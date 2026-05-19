రేవంత్ రెడ్డి కమలం పార్టీలో చేరొచ్చు... ప్రధాని మోడీ పిలుపునకు ఆంతర్యమిదే : బీజేపీ ఎంపీ అర్వింద్
తెలంగాణ రాష్ట్ర కాంగ్రెస్ ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి ఎపుడైనా భారతీయ జనతా పార్టీలో చేరొచ్చని బీజేపీకి చెందిన తెలంగాణ ప్రాంత ఎంపీ ధర్మపురి అర్వింద్ జోస్యం చెప్పారు. ఇటీవల తెలంగాణాలో పర్యటించిన ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ పిలుపు వెనుక ఉన్న ఆంతర్యం కూడా ఇదేనని చెప్పారు.
నిజామాబాద్ స్థానం నుంచి ప్రాతినిథ్యం వహిస్తున్న అర్వింద్ మాట్లాడుతూ, ఇటీవల ప్రధాని మోడీ రేవంత్ గారూ.. నాతో కలవండి అని పిలుపునిచ్చిన విషయం తెల్సిందే. ఈ వ్యాఖ్యల వెనుక ఆంతర్యం ఇదే కావొచ్చు అని చెప్పారు. వెస్ట్ బెంగాల్ రాష్ట్రంలో సువేందు అధికారిలాగే రేవంత్ రెడ్డి కూడా పార్టీ మారొచ్చని ఆయన ఆసక్తికర విశ్లేషణ చేశారు.
ప్రధాని మోడీ, రేవంత్ రెడ్డిల మధ్య ఏదైనా సంబంధం ఉందేమో కాను తెలియదు. నేను బీజేపీలో ఒక సామాన్య కార్యకర్తను మాత్రమే అని అన్నారు. టీడీపీ నుంచి వచ్చిన రేవంత్కు సీఎం పదవి ఇచ్చి, కాంగ్రెస్ అధిష్టానం సొంత పార్టీ సీనియర్లను మోసం చేసిందని ఆరోపించారు. కోమటరెడ్డి, శ్రీధర్ బాబు వంటివారికి సీఎం పదవి ఇచ్చివుంటే బాగుండేదన్నారు.
రేవంత్ రెడ్డి ఎపుడు ఎటు వెళతారో తెలియని పరిస్థితి ఉందన్నారు. కాంగ్రెస్ నేతలు ఇప్పటికైనా ఆలోచన చేయాలని ఆయన సూచించారు. 2039 వరకు రాహుల్ గాంధీ ప్రధాని కాలేరంటూ రేవంత్ రెడ్డి చేసిన వ్యాఖ్యలను అర్వింద్ ఈ సందర్భంగా గుర్తు చేశారు. దీన్నిబట్టి చూస్తే మరో పదేళ్లపాటు ప్రధానిగా నరేంద్ర మోడీయే ఉంటారని రేవంత్ రెడ్డి చెప్పకనే చెప్పారని విశ్లేషించారు.
టాలీవుడ్లో ప్రముఖ స్టార్ హీరో రాకింగ్ మనోజ్ మంచు ఎన్నో మంచి చిత్రాలతో ఆడియెన్స్ని అలరించారు. ఎప్పుడూ ప్రయోగాత్మక చిత్రాల్ని చేస్తూ, డిఫరెంట్ కంటెంట్తో సినిమాల్ని తీస్తూ కోట్లాది మంది అభిమానుల్ని సంపాదించుకున్నారు మంచు మనోజ్. అలాంటి హీరో తన పుట్టిన రోజు(మే 20) సందర్భంగా మంగళవారం నాడు మీడియాతో ప్రత్యేకంగా ముచ్చటించారు. తన ఐక్య ట్రస్ట్, తన సినీ ప్రయాణం, రాజకీయ ప్రవేశం వంటి విషయాల గురించి ఎన్నో విశేషాల్ని పంచుకున్నారు. ఈ క్రమంలో ఆయన చెప్పిన సంగతులివే..
అధికారిక టాక్సిక్ ఖాతా, దర్శకులు గీతూ మోహన్దాస్, జాన్ విక్ ఫేమ్ హాలీవుడ్ కోఆర్డినేటర్ జె.జె. పెర్రీ, మరియు సినిమాటోగ్రాఫర్ రాజీవ్ రవిలతో కలిసి యష్ యాక్షన్ సన్నివేశాలను పర్యవేక్షిస్తున్న ఒక తెరవెనుక ఫోటోను పోస్ట్ చేసింది. 1960ల నాటి వాస్తవిక వుట్టిపడేలా సెట్టింగ్లో, తన సాయుధ సిబ్బందితో చుట్టుముట్టబడిన రాయాగా యష్ యొక్క ఒక ప్రత్యేకమైన స్టిల్ను కూడా అభిమానులు గుర్తించారు.
సోషల్ మీడియాలో యాక్టివుగా వుండే పూనమ్ కౌర్ ఈసారి నేరుగా ఏపీ ఐటీ శాఖామంత్రి నారా లోకేష్ పైన కామెంట్ చేసింది. విషయం ఏమిటంటే...ఇటీవలే ఏపీ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు జనాభా పెరుగుదలకి సంబంధించి ప్రజలకు ఓ విషయం చెప్పారు. అదేమిటంటే... దంపతులు ఒకరిద్దరు పిల్లలతో సరిపెట్టవద్దనీ, ముగ్గురునలుగురు పిల్లల్ని కనాలని సూచన చేసారు. మూడో బిడ్డను కంటే 30 వేలు, నాలుగో బిడ్డను కంటే 40 వేలు ఇస్తామని ప్రకటించారు.
కళ్యాణ్ ప్రొడక్షన్స్ బ్యానర్ మీద బత్తుల సరస్వతి సమర్పణలో బత్తుల కోటేశ్వరరావు నిర్మించిన చిత్రం ‘పురుష:’. ఈ మూవీతో పవన్ కళ్యాణ్ బత్తుల హీరోగా పరిచయం కాబోతోన్నారు. ఈ సినిమాకి వీరు వులవల దర్శకత్వం వహించారు. ఈ చిత్రంలో పవన్ కళ్యాణ్, సప్తగిరి, కసిరెడ్డి రాజకుమార్, రాయంచ కొక్కుర, విషిక, హాసిని సుధీర్ ముఖ్య పాత్రలను పోషించారు. ఈ సినిమాను మే 22న రిలీజ్ చేయబోతోన్నారు. ఈ క్రమంలో మూవీ ప్రమోషన్స్లో భాగంగా ట్రైలర్ను రిలీజ్ చేశారు.