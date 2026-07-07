  1. వార్తలు
  2. తెలుగు వార్తలు
  3. తెలంగాణ వార్తలు
  4. Retired BSNL employee loses Rs 4.19 lakh in fake Hyderabad Water Board scam
Written By సెల్వి
Last Updated : Tuesday, 7 July 2026 (09:51 IST)

వాటర్ బిల్లు కట్టలేదని బెదిరించారు.. రూ. 4.19 లక్షలు పోగొట్టుకున్న బీఎస్ఎన్ఎల్ ఉద్యోగి

Cyber
BY: సెల్వి
Publish: Tue, 7 Jul 2026 (09:50 IST) Updated: Tue, 7 Jul 2026 (09:51 IST)
google-news
హైదరాబాద్ ఎల్బీ నగర్ సమీపంలోని రాక్ టౌన్ కాలనీకి చెందిన ఒక రిటైర్డ్ బీఎస్ఎన్ఎల్ ఉద్యోగి, నకిలీ నీటి బిల్లు చెల్లింపు మోసానికి గురై రూ. 4.19 లక్షలు పోగొట్టుకున్నారు.
 
 జూలై 1న బాధితుడికి ఒక వాట్సాప్ సందేశం వచ్చింది. అందులో హైదరాబాద్ వాటర్ బోర్డుకు చెల్లించాల్సిన తాగునీటి బిల్లు బకాయి ఉందని, బిల్లు చెల్లించకపోతే నీటి సరఫరా నిలిపివేయబడుతుందని పేర్కొన్నారు. 
 
సహాయం కోసం ఆ సందేశంలో ఒక ఫోన్ నంబర్ కూడా ఇవ్వబడింది. అతను ఆ నంబర్‌కు ఫోన్ చేసినప్పుడు, అవతలి వ్యక్తి తనను తాను వివేక్ శర్మగా పరిచయం చేసుకుని, వాటర్ మీటర్ కేవైసీని అప్‌డేట్ చేయాల్సి ఉందని చెప్పాడు. ఆ మోసగాడు బాధితుడిని ఒప్పించి అతని యూపీఐ, ఎస్‌బీఐ బ్యాంక్ ఖాతా, ఏటీఎం కార్డు వివరాలను తీసుకున్నాడని ఒక అధికారి తెలిపారు.
 
ఫిర్యాదుదారుడికి అనుమానం వచ్చి కాల్ కట్ చేసినప్పటికీ, సంభాషణ జరుగుతున్న సమయంలో వాటర్ బోర్డ్ యాప్‌ల వలె నటిస్తున్న రెండు మొబైల్ అప్లికేషన్‌లు అతని ఫోన్‌లో ఇన్‌స్టాల్ అయినట్లు ఆరోపణలు ఉన్నాయి. ఎలాంటి ఓటీపీ లేదా పిన్ వివరాలు పంచుకోనప్పటికీ, అతని బ్యాంక్ ఖాతా నుండి రూ. 4.19 లక్షలు మోసపూరితంగా విత్‌డ్రా చేయబడ్డాయి. బాధితుడు ఆ తర్వాత మల్కాజ్‌గిరి సైబర్‌క్రైమ్ పోలీసులను ఆశ్రయించగా, వారు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నారు.
About Writer
సెల్వి

Nagabandham collections :నాగబంధం కలెక్షన్స్ కు దర్శక నిర్మాతలు తిప్పలు !

Nagabandham collections :నాగబంధం కలెక్షన్స్ కు దర్శక నిర్మాతలు తిప్పలు !నాగబంధం: ది సీక్రెట్ ట్రెజర్' చిత్రం విడుదలకి ముందు మంచి ఆసక్తిని రేకెత్తించినప్పటికీ, బాక్సాఫీస్ వద్ద మాత్రం ఆశించిన స్థాయి విజయాన్ని అందుకోలేకపోయింది. అప్పటి నుండి, ప్రేక్షకులను ఆకర్షించడానికి చిత్ర బృందం వివిధ మార్గాలను అన్వేషిస్తోంది. మొదటగా, హిందీ వెర్షన్ కోసం 'బుక్‌మైషో' లో 'ఒకటి కొంటే ఒకటి ఉచితం' (BOGO) ఆఫర్‌ను ప్రవేశపెట్టారు. ఆ తర్వాత, సినిమా ఫలితాలను మెరుగుపరిచే ఉద్దేశంతో నిడివిని సుమారు 15 నిమిషాల పాటు తగ్గించారు.

Ntr: అఖిల్ అక్కినేని రీఎంట్రీకి జూనియర్ ఎన్టీఆర్ వాయిస్

Ntr: అఖిల్ అక్కినేని రీఎంట్రీకి జూనియర్ ఎన్టీఆర్ వాయిస్అఖిల్ నటించిన రూరల్ యాక్షన్-రొమాన్స్ 'లెనిన్' చిత్రానికి జూనియర్ ఎన్టీఆర్ వాయిస్ అందించి అభిమానులను ఆశ్చర్యపరిచారు. శ్రీరామపురం గ్రామం, భరతమిట్టల నేపథ్యంలో సాగే కథకు ఆయన నాంది పలికారు. మురళీ కిషోర్ అబ్బూరు దర్శకత్వంలో, అఖిల్ సరసన భాగ్యశ్రీ బోర్సే కథానాయికగా నటించిన ఈ చిత్రం, గ్రామ కలహాల మధ్య కుటుంబ కలహాలు, యుద్ధాలు, ప్రేమకథను అనుసరిస్తుంది.

రాత్రి తాగుతావు, పొద్దున్నే వాగుతావు, ఒక్క మంచి పనైనా చేసావా?: ప్రకాష్ రాజ్ పైన బండ్ల పంచ్‌లు

రాత్రి తాగుతావు, పొద్దున్నే వాగుతావు, ఒక్క మంచి పనైనా చేసావా?: ప్రకాష్ రాజ్ పైన బండ్ల పంచ్‌లుజనసేన అధినేత పవన్ కల్యాణ్ లక్ష్యంగా విమర్శనాస్త్రాలు సంధిస్తున్న ప్రకాష్ రాజ్ పైన సినీ నిర్మాత బండ్ల గణేష్ తనదైన శైలిలో పంచ్ డైలాగులు కొట్టారు. ఆయన ఎక్స్ పేజీలో జోడిస్తూ... రాత్రి తాగుతావు.. పొద్దున్నే వాగుతావు.. నీ జీవితంలో ఒక్క మంచి పనైనా చేశావా. నీకు వ్యాపారం లేదు, ఒక సినిమా లేదు. పనికిరాని పోస్టులు చేయడమే నీ దినచర్య. నీ పని నువ్వు చూసుకుని, సంతోషంగా బతుకు. అనవసరంగా ఇతరుల గురించి నోరు పారేసుకుని.. నీ విలువను నువ్వే తగ్గించుకోకు అంటూ బండ్ల గణేష్ ట్వీట్ చేసారు. ఇది కాస్తా ఇప్పుడు వైరల్ అవుతోంది.

రామాయణంలో శ్రీరాముడి తొలి లుక్‌కు వెనుక ఉన్న ఆభరణాలను ఆవిష్కరించిన ట్రైబ్ అమ్రపాలి

రామాయణంలో శ్రీరాముడి తొలి లుక్‌కు వెనుక ఉన్న ఆభరణాలను ఆవిష్కరించిన ట్రైబ్ అమ్రపాలిప్రపంచం మొత్తం రామాయణం చిత్రంలో శ్రీరాముడిగా నటించిన రణబీర్ కపూర్ తొలి రూపాన్ని వీక్షిస్తున్న ఈ సమయంలో, ఆ రూపానికి వెనుక ఉన్న కళాత్మకత, వారసత్వం, నైపుణ్యానికి సంబంధించిన ఒక విశేష కథ కూడా వెలుగులోకి వస్తోంది. ఈ మహత్తర పురాణ గాథకు అధికారిక ఆభరణాల భాగస్వామిగా ఉన్న ట్రైబ్ అమ్రపాలి, చిత్రంలోని పాత్రలకు అలంకరించిన సున్నితమైన, అద్భుతమైన ఆభరణాలను రూపొందించింది. శతాబ్దాల నాటి పురాణాలు, ప్రతీకలు, భారతీయ శిల్పకళను నేటి తరానికి అనువైన దృశ్యభాషగా మార్చింది.

'ప్రశ్న' రావణ్ మొబైల్ ఫోనులో మావోయిస్టులను కీర్తిస్తూ ప్రసంగాలు

'ప్రశ్న' రావణ్ మొబైల్ ఫోనులో మావోయిస్టులను కీర్తిస్తూ ప్రసంగాలుయూట్యూబర్ ప్రశ్న రావణ్‌కు మరిన్ని చిక్కులు తప్పేలా లేవు. ఆయనకు మావోయిస్టులతో గట్టి సంబంధాలు ఉన్నట్టు తెలుస్తోంది. ఈ మేరకు కోర్టుకు సమర్పించిన రిమాండ్ రిపోర్టులో పేర్కొన్నారు. యువత, విద్యార్థులను రావణ్‌ రెచ్చగొడుతున్నాడని.. అతడిపై తెలుగు రాష్ట్రాల్లో అనేక కేసులు నమోదయ్యాయన్నారు.