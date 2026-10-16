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  4. Revanth Reddy Urges Farmers To Avoid Rabi Crops To Save Water, Power
Written By సెల్వి సెల్వి
Last Updated : Friday, 16 October 2026 (09:23 IST)

నీటి ఎద్దడి, విద్యుత్ కొరత... రబీ సీజన్‌లో వరి సాగు చేయవద్దు.. రేవంత్ రెడ్డి

Revanth Reddy
Written By: సెల్వి
Updated: Fri, 16 Oct 2026 (09:23 IST)
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ఎల్ నినో వాతావరణ ప్రభావంతో తగినంత వర్షాలు పడకపోవడంతో, రాష్ట్రంలో నీటి ఎద్దడి, విద్యుత్ కొరత ఏర్పడే అవకాశం ఉంది. ఈ నేపథ్యంలో, రబీ సీజన్‌లో పంటలు, ముఖ్యంగా వరి సాగు చేయవద్దని ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి రైతులకు విజ్ఞప్తి చేశారు. 
 
రాబోయే ఎనిమిది నుండి పది నెలల పాటు నీటిని, విద్యుత్తును పొదుపుగా వాడుకోవాలని ఆయన ప్రజలను కోరారు. రాష్ట్రంలో నెలకొన్న కరువు పరిస్థితులను ఎదుర్కోవడానికి కేంద్రం నుండి సహాయం కోరేందుకు, నవంబర్ మొదటి వారంలో అఖిలపక్ష ప్రతినిధి బృందంతో కలిసి తాను ఢిల్లీకి వెళ్లి, ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ,హోంమంత్రి అమిత్ షాలను కలుస్తానని ఆయన తెలిపారు.
 
రాబోయే సంక్షోభాన్ని కోవిడ్-19 మహమ్మారితో పోల్చారు. తీవ్రమైన వేడి, తాగునీటి కొరత, వ్యవసాయ రంగంలో ఇబ్బందులు తలెత్తే అవకాశం ఉందని ఆయన హెచ్చరించారు. ఈ ప్రకృతి వైపరీత్యాన్ని ఎదుర్కోవడానికి ప్రభుత్వం ఒక కార్యాచరణ ప్రణాళికను సిద్ధం చేసిందని, అందరూ కలిసికట్టుగా కృషి చేయాలని ఆయన పిలుపునిచ్చారు. 
 
తెలంగాణలో వర్షపాతం 23 శాతం లోటుగా నమోదైందని, కృష్ణా నదీ పరివాహక ప్రాంతంలో నీటి లభ్యత 72 శాతం, గోదావరి నదీ పరివాహక ప్రాంతంలో 40 శాతం తగ్గిందని ఆయన పేర్కొన్నారు. 
 
గత ఏడాది అక్టోబర్‌లో రిజర్వాయర్లలో 460 టీఎంసీల నీరు ఉండగా, ప్రస్తుతం కేవలం 209 టీఎంసీల నీరు మాత్రమే ఉందని తెలిపారు. రాష్ట్రానికి తాగునీటిని అందించాల్సి ఉన్నందున, అందుబాటులో ఉన్న నీటిని పొదుపుగా వాడుకోవాలని ఆయన సూచించారు.
 
"నీటిని ఇతర వస్తువుల మాదిరిగా కొనుగోలు చేయలేం. ప్రతి చుక్కను మనం పొదుపు చేయాలి" అని రేవంత్ రెడ్డి అన్నారు. తగినంత నీరు లేకుండా రైతులు వరి నారుమళ్లు వేస్తే, అవి ఎండిపోయే ప్రమాదం ఉందని ఆయన హెచ్చరించారు. రైతులు రబీ సాగును వాయిదా వేయాలని, ఎక్కువ నీరు అవసరమయ్యే పంటలను సాగు చేయవద్దని ఆయన కోరారు. 
 
ఖరీఫ్ సీజన్‌లో సుమారు 10 లక్షల ఎకరాల్లో పంట నష్టం జరిగే అవకాశం ఉందని నివేదికలు సూచిస్తున్నాయి. ప్రస్తుతం చేతికి వచ్చే దశలో ఉన్న పంటలను కాపాడాలని అధికారులను ఆదేశించామని, ఇందుకోసం ప్రభుత్వం బహిరంగ మార్కెట్ నుండి విద్యుత్తును కొనుగోలు చేస్తోందని ఆయన తెలిపారు. ఖరీఫ్ సీజన్‌లో 56 లక్షల ఎకరాల్లో వరిని, 13 లక్షల ఎకరాల్లో వరియేతర పంటలను సాగు చేశామని ఆయన పేర్కొన్నారు.
About Writer
సెల్వి
Journalist since 2005. Former contributor at Eenadu & Andhra Jyothi Tamil Nadu Editions. Now in Sub Editor, Webdunia.... మరింత చదవండి
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