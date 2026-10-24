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  4. Revanth Warns of Severe Water, Power Crisis in TG Due to El Nino
Written By సెల్వి సెల్వి
Last Updated : Saturday, 24 October 2026 (13:19 IST)

వరి సాగు చేయవద్దు.. కూరగాయలను పండించుకోండి.. రేవంత్ రెడ్డి

Revanth Reddy
Written By: సెల్వి
Updated: Sat, 24 Oct 2026 (13:19 IST)
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Revanth Reddy
ఎల్ నినో వాతావరణ పరిస్థితుల దృష్ట్యా, వచ్చే ఏడాది జూలై-ఆగస్టు వరకు ఎనిమిది నుండి పది నెలల పాటు తీవ్రమైన నీటి ఎద్దడి, విద్యుత్ సంక్షోభం ఏర్పడవచ్చని ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి హెచ్చరించారు. వనరులను పొదుపుగా వాడుకోవాలని, విద్యుత్ వినియోగంలో సంయమనం పాటించాలని ఆయన ప్రజలకు విజ్ఞప్తి చేశారు. 
 
జూలై వరకు తాగునీటి సమస్యలు మరింత తీవ్రతరం కావచ్చని పేర్కొన్న ఆయన, విద్యుత్ ఆదా కోసం ప్రభుత్వ కార్యాలయాల్లో ఎయిర్ కండీషనర్ల (ఏసీ) వాడకాన్ని, లైట్ల వినియోగాన్ని పరిమితం చేయాలని అధికారులను ఆదేశించారు. ప్రస్తుతం రిజర్వాయర్లలో ఉన్న నీటి నిల్వలు కనీసం తాగునీటి అవసరాలకు కూడా సరిపోవని, అటువంటి పరిస్థితుల్లో రబీ సాగుకు నీటిని అందించే అవకాశం లేదని ముఖ్యమంత్రి పేర్కొన్నారు. 
 
పెట్టుబడి నష్టాలను నివారించడానికి, అలాగే నీరు, విద్యుత్తును ఆదా చేయడానికి, రైతులు రబీ పంటలను ముఖ్యంగా వరిని సాగు చేయవద్దని ఆయన విజ్ఞప్తి చేశారు. ఒకవేళ రైతులకు సొంత నీటి వనరులు ఉంటే, కేవలం వర్షాధార పంటలను లేదా కూరగాయలను మాత్రమే సాగు చేసుకోవాలని ఆయన సూచించారు. 
 
రిజర్వాయర్లలో నీటి నిల్వలు వాటి సామర్థ్యంలో 20 శాతం కంటే తక్కువకు పడిపోయాయని, ప్రస్తుతం అందుబాటులో ఉన్న నీరు 200 టీఎంసీల కంటే తక్కువగా ఉండటంతో సాగునీటి సరఫరాకు ఏమాత్రం అవకాశం లేదని ఆయన తెలిపారు. 
 
ఇక్కడ మంత్రులు, పార్టీ ఎంపీలు, ఎమ్మెల్యేలు, ఎమ్మెల్సీలు, సీనియర్ నాయకులను ఉద్దేశించి రేవంత్ రెడ్డి మాట్లాడుతూ, రాష్ట్రంలోని 30 లక్షల వ్యవసాయ పంపుసెట్లలో దాదాపు 15 లక్షలు ఎండిపోయాయని, మరిన్నింటిలో నీటి కొరత ఏర్పడుతుందని అన్నారు. కొన్ని ప్రాజెక్టులు డెడ్ స్టోరేజ్ స్థాయికి చేరుకోవడంతో, సాగునీటిని అందించడం కష్టంగా మారిందని ఆయన తెలిపారు. 
 
అందుబాటులో ఉన్న నిల్వలను ప్రధానంగా తాగునీటి అవసరాల కోసం కాపాడుకోవాల్సి ఉంటుందని రేవంత్ తెలిపారు. కరువు సమయంలో కూలీలకు రోజువారీ పని కల్పించేందుకు, జనవరిలో సంక్రాంతి నుండి మే వరకు ఒక ప్రత్యేక ఉపాధి పథకాన్ని ముఖ్యమంత్రి ప్రకటించారు. 
 
ప్రతి వ్యక్తికి ఉపాధి, ప్రతి కుటుంబానికి ఆహారం అందించేందుకు ఈ కార్యక్రమానికి కేంద్ర నిధులతో పాటు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కూడా గణనీయంగా తోడ్పడుతుంది. ప్రజాప్రతినిధులందరూ గ్రామాలను సందర్శించాలని, వారి ఉనికిని ఒక ప్రత్యేక మొబైల్ యాప్ ద్వారా పర్యవేక్షిస్తారని రేవంత్ రెడ్డి ఆదేశించారు. 
 
ఉపాధి హామీ పనులలో భాగంగా వ్యవసాయ క్షేత్రాలకు వెళ్లే రోడ్లు, కాలువలు, చెరువులు, కుంటలు, ఇతర నీటి వనరులను పునరుద్ధరించడంపై దృష్టి పెట్టాలి. అర్హులైన ప్రతి ఒక్కరికీ పని కల్పించేలా ఈ పథకాన్ని పకడ్బందీగా ప్రణాళిక చేసి అమలు చేయాలని ఆయన పునరుద్ఘాటించారు.
 
ఉప ముఖ్యమంత్రి భట్టి విక్రమార్క నేతృత్వంలోని కేబినెట్ ఉపసంఘం, అన్ని స్థాయిల అధికారులను తాగునీటి సరఫరాను నిశితంగా పర్యవేక్షించాలని ముఖ్యమంత్రి ఆదేశించారు. ఫిర్యాదులను స్వీకరించి, వాటి తక్షణ పరిష్కారాన్ని నిర్ధారించడానికి ఒక టోల్-ఫ్రీ నంబర్‌ను ఏర్పాటు చేయనున్నట్లు తెలిపారు. 
 
సాగునీటి కొరత కంటే తాగునీటి సంక్షోభం మరింత తీవ్రమయ్యే అవకాశం ఉందని, పెరుగుతున్న ఉష్ణోగ్రతలు, నీటి కొరత కారణంగా ప్రజలు బయటకు రావడం కష్టతరం కావచ్చని ఆయన హెచ్చరించారు.
About Writer
సెల్వి
Journalist since 2005. Former contributor at Eenadu & Andhra Jyothi Tamil Nadu Editions. Now in Sub Editor, Webdunia.... మరింత చదవండి
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