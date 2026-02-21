శనివారం, 21 ఫిబ్రవరి 2026
  1. వార్తలు
  2. తెలుగు వార్తలు
  3. తెలంగాణ వార్తలు
Written By సెల్వి
Last Updated : శనివారం, 21 ఫిబ్రవరి 2026 (11:52 IST)

గోదావరి పుష్కరాలు: రూ.530 కోట్లు కేటాయించనున్న తెలంగాణ సర్కారు

Godavari Pushkarau
జూన్ 26 నుండి జూలై 7, 2027 వరకు గోదావరి పుష్కరాలు జరుగునున్నాయి. ఇక గోదావరి పుష్కరాలకు ఏర్పాట్ల కోసం రూ.530 కోట్లు కేటాయించాలని తెలంగాణ దేవాదాయ శాఖ రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి ప్రతిపాదనలు పంపింది. 12 రోజుల గోదావరి పుష్కరాలను ఘనంగా నిర్వహించాలని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నిర్ణయించినందున, పుష్కరాలను విజయవంతంగా నిర్వహించడంలో దేవాదాయ శాఖ అన్ని ప్రయత్నాలు చేస్తోంది. 
 
ఈ నిధులతో, గోదావరి తీరంలోని బాసర, ధర్మపురి, కాళేశ్వరం, భద్రాచలం వంటి ప్రధాన మత ప్రదేశాలతో పాటు చిన్న దేవాలయాలలో స్నాన ఘాట్ల నిర్మాణం, మరమ్మత్తులు చేపట్టబడతాయి. 
 
గత బడ్జెట్‌లో రూ.175 కోట్లకు పైగా కేటాయించబడ్డాయి. వాటిలో రూ.50 కోట్లు విడుదలయ్యాయి. ప్రభుత్వం కేటాయించిన నిధులతో ప్రజలకు ఇతర సౌకర్యాలతో పాటు స్నాన ఘాట్‌లు, యాత్రికుల సౌకర్యాలు మరియు పార్కింగ్ స్థలాలను అభివృద్ధి చేయడంపై ప్రధానంగా దృష్టి సారిస్తారు.

Tripti Dimri: బాలీవుడ్ నటి త్రిప్తి దిమ్రి నాయికగా బిజీ అయిపోయింది

Tripti Dimri: బాలీవుడ్ నటి త్రిప్తి దిమ్రి నాయికగా బిజీ అయిపోయిందిబాలీవుడ్ నటి, డాన్సర్, కరాటే అనుభవం వున్న త్రిప్తి దిమ్రి నాయికగా బిజీ అయిపోయింది బాలీవుడ్ లో యానిమల్ సినిమాలో ప్రముఖ పాత్ర పోషించిన త్రిప్తి దిమ్రి ని సందీప్ రెడ్డి వంగా తన తీస్తున్న ప్రభాస్ సినిమా స్పిరిట్ లో ఆమెనే నాయికగా పెట్టుకున్నట్లు ఫొటోలు కూడా వచ్చాయి. అయితే అందులో ఆమె పాత్ర చాలా కీలకం అని మరో నాయికగా వుందనే వార్తలు కూడా వినిపస్తున్నాయి.

Nithya Menen: కథలు చెప్పడంకంటే సినిమా తీయడం ఇష్టం : నిత్యా మీనన్

Nithya Menen: కథలు చెప్పడంకంటే సినిమా తీయడం ఇష్టం : నిత్యా మీనన్నటి నిత్యా మీనన్ తన సినీ ప్రయాణంలో కొత్త అడుగు వేశారు. జాతీయ అవార్డు గెలుచుకున్న నటి తన సొంత బ్యానర్ కేయూరి ప్రొడక్షన్స్‌తో చిత్ర నిర్మాణంలోకి ప్రవేశిస్తున్నట్లు ప్రకటించింది. తన ఇన్‌స్టాగ్రామ్ ఖాతాలో ఈ వార్తలను పంచుకుంది. పోస్ట్‌లో, నిత్యా తనకు సినిమాలు అంటే ఏమిటి మరియు సినిమాలు నిర్మించాలని ఎందుకు నిర్ణయించుకున్నాడో గురించి మాట్లాడింది.

Rashmika: రష్మికమందన్న వివాహంపై ప్రమోద్ శెట్టి వ్యాఖ్యల వివాదం !

Rashmika: రష్మికమందన్న వివాహంపై ప్రమోద్ శెట్టి వ్యాఖ్యల వివాదం !రష్మిక మందన్న, విజయ్ దేవరకొండ మధ్య సంబంధం గురించి సోషల్ మీడియా ఊహాగానాలు చేస్తోంది. వారి ఆన్-స్క్రీన్ కెమిస్ట్రీ హృదయాలను గెలుచుకున్నప్పటి నుండి అభిమానులు ఇద్దరు నటులను ఆసక్తిగా “షిప్” చేస్తున్నారు. ఇప్పుడు, ఈ నెల చివర్లో ఈ జంట వివాహం చేసుకోబోతున్నందున మరియు వారి వివాహ ఆహ్వానాలు ఆన్‌లైన్‌లో ప్రసారం కావడంతో, ఉత్సాహం తారాస్థాయికి చేరుకుంది. అయితే, వేడుకల సందడి మధ్య, రష్మిక గతంలోని పాత అధ్యాయం తిరిగి తెరపైకి వచ్చింది, ఇది ఆన్‌లైన్‌లో తాజా చర్చకు దారితీసింది.

Karate Kalyani: యూట్యూబర్ అన్వేశ్‌పై ఫైర్ అయిన కరాటే కల్యాణి

Karate Kalyani: యూట్యూబర్ అన్వేశ్‌పై ఫైర్ అయిన కరాటే కల్యాణిసినీ నటి కరాటే కల్యాణి యూట్యూబర్ అన్వేశ్‌పై ఫైర్ అయ్యారు. హిందూ దేవుళ్లను, భారతదేశాన్ని కించపరిచేలా వ్యాఖ్యలు చేసిన అన్వేశ్‌ను భారత్‌కు రప్పించి, ఆయన పాస్‌పోర్ట్ రద్దు చేయించే వరకు తన పోరాటం ఆపబోనని ఆమె స్పష్టం చేశారు. ఫాలోవర్స్ ఉన్నంత మాత్రాన ఏది మాట్లాడినా చెల్లుబాటు అవుతుందని భావించడం సరికాదని హెచ్చరించారు. అన్వేశ్‌లో మేకపోతు గాంభీర్యం కనిపిస్తోందని విమర్శించారు.

Satyadev: కన్నడ రూటెడ్‌ చిత్రాలకు తెలుగులో ఆదరణ ఉంటుంది: సత్యదేవ్‌

Satyadev: కన్నడ రూటెడ్‌ చిత్రాలకు తెలుగులో ఆదరణ ఉంటుంది: సత్యదేవ్‌ది రైజ్‌ ఆఫ్‌ అశోక మూవీ కన్నడ, తెలుగు,తమిళ భాషలో ఏకకాలంలో రూపొందింది. చిత్రానికి వినోద్‌.వి.దుండలే దర్శకుడు. షూటింగ్ సమయంలో దర్శకుడు కాలం చేశాడు. దానిని సతీష్‌ నీనసాం భుజాలపై వేసి విడుదలకు తీసుకువచ్చారు. కన్నడ మూలాలు తెలుగు వారికి కూడా నచ్చుతాయని తెలుగు కథానాయకుడు సత్యదేవ్ తెలిపారు.

కాలేయానికి మేలు చేసే పసుపు కలిపిన ఉసిరి రసం, ఇంకా ఏమేమి ప్రయోజనాలు?

కాలేయానికి మేలు చేసే పసుపు కలిపిన ఉసిరి రసం, ఇంకా ఏమేమి ప్రయోజనాలు?ఆయుర్వేదంలో పసుపు, ఉసిరికి ప్రత్యేక స్థానం వుంటుంది. ఈ రెండింటిలోని ఔషధీయ గుణాలు పుష్కలం కనుక వీటిని కలిపి తయారు చేసిన రసం ఆరోగ్యానికి ఎంతో మేలు చేస్తుంది. పలు అనారోగ్య సమస్యలను దూరం చేస్తుంది. అవేమిటో తెలుసుకుందాము. పసుపు కలిపిన ఉసిరి రసం కాలేయం, లిపిడ్ జీవక్రియ పనితీరుకు మేలు చేస్తుంది. రక్త ప్రసరణ, మంచి చర్మ సౌందర్యాన్ని, హృదయ సంబంధ ఆరోగ్యాన్ని మెరుగు పరుస్తుంది. ఎర్ర రక్త కణాల ఏర్పాటుకి, శరీరంలో ఆక్సిజన్ బదిలీని ప్రోత్సహిస్తుంది ఇందులోని మాంగనీస్, ఎముకలు, కీళ్ళు, బంధన కణజాలాల మంచి స్థితిని నిర్వహిస్తుంది.

మంచి కోడిగుడ్లు, మంచి పాలు వెతుక్కోవాల్సి వస్తోంది, ఎందుకంటే?

మంచి కోడిగుడ్లు, మంచి పాలు వెతుక్కోవాల్సి వస్తోంది, ఎందుకంటే?ఇదివరకటి రోజుల్లో కోళ్లు గంపలు లేదా గూళ్లలో గుడ్లు పెట్టేవి. అవి తినే ఆహారం కూడా సహజసిద్ధమైనది కావడంతో కోడిగుడ్లు తింటే ఎంతో ఆరోగ్యకరంగా వుండేది. ఇప్పుడంతా కల్తీమయం అయిపోయింది. కల్తీ కోడిగుడ్లు వచ్చేసాయి. వాటిని తింటే లేనిపోని వ్యాధులు తగులుకుంటాయి. అలాగే పాలు కూడా. పశువులకు ఇంజెక్షన్లు ఇచ్చి తీస్తున్నారట. కొన్నిచోట్లయితే పావు లీటరు పాలలో ముప్పావు లీటరు కల్తీ పాలు కలిపి అమ్మేస్తున్నారట. కనుక ఇలాంటి పాలు తాగితే పరిస్థితి వేరే చెప్పక్కర్లేదు.

బైపాస్ సర్జరీ శాశ్వత పరిష్కారం కాదు, కొత్త బ్లాకేజీలపై అప్రమత్తత అవసరం

బైపాస్ సర్జరీ శాశ్వత పరిష్కారం కాదు, కొత్త బ్లాకేజీలపై అప్రమత్తత అవసరంబైపాస్ సర్జరీ (CABG) చేయించుకున్న తర్వాత గుండె సమస్యలు పూర్తిగా తొలగిపోతాయని భావించడం ప్రమాదకరమని, కాలక్రమేణా కొత్త బ్లాకేజీలు ఏర్పడే అవకాశం ఉన్నందున నిరంతర వైద్య పర్యవేక్షణ తప్పనిసరి అని మెడికవర్ హాస్పిటల్స్ గుండె నిపుణులు వెల్లడించారు. తాజాగా అనంతపురం జిల్లాకు చెందిన 70 ఏళ్ల వృద్ధుడికి 17 ఏళ్ల తర్వాత మళ్లీ గుండె రక్తనాళాల్లో తీవ్రమైన బ్లాకేజీలు ఏర్పడిన కేసును విజయవంతంగా చికిత్స చేసిన సందర్భంగా ఈ వివరాలు తెలియజేశారు. 2008లో ట్రిపుల్ వెసెల్ బైపాస్ సర్జరీ చేయించుకున్న రోగి ఇటీవల తీవ్రమైన ఛాతీ నొప్పి, శ్వాస తీసుకోవడంలో ఇబ్బందితో మెడికవర్ హాస్పిటల్స్‌లో చేరారు.

మెరుగైన శ్వాసకోశ ఆరోగ్యం కోసం పిపెయిర్‌ను విడుదల చేసిన జైడస్

మెరుగైన శ్వాసకోశ ఆరోగ్యం కోసం పిపెయిర్‌ను విడుదల చేసిన జైడస్హైదరాబాద్: అంతర్జాతీయంగా కార్యకలాపాలను నిర్వహిస్తోన్న, ఆవిష్కరణ-ఆధారిత లైఫ్-సైన్సెస్ కంపెనీ అయిన జైడస్ లైఫ్‌సైన్సెస్ లిమిటెడ్, భారతదేశంలో మొట్టమొదటిసారిగా సరసమైన ఆసిలేటింగ్ పాజిటివ్ ఎక్స్‌పిరేటరీ ప్రెజర్(ఓపిఈపి) పరికరం, పిపెయిర్‌ను విడుదల చేసినట్లు వెల్లడించింది. సిఓపిడి, ఆస్తమా మరియు బ్రోన్కియెక్టాసిస్ ఉన్న రోగులలో ప్రభావవంతమైన రీతిలో శ్లేష్మ తొలగింపుకు మద్దతు ఇవ్వడానికి, ముక్కు దిబ్బడను తొలగించడానికి, శ్వాసను మెరుగుపరచడానికి రూపొందించబడిన 3-నిరోధక వ్యవస్థను ఇది కలిగి ఉంటుంది. పిపెయిర్ అనేది పేటెంట్ పొందిన డిజైన్‌తో కూడిన వినూత్నమైన, ఔషధ రహిత, హ్యాండ్‌హెల్డ్ పరికరం.

గోరువెచ్చని నీటిలో నిమ్మరసం వేసుకుని తాగితే?

గోరువెచ్చని నీటిలో నిమ్మరసం వేసుకుని తాగితే?గోరువెచ్చని నీటిలో నిమ్మకాయ రసం ఆరోగ్యానికి అమృతం లాంటిది. ఈ నీటిని తాగితే 8 ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఒనగూరుతాయి. అవేమిటో తెలుసుకుందాము. గోరువెచ్చని నిమ్మరసం శరీరాన్ని డీటాక్సిఫై చేయడమే కాకుండా అనేక ఆరోగ్య ప్రయోజనాలను కూడా అందిస్తుంది. ఉదయం ఖాళీ కడుపుతో గోరువెచ్చని నిమ్మనీరు తాగడం వల్ల జీవక్రియ వేగవంతం అవుతుంది, ఇది బరువు తగ్గడానికి సహాయపడుతుంది. నిమ్మకాయ నీరు శరీరం నుండి వ్యర్థాలను బయటకు పంపడంలో సహాయపడుతుంది, తద్వారా కొత్త హుషారు వస్తుంది. గోరువెచ్చని నిమ్మకాయ నీరు జీర్ణవ్యవస్థను ఆరోగ్యంగా ఉంచుతుంది. కడుపులో గ్యాస్, అజీర్ణం, మలబద్ధకం వంటి సమస్యలను తగ్గించడంలో సహాయపడుతుంది.
