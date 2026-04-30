Rare Liver Transplant: 14 గంటల పాటు సర్జరీ-18 నెలల చిన్నారికి కాలేయ మార్పిడి
గ్లైకోజెన్ స్టోరేజ్ వ్యాధితో బాధపడుతున్న ఒక చిన్నారికి చికిత్స అందించేందుకు, వైద్యులు తండ్రి కాలేయంలోని కొంత భాగాన్ని ఉపయోగించి 14 గంటల పాటు సాగిన ఒక క్లిష్ట శస్త్రచికిత్సను నిర్వహించారు. ఈ చికిత్స ఆరోగ్యశ్రీ పథకం కింద ఉచితంగా అందించబడింది. వైద్యరంగంలో ఒక అరుదైన, విశేషమైన ఘనతగా, ఉస్మానియా జనరల్ ఆసుపత్రి వైద్యులు గ్లైకోజెన్ స్టోరేజ్ వ్యాధితో బాధపడుతున్న 18 నెలల చిన్నారికి కాలేయ మార్పిడి శస్త్రచికిత్సను విజయవంతంగా పూర్తి చేశారు.
సుమారు 10 కిలోల బరువున్న ఆ చిన్నారిపై ఈ క్లిష్ట ప్రక్రియను నిర్వహించారు. ఇందులో తండ్రి కాలేయంలోని కొంత భాగాన్ని చిన్నారికి అమర్చారు. అత్యంత క్లిష్టమైన ఈ శస్త్రచికిత్స దాదాపు 14 గంటల పాటు సాగింది. నిబద్ధత కలిగిన నిపుణుల బృందం దీనిని విజయవంతంగా నిర్వహించింది.
శస్త్రచికిత్స అనంతరం ఆ చిన్నారి ఆరోగ్య పరిస్థితి ప్రస్తుతం నిలకడగా ఉందని వైద్యులు ధృవీకరించారు. ఈ చికిత్స మొత్తం ఆరోగ్యశ్రీ పథకం కింద ఉచితంగా అందించబడింది. తద్వారా ప్రభుత్వ రంగంలోనూ అత్యాధునిక వైద్య సేవలు అందుబాటులో ఉన్నాయనే విషయం మరోసారి స్పష్టమైంది.
దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న ప్రభుత్వ ఆసుపత్రులలో ఇటువంటి క్లిష్టమైన శస్త్రచికిత్సలు జరగడం అత్యంత అరుదని వైద్య నిపుణులు పేర్కొన్నారు. ప్రాణాలను కాపాడే ఈ అవయవ మార్పిడి శస్త్రచికిత్సను విజయవంతంగా పూర్తి చేయడంలో అసాధారణ కృషి చేసిన వైద్య బృందాన్ని వైద్య, ఆరోగ్య శాఖ మంత్రి దామోదర రాజనరసింహ అభినందించారు.