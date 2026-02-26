నా ఇల్లు.. నా ఇల్లూ కూలగొట్టొద్దు, 10 నిమిషాలయినా చూసుకోనివ్వండి: బాధిత మహిళ వేడుకోలు
తెలంగాణ వ్యాప్తంగా అక్రమ కట్టడాలను కూలగొట్టే కార్యక్రమం జోరుగా సాగుతోంది. ప్రభుత్వ భూములను కబ్జా చేసి దొంగ పట్టాలను పుట్టించి ప్రజలకు కట్టబెట్టిన మోసగాళ్లు మాత్రం దర్జాగా వున్నారు. కానీ వారి వద్ద నుంచి లక్షలు పెట్టి కొనుగోలు చేసినవారు మాత్రం వీధిన పడుతున్నారు. తాజాగా ఖమ్మం జిల్లాలో అక్రమ కట్టడాల తొలగింపు జరుగుతోంది.
జిల్లాలోని వెలుగుమట్లలోని భూదాన్ భూముల్లో అక్రమ నిర్మాణాలను అధికారులు తొలగిస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో తమ ఇళ్లు కోల్పోతున్న బాధితులు గుండెలు బాదుకుంటూ కన్నీరుమున్నీరవుతున్నారు. ఓ బాధితురాలు.. ప్లీజ్, నా ఇంటిని 10 నిమిషాలయినా చూసుకోనివ్వండి అంటూ పోలీసులను వేడుకుంటున్న దృశ్యం సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది. నకిలీ పట్టాలను సృష్టించి మోసగించినవారు హాయిగా కోట్లు వెనకేసుకున్నారనీ, తమవంటి వారిపైన అధికారులు ప్రతాపం చూపిస్తున్నారంటూ బాధితులు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు.