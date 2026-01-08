Ranga Reddy: రంగారెడ్డి జిల్లాలో రోడ్డు ప్రమాదం.. నలుగురు విద్యార్థుల మృతి
రంగారెడ్డి జిల్లాలోని మోకిల సమీపంలో జరిగిన రోడ్డు ప్రమాదంలో నలుగురు విద్యార్థులు మృతి చెందగా, మరో విద్యార్థి తీవ్రంగా గాయపడ్డాడని పోలీసులు తెలిపారు. చేవెళ్ల ప్రాంతంలోని మీర్జాగూడ గేట్ సమీపంలో ఈ ఘటన జరిగింది.
వేగంగా వెళ్తున్నట్లు భావిస్తున్న ఒక స్పోర్ట్స్ కారు అదుపుతప్పి రోడ్డు డివైడర్ను ఢీకొని, ఆ తర్వాత ఒక చెట్టును బలంగా ఢీకొట్టింది. ఈ ప్రమాద తీవ్రతకు కారులో ప్రయాణిస్తున్న నలుగురు అక్కడికక్కడే మృతి చెందారు. మరో విద్యార్థి తీవ్రంగా గాయపడగా, చికిత్స నిమిత్తం హైదరాబాద్లోని ఆసుపత్రికి తరలించారు.
ఈ ప్రమాదం మొకిల పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలోకి వస్తుంది. వాహనంలో ఉన్న ఐదుగురూ విద్యార్థులేనని, వారిలో ఎక్కువ మంది ఐసిఎఫ్ఏఐ యూనివర్సిటీ (ఐబిఎస్)లో చదువుతున్నారని పోలీసులు తెలిపారు. మృతులను రెండో సంవత్సరం బీబీఏ విద్యార్థి సూర్య తేజ, మూడో సంవత్సరం బీబీఏ విద్యార్థులైన సుమిత్ శ్రీ నిఖిల్, ఎంజీఐటీ విద్యార్థి రోహిత్గా గుర్తించారు.
గాయపడిన మూడో సంవత్సరం బీబీఏ విద్యార్థిని నక్షత్ర నగరంలోని ఆసుపత్రిలో చికిత్స పొందుతోంది. మృతదేహాలను పోస్ట్మార్టం పరీక్ష నిమిత్తం చేవెళ్ల ప్రభుత్వ ఆసుపత్రికి తరలించారు. పోలీసులు కేసు నమోదు చేసుకుని దర్యాప్తు చేస్తున్నారు. sఅతివేగమే ఈ ప్రమాదానికి ప్రధాన కారణమని అనుమానిస్తున్నారు.