గోదావరి పుష్కరాలు: రూ.530 కోట్లు కేటాయించనున్న తెలంగాణ సర్కారు
జూన్ 26 నుండి జూలై 7, 2027 వరకు గోదావరి పుష్కరాలు జరుగునున్నాయి. ఇక గోదావరి పుష్కరాలకు ఏర్పాట్ల కోసం రూ.530 కోట్లు కేటాయించాలని తెలంగాణ దేవాదాయ శాఖ రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి ప్రతిపాదనలు పంపింది. 12 రోజుల గోదావరి పుష్కరాలను ఘనంగా నిర్వహించాలని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నిర్ణయించినందున, పుష్కరాలను విజయవంతంగా నిర్వహించడంలో దేవాదాయ శాఖ అన్ని ప్రయత్నాలు చేస్తోంది.
ఈ నిధులతో, గోదావరి తీరంలోని బాసర, ధర్మపురి, కాళేశ్వరం, భద్రాచలం వంటి ప్రధాన మత ప్రదేశాలతో పాటు చిన్న దేవాలయాలలో స్నాన ఘాట్ల నిర్మాణం, మరమ్మత్తులు చేపట్టబడతాయి.
గత బడ్జెట్లో రూ.175 కోట్లకు పైగా కేటాయించబడ్డాయి. వాటిలో రూ.50 కోట్లు విడుదలయ్యాయి. ప్రభుత్వం కేటాయించిన నిధులతో ప్రజలకు ఇతర సౌకర్యాలతో పాటు స్నాన ఘాట్లు, యాత్రికుల సౌకర్యాలు మరియు పార్కింగ్ స్థలాలను అభివృద్ధి చేయడంపై ప్రధానంగా దృష్టి సారిస్తారు.