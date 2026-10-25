మద్యం మత్తులో కానిస్టేబుల్ చేతివేళ్ళు కొరికిన ర్యాపిడో డ్రైవర్
హైదరాబాద్ నగరంలోని చాంద్రాయణగుట్ట పరిధిలో ఓ దారుణం జరిగింది. ఒక ర్యాపిడో డ్రైవర్ పీకల వరకు మద్యం సేవించి నానా హంగామా సృష్టించాడు. మద్యం మత్తులో ట్రాఫిక్ పోలీస్ కానిస్టేబుల్ చేతి వేళ్లు కొరికేశాడు. తాజాగా వెలుగులోకి వచ్చిన ఈ ఘటన వివరాలను పరిశీలిస్తే,
చాంద్రాయణగుట్ట చౌరస్తా పరిధిలో శుక్రవారం రాత్రి ట్రాఫిక్ పోలీసులు డ్రంకెన్ డ్రైవ్ చేశారు. ఆ సమయంలో ఎల్.బి. నగర్ వైపు వెళుతున్న ఓ ర్యాపిడో డ్రైవర్ అజీజ్కు శ్వాసపరీక్ష చేయగా, మద్యం తాగినట్టు రీడింగ్ చూపించింది. దీంతో పోలీసులు కేసు నమోదుకు ప్రయత్నించిన ఎస్ఐ శ్రీధర్ గౌడ్ను కిందపడేలా తోసేశాడు.
ఆ తర్వాత గంటన్నరపాటు హంగామా చేసి దుస్తులు విప్పి అర్థనగ్న ప్రదర్శన చేశాడు. దీంతో పోలీసులు సదరు ర్యాపిడో డ్రైవర్ను పోలీస్ స్టేషన్కు తరలించే క్రమంలో ట్రాఫిక్ కానిస్టేబుల్ నవీన్ చేతి వేలు కొరికాడు. దీంతో గాయమైన కానిస్టేబుల్ను ఆస్పత్రికి తరలించాడు. అజీజ్ను పోలీస్ స్టేషన్ తీసుకెళ్లి, కుటుంబ సభ్యులను పిలిపించి నోటీసు అందజేశారు. యువకుడిపై కేసు నమోదు చేసినట్లు పేర్కొన్నారు.