పొరుగింటి పెంపుడు శునకాన్ని ఎయిర్ గన్తో కాల్చి చంపిన రిటైర్డ్ ఆర్మీ జవాన్
ఖమ్మం జిల్లాలో ఒక రిటైర్డ్ ఆర్మీ జవాన్, తన పొరుగువారి పెంపుడు కుక్కను ఎయిర్ గన్తో కాల్చి చంపినట్లు ఆరోపణలు రావడంతో ఆయనపై కేసు నమోదైంది. ఇంకా తన తోట చుట్టూ విద్యుత్ తీగలను ఏర్పాటు చేసి గతంలో కోతుల మరణాలకు కూడా ఆయనే కారణమయ్యారని వారు ఆరోపించారు.
ఈ జిల్లాలోని ముదిగొండ మండలం ముతారం గ్రామంలో, ఎయిర్ గన్తో పొరుగింటి పెంపుడు కుక్కను చంపినందుకు ఒక రిటైర్డ్ ఆర్మీ జవాన్పై కేసు నమోదైంది. దాదాపు 30 ఏళ్ల క్రితం సర్వీస్ నుండి పదవీ విరమణ పొందిన రౌతు జనయ్య అనే జవాన్, గురువారం నాడు తన ఇంటి ముందు ఆడుకుంటున్న పెంపుడు కుక్కను కాల్చి చంపాడు. ఈ ఘటనను చూసిన స్థానికులలో ఒకరు స్థానిక వాట్సాప్ గ్రూప్లో దీనికి సంబంధించిన సమాచారాన్ని పోస్ట్ చేశారు.
ఈ ఘటన గురించి తెలుసుకున్న కుక్క యజమాని గుంజా రాము స్థానిక పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు. ఆయన ఫిర్యాదు మేరకు, శుక్రవారం నాడు ఏఎస్ఐ శ్రీనివాసరావు కేసు నమోదు చేశారు. అలాగే, పోలీస్ ఇన్స్పెక్టర్ మురళి ఆదేశాల మేరకు ఈ ఘటనపై దర్యాప్తు చేపట్టారు.