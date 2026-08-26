యువత ఆకాంక్షలే తెలంగాణ కొత్త గృహ కొనుగోలుదారుల చోదక శక్తులు: ఆధార్ హౌసింగ్ ఫైనాన్స్
హైదరాబాద్, 26 ఆగస్టు 2026: ఐటీ, ఫార్మాస్యూటికల్స్, రక్షణ మరియు ఏరోస్పేస్, ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ మరియు గ్లోబల్ కేపబిలిటీ సెంటర్స్(జిసిసి) వంటి రంగాల్లో విస్తృత వృద్ధితో తెలంగాణ ఇప్పుడు ప్రధాన ఆర్థిక, ఉపాధి కేంద్రంగా అవతరిస్తోంది. 'తెలంగాణ రైజింగ్ 2047' దార్శనికత ద్వారా 2034 నాటికి 1 ట్రిలియన్ డాలర్లు, 2047 నాటికి 3 ట్రిలియన్ డాలర్ల ఆర్థిక వ్యవస్థగా రాష్ట్రం ఎదగాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది. కేవలం హైదరాబాద్కే పరిమితం కాకుండా ఉత్పాదక, సేవల రంగాలతో పాటు గ్రామీణ, పట్టణ శివార్ల అభివృద్ధి ద్వారా ఈ వృద్ధి విస్తరిస్తోంది. ఈ విస్తరణ సరికొత్త ఉపాధి అవకాశాలను సృష్టిస్తోంది. తద్వారా రాష్ట్రవ్యాప్తంగా సొంతింటి కలను సాకారం చేసుకోవాలని ఆకాంక్షించే యువ గృహ కొనుగోలుదారుల బేస్ను ఆవిర్భవించేలా చేస్తోంది.
తెలంగాణలోని 1.14 కోట్ల కుటుంబాలలో 4.35 కోట్ల జనాభా ఉన్నారు. వారిలో యువత వాటా 24.8 శాతంగా ఉంది. జీసీసీల విస్తరణ, మౌలిక సదుపాయాల అభివృద్ధి, హైదరాబాద్ వెలుపల ఆర్థిక కార్యకలాపాలను విస్తరించే ప్రణాళికలతో కొత్త ఉపాధి, నివాస కారిడార్లు ఏర్పడతాయని భావిస్తున్నారు. భవిష్యత్తు కోసం తీసుకువచ్చిన 'భారత్ ఫ్యూచర్ సిటీ'తో పాటు ప్రణాళికాబద్ధమైన మెట్రో విస్తరణ వంటి కార్యక్రమాలు ఈ నూతన పట్టణీకరణ ధోరణికి మరింత ఊతమిస్తున్నాయి.
పెరుగుతున్న ఉపాధి అవకాశాలు, పెరిగిన ఆదాయాలు.. యువ వృత్తి నిపుణులు, వేతన జీవులు మరియు వ్యవస్థాపకులలో, ముఖ్యంగా మొదటిసారి ఇల్లు కొనుగోలు చేసే వారిలో సొంతిల్లు ఆకాంక్షలను బలపరుస్తున్నాయి. 2021 నుండి 2025 మధ్య కాలంలో హైదరాబాద్లో రూ.4.77 లక్షల కోట్ల మేర నివాస గృహాల విక్రయాలు జరిగాయి, ఇది గృహాలకు ఉన్న స్థిరమైన డిమాండ్ను ప్రతిబింబిస్తోంది. ఈ పెరుగుతున్న డిమాండ్కు అనుగుణంగా, అల్ప, మధ్య-ఆదాయ కుటుంబాలలో వ్యవస్థీకృత గృహ రుణాలకు పెరుగుతున్న డిమాండ్ మద్దతుతో, 2025-26 ఆర్థిక సంవత్సరంలో తెలంగాణ అంతటా నిర్వహణలో ఉన్న ఆస్తుల వృద్ధిని ఆధార్ హౌసింగ్ ఫైనాన్స్ నమోదు చేసింది.
ఆధార్ హౌసింగ్ ఫైనాన్స్ లిమిటెడ్ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్- సీఈఓ శ్రీ రిషి ఆనంద్ మాట్లాడుతూ, “తెలంగాణ ఆర్థిక విస్తరణ మరియు ప్రధాన ఉపాధి కేంద్రంగా హైదరాబాద్ ఎదుగుదల.. గృహ డిమాండ్కు బలమైన పునాదిని సృష్టిస్తున్నాయి. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా కొత్త ఆర్థిక, మౌలిక సదుపాయాల కారిడార్లు అభివృద్ధి చెందుతున్న కొద్దీ, ఇళ్ల కొనుగోలు ఆకాంక్షలు మొదటిసారి ఇల్లు కొనుగోలు చేసే వారు, మధ్య-ఆదాయ వర్గాల కొనుగోలుదారులకు విస్తరిస్తున్నాయి. ఎల్ఐజీ, చౌకైన గృహాలపై పెరుగుతున్న దృష్టి.. వ్యవస్థీకృత గృహ రుణాలను మరింత సులభంగా అందుబాటులోకి తీసుకురావాల్సిన అవసరాన్ని మరింత బలపరుస్తోంది. ఆధార్ హౌసింగ్ ఫైనాన్స్లో భాగంగా, తక్కువ సేవలు పొందుతున్న, అభివృద్ధి చెందుతున్న మార్కెట్లలో గృహ రుణాల సదుపాయాన్ని విస్తరించేందుకు, సొంతింటి కలను సాకారం చేసుకునే ప్రయాణంలో మరిన్ని కుటుంబాలకు మద్దతు ఇచ్చేందుకు మేము కట్టుబడి ఉన్నాము అని అన్నారు.
ఆధార్ హౌసింగ్ ఫైనాన్స్ లిమిటెడ్ చీఫ్ ఆపరేటింగ్ ఆఫీసర్ శ్రీ అనిల్ నాయర్ మాట్లాడుతూ, "చాలా కుటుంబాలకు, సొంతింటి కల అనేది ఏళ్ల తరబడి పొదుపు, ప్రణాళిక మరియు ఎప్పటికప్పుడు మారే ఆర్థిక ప్రాధాన్యతలతో ముడిపడి ఉన్న సుదీర్ఘ ప్రయాణం. తెలంగాణ అంతటా ఉపాధి అవకాశాలు, ఆదాయాలు పెరుగుతున్న కొద్దీ, వినియోగదారులు తమ ప్రయాణంలో ఎదురయ్యే వివిధ దశల్లో తమకు మద్దతు ఇచ్చే గృహ రుణ పరిష్కారాల కోసం ఎక్కువగా చూస్తున్నారు. ఆధార్ హౌసింగ్ ఫైనాన్స్లో మా ప్రధాన దృష్టి వినియోగదారు కేంద్రంగా పరిష్కారాలను అందించడంపైనే ఉంటుంది. ఇవి కుటుంబాలు తమ ఇళ్లను కొనుగోలు చేయడానికి, నిర్మించడానికి లేదా విస్తరించుకోవడానికి వీలు కల్పిస్తాయి. అదే సమయంలో, అభివృద్ధి చెందుతున్న మార్కెట్లలో వ్యవస్థీకృత గృహ రుణాలను మరింత సులభంగా అందుబాటులోకి తీసుకువస్తాయి అని వివరించారు.
అదే సమయంలో, తెలంగాణ ప్రభుత్వ 'ఇందిరమ్మ ఇళ్లు', 'క్యూర్' ప్రాంతంలో ఎల్ఐజీ గృహ సముదాయాలపై దృష్టి సారించడం.. అల్ప మరియు మధ్య ఆదాయ కుటుంబాలకు ఇళ్లను అందుబాటులో ఉంచడం ప్రాముఖ్యతను నొక్కి చెబుతోంది. ఇటీవల నిర్వహించిన 'ఆవాస్ ప్లస్-2024' సర్వే ద్వారా రాష్ట్రవ్యాప్తంగా గృహ అవసరాల స్థాయి మరింతగా స్పష్టమైంది. ఈ సర్వే ప్రకారం, 'పీఎంఏవై-జి 2.0’ కింద గృహనిర్మాణ సహాయం పొందడానికి 11.56 లక్షలకు పైగా గ్రామీణ పేద కుటుంబాలు అర్హత సాధించినట్లు గుర్తించారు.
తెలంగాణ అంతటా తన వినియోగదారుల సంఖ్యలో అంచెలంచెలుగా వృద్ధిని ఆధార్ హౌసింగ్ ఫైనాన్స్ నమోదు చేసింది. తక్కువ మరియు మధ్య తరగతి కుటుంబాలలో ఫార్మల్ హౌసింగ్ ఫైనాన్స్ పట్ల పెరుగుతున్న ఆదరణను ఇది స్పష్టం చేస్తోంది. ఏపీ మరియు తెలంగాణ రాష్ట్రాలలో 100 కి పైగా బ్రాంచ్లతో, 13,000 కు పైగా కస్టమర్లకు సేవలు అందిస్తూ బలమైన ఉనికిని ఈ కంపెనీ చాటుకుంది. అలాగే అభివృద్ధి చెందుతున్న పట్టణ మరియు సెమీ-అర్బన్ మార్కెట్లలో హౌసింగ్ ఫైనాన్స్ సౌకర్యాన్ని నిరంతరం విస్తరిస్తోంది. విస్తృతమైన బ్రాంచ్ నెట్వర్క్, టెక్నాలజీ ఆధారిత అండర్రైటింగ్, కలెక్షన్స్ మరియు అసెట్ క్వాలిటీ మానిటరింగ్ విధానంతో.. తెలంగాణ అంతటా సొంతింటి కలను సాకారం చేయాలనే ఆకాంక్షలకు ఆధార్ అండగా నిలుస్తోంది.