్మెల్యే కోమటిరెడ్డి రాజగోపాల్ రెడ్డి, ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డిపై తీవ్ర ఆరోపణలు చేయడం ద్వారా మరోసారి పార్టీకి ఇబ్బందులు సృష్టించారు. హైదరాబాద్ ప్రాంతంలో సుమారు రూ.10 లక్షల కోట్ల విలువైన ప్రభుత్వ భూములను లక్ష్యంగా చేసుకున్నారని ఆయన ఆరోపించారు.
Komatireddy Venkat Reddy
వివాదాల్లో ఉన్న భూములను ప్రైవేట్ వ్యక్తుల సహాయంతో క్లియర్ చేయిస్తున్నారని, దీనివల్ల రేవంత్ రెడ్డికి, ఆయన సోదరులకు లబ్ధి చేకూరుతోందని కోమటిరెడ్డి రాజగోపాల్ రెడ్డి పేర్కొన్నారు. ఇటువంటి భూ లావాదేవీలు, తెరవెనుక జరుగుతున్న వ్యవహారాలు కాంగ్రెస్ పార్టీకి నష్టం కలిగిస్తున్నాయని ఆయన హెచ్చరించారు. ఈ వ్యాఖ్యలు ఢిల్లీలోని కాంగ్రెస్ అధిష్టానం దృష్టికి వెళ్లాయి.
అధిష్టానం తెలంగాణ పీసీసీని వివరాలు కోరగా, ఆయన ప్రసంగానికి సంబంధించిన వీడియో క్లిప్పులను పరిశీలన కోసం ఢిల్లీకి పంపినట్లు సమాచారం. అయితే, దీనివల్ల ఏదైనా చర్య తీసుకుంటారా? అన్నదే అసలు ప్రశ్న. రాజగోపాల్ రెడ్డి తన సొంత ప్రభుత్వంపై బహిరంగంగా విమర్శలు చేయడం ఇదే మొదటిసారి కాదు. గతంలో పీసీసీ క్రమశిక్షణ కమిటీ ఆయనకు షోకాజ్ నోటీసులు జారీ చేసినప్పటికీ, ఆయన స్పందించలేదని తెలుస్తోంది. అయినప్పటికీ, పార్టీ నాయకత్వం ఆయనపై ఎటువంటి కఠిన చర్యలు తీసుకోలేదు.
పార్టీ క్రమశిక్షణపై పీసీసీ చీఫ్ మహేష్ కుమార్ గౌడ్ పదేపదే హెచ్చరిస్తున్నప్పటికీ, పరిస్థితిలో మార్పు లేదు. నల్గొండలో రాజగోపాల్ రెడ్డికి ఉన్న రాజకీయ పలుకుబడి, ప్రభుత్వంలో ఆయన సోదరుడు కోమటిరెడ్డి వెంకట్ రెడ్డికి ఉన్న కీలక స్థానం వంటి అంశాలు పార్టీ నాయకత్వాన్ని ఆచితూచి వ్యవహరించేలా చేస్తున్నట్లు కనిపిస్తోంది.
ప్రస్తుతానికి, అధిష్టానం వివరాలను సేకరించే పనిలో ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. కానీ గత అనుభవాలను బట్టి చూస్తే, ఈ వ్యవహారం కూడా కఠిన చర్యలకు బదులుగా కేవలం నివేదికలు, హెచ్చరికలతోనే ముగిసే అవకాశం ఉంది. సొంత పార్టీలోని సీనియర్ నాయకులపైనే క్రమశిక్షణను అమలు చేయలేకపోతే, కాంగ్రెస్ ఇచ్చే హెచ్చరికలకు పెద్దగా అర్థం ఉండదు.