బీఆర్ఎస్ అవినీతి ద్వారా రూ. 1,400 కోట్లు కూడబెట్టింది.. కల్వకుంట్ల కవిత
తెలంగాణ రక్షణ సేన అధ్యక్షురాలు కల్వకుంట్ల కవిత గురువారం నాడు భారత్ రాష్ట్ర సమితిపై తీవ్ర విమర్శలు గుప్పించారు. అవినీతి, అనైతిక రాజకీయాలకు పాల్పడటంతో పాటు తన పార్టీని బలహీనపరిచేందుకు ఆ పార్టీ ప్రయత్నిస్తోందని ఆమె ఆరోపించారు. మీడియా సమావేశంలో మాట్లాడిన కవిత, బీఆర్ఎస్ అవినీతి ద్వారా రూ. 1,400 కోట్లు కూడబెట్టిందని, ఆ మొత్తాన్ని తెలంగాణ అమరవీరుల కుటుంబాలకు పంచాలని డిమాండ్ చేశారు.
తాను ఎప్పటికీ బీఆర్ఎస్లో చేరబోనని స్పష్టం చేసిన ఆమె, తాను తిరిగి ఆ పార్టీలో చేరాలని యోచిస్తున్నట్లు వస్తున్న వార్తలను అవాస్తవ ప్రచారంగా కొట్టిపారేశారు. తన పార్టీ గురించి ఎలాంటి ఆందోళన లేదని బీఆర్ఎస్ నాయకులు బహిరంగంగా చెబుతున్నప్పటికీ, వాస్తవానికి దాని కార్యకలాపాలకు ఆటంకం కలిగించేందుకు వారు ఎన్నికల సంఘానికి వెయ్యికి పైగా ఫిర్యాదులు చేశారని ఆమె ఆరోపించారు.
టీఆర్ఎస్ పేరును తాను దక్కించుకోకుండా అడ్డుకునే ప్రయత్నాలు జరుగుతున్నాయని పేర్కొన్న ఆమె, తన ప్రజా ప్రచారాలు ప్రజలకు చేరకుండా అడ్డుకోవడానికి బీఆర్ఎస్ పార్టీ కాంగ్రెస్, బీజేపీలతో సమన్వయంతో పనిచేస్తోందని ఆరోపించారు.
పార్టీ నైతికత, సూత్రాలను ప్రశ్నిస్తూ, మహిళలపై అసభ్యకరమైన, అవమానకరమైన వ్యాఖ్యలు చేస్తున్నారని బీఆర్ఎస్ సోషల్ మీడియా మద్దతుదారులపై కవిత ఆరోపణలు చేశారు. ఆన్లైన్ వేధింపులకు పాల్పడుతున్న వారిని హెచ్చరిస్తూ, తమ పార్టీ అటువంటి ప్రవర్తనను సహించదని ఆమె స్పష్టం చేశారు.
చంపడం సరదా కాదు.. అలా అని క్షమించడం చేతకాదు...వసుదేవసుతం రిలీజ్ ట్రైలర్
మాస్టర్ మహేంద్రన్, అంబికా వాణి జంటగా రెయిన్బో సినిమాస్ బ్యానర్ మీద ధనలక్ష్మి బాదర్ల నిర్మాణంలో వైకుంఠ్ బోను తెరకెక్కించిన చిత్రం ‘వసుదేవసుతం’. ఈ సినిమాని జూలై 10న రిలీజ్ చేయబోతోన్నారు. ఇప్పటి వరకు మూవీ నుంచి రిలీజ్ చేసిన పోస్టర్లు, గ్లింప్స్, టీజర్, ట్రైలర్ ఆడియెన్స్లో అంచనాల్ని పెంచేశాయి. జూలై 10 మూవీ విడుదలవుతున్న తరుణంలో మరింత హైప్ పెంచేందుకు రిలీజ్ ట్రైలర్ను తీసుకు వచ్చారు మేకర్స్. సెన్సేషనల్ డైరెక్టర్ అజయ్ భూపతి ఈ రిలీజ్ ట్రైలర్ను విడుదల చేశారు.
Eluru Srinu : బర్నింగ్ ఇష్యూ ఆధారంగా డ్యూ డేట్ చిత్రం ప్రారంభం
తెలుగు సినీ పరిశ్రమలో పీఆర్ఓగా, జర్నలిస్ట్గా అందరికి సుపరిచితుడైన ఏలూరు శ్రీను నిర్మాతగా మారారు. మరో నిర్మాత పవన్ తరిగోపులతో కలిసి డ్యూ డేట్ చిత్రం నిర్మిస్తున్నారు. ప్రారంభోత్సవ పూజా కార్యక్రమాలు జూబ్లిహిల్స్ దైవసన్నిదానంలో పలువురు సినీ ప్రముఖుల సమక్షంలో ఘనంగా జరిగాయి. వర్షిష్ స్టూడియోస్ పతాకంపై ఆనంద్.కె. దర్శకత్వంలో ఈ చిత్రం తెరకెక్కుతోంది.
Toxic song: యశ్, కియారా అద్వానీ మధ్య కెమిస్ట్రీ ప్రధాన ఆకర్షణగా తబాహీ సాంగ్
మాన్స్టర్ మైండ్ క్రియేషన్స్, కేవీఎన్ ప్రొడక్షన్స్, జీ మ్యూజిక్ కంపెనీ కలిసి 'టాక్సిక్: ఏ ఫెయిరీ టేల్ ఫర్ గ్రోన్-అప్స్' సినిమాలోని తొలి పాట 'తబాహీ' అఫీషియల్ మ్యూజిక్ వీడియోను విడుదల చేశాయి. ఆడియో విడుదలైనప్పటి నుంచే చార్ట్బస్టర్గా నిలిచిన ఈ పాటకు ఇప్పుడు విజువల్ రూపం రావడంతో అభిమానుల్లో మరింత ఉత్సాహం నెలకొంది.
రెండో పెళ్ళి చేసుకున్న కలర్స్ స్వాతి
టాటా ప్లే బింజ్లోకి ఈటీవీ విన్: ఇక జాతీయ స్థాయిలో తెలుగు హిట్ చిత్రాలు
భారత దేశ వ్యాప్తంగా ప్రాంతీయ భాషా కంటెంట్ ఓటీటీ వినియోగాన్ని పెంచుతున్న నేపథ్యంలో, టాటా ప్లే బింజ్ తన ప్రాంతీయ వినోద పోర్ట్ఫోలియోను విస్తరించింది. ఇందులో భాగంగా ఈటీవీ నెట్వర్క్ నుంచి వచ్చిన తెలుగు-ప్రధాన స్ట్రీమింగ్ ప్లాట్ఫారమ్ 'ఈటీవీ విన్'ను అందుబాటులోకి తెచ్చింది. ఈ భాగస్వామ్యం ద్వారా సబ్స్క్రైబర్లు దేశంలోని అత్యంత విస్తృతమైన తెలుగు వినోద లైబ్రరీలలో ఒకదానికి ఒకే చోట నుంచి సులభంగా యాక్సెస్ పొందవచ్చు. గత కొన్నేళ్లుగా ప్రేక్షకులు తమ భాష, సంస్కృతి మరియు అనుభవాలకు దగ్గరగా ఉన్న కథల వైపు మొగ్గు చూపుతున్నారు. దీనివల్ల ప్రాంతీయ కంటెంట్ స్ట్రీమింగ్ రంగంలో కీలకమైన వృద్ధి కారకంగా మారింది.