లోక్సభలో మహిళా రిజర్వేషన్ బిల్లును ప్రవేశపెట్టాలి.. సీఎం రేవంత్ రెడ్డి
ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ వెంటనే పార్లమెంటు ప్రత్యేక సమావేశాన్ని ఏర్పాటు చేసి, లోక్సభలో మహిళా రిజర్వేషన్ బిల్లును ప్రవేశపెట్టాలని తెలంగాణ సీఎం రేవంత్ డిమాండ్ చేశారు. 33 శాతం మహిళా రిజర్వేషన్ బిల్లుకు ఇండియా కూటమి పూర్తి మద్దతు ఇస్తుంది. ఒకవేళ మీరు మహిళా రిజర్వేషన్ ముసుగులో రాజకీయాలు చేయాలనుకుంటే, అది ఆమోదయోగ్యం కాదని రేవంత్ అన్నారు.
రాజీవ్ గాంధీ వర్ధంతి సందర్భంగా నివాళులర్పించిన అనంతరం రేవంత్ రెడ్డి ఈ వ్యాఖ్యలు చేశారు. దేశానికి సాంకేతికతను పరిచయం చేసిన దివంగత మాజీ ప్రధాని రాజీవ్ గాంధీ స్ఫూర్తితో రాష్ట్రంలో 'ప్రజా ప్రభుత్వం' ముందుకు సాగుతోంది. రాజీవ్ గాంధీ ఒక గొప్ప దూరదృష్టి కలిగిన నాయకుడు. ఆయన ఎల్లప్పుడూ మహిళల సంక్షేమం కోసం కృషి చేశారు. సరళీకృత విధానాల ద్వారా రాజీవ్ గాంధీ దేశాభివృద్ధిని సాకారం చేశారు.
యూపీఏ మాజీ అధ్యక్షురాలు సోనియా గాంధీ తీసుకున్న సాహసోపేతమైన నిర్ణయమే తెలంగాణ కలను నిజం చేసింది. తెలంగాణకు గాంధీ కుటుంబంతో విడదీయలేని అనుబంధం ఉందని, అది కేవలం ఒక కుటుంబ బంధం కంటే ఎంతో గొప్పదని రేవంత్ రెడ్డ్ పేర్కొన్నారు.
