సంబంధిత వార్తలు
- ప్యాంటు పాకెట్లో పిల్ల నాగుపాము... వామ్మో, వీడియో
- గద్దర్ మాట: ఒరేయ్ పవన్, అటూఇటూ ఎందుకు తిరుగుతావ్, గద్దరన్న పాట విను, వీడియో వైరల్
- టెక్కీలుగా తక్కువ జీతానికే పనిచేసే బదులు బొగ్గుల పొయ్యిపై చికెన్ స్నాక్స్ అమ్మడం బెటర్, వీడియో
- నాలుగేళ్ల చిన్నారిపై అత్యాచారం.. 20 ఏళ్ల యువకుడికి 20 జైలు శిక్ష
- వంటగదిలో ప్రమాదానికి గురైన వధువు, ఆస్పత్రిలో పెళ్లి చేసుకున్న వరుడు, వీడియో
Sajjanar: వర్క్ ఫ్రమ్ బైక్.. పెట్రోల్ ట్యాంక్పై ల్యాప్టాప్ ఉంచి వాహనం నడుపుతూ.. (video)
బైక్ నడుపుతున్నప్పుడు పెట్రోల్ ట్యాంక్పై ల్యాప్టాప్ ఉంచి వాడుతున్న ఒక వ్యక్తికి సంబంధించిన వీడియో వైరల్ కావడంతో భద్రతాపరమైన ఆందోళనలు వ్యక్తమయ్యాయి. దీనిపై సీనియర్ ఐపీఎస్ అధికారి వి.సి. సజ్జనార్ హెచ్చరిక జారీ చేశారు. ఈ వీడియోపై స్పందించిన సజ్జనార్, ఇటువంటి ప్రమాదకరమైన చర్యల పట్ల హెచ్చరిస్తూ, వర్క్ ఫ్రమ్ బైక్ పేరుతో ప్రాణాలను పణంగా పెట్టడం అత్యంత బాధ్యతారాహిత్యమని పేర్కొన్నారు.
Work From Bike
రోడ్డుపై ఏమాత్రం ఏకాగ్రత తప్పినా, అది వాహనదారుడికే కాకుండా సమీపంలోని అమాయక ప్రయాణికులకు కూడా ప్రాణాంతకంగా పరిణమించవచ్చని ఆయన చెప్పారు. జీవనోపాధి కోసం ప్రాణాలను పణంగా పెట్టకూడదని ఆయన పేర్కొంటూ, రోడ్లపై అజాగ్రత్తగా వ్యవహరించవద్దని ప్రజలకు సూచించారు.
బాధ్యతాయుతంగా ప్రవర్తించాలని కోరిన ఆయన, భద్రతకు ప్రాధాన్యతనిస్తూ ఎటువంటి ప్రమాదాలకూ గురికాకుండా తమ గమ్యస్థానాలకు సురక్షితంగా చేరుకోవాలని ప్రజలకు విజ్ఞప్తి చేశారు.
Software kastalu— JEEVA (@Jeev_YSJ18) June 12, 2026
Work from Bike ????️#software #hyd #hyderabad pic.twitter.com/cF32zk43Fk
తర్వాతి కథనం
పెళ్లి పేరుతో మోసం - రూ.కోట్లు కాజేసిన ఘనుడు
Michael Jackson: మైఖేల్ జాక్సన్ బయోపిక్.. రికార్డ్ బ్రేక్
మైఖేల్ జాక్సన్ జీవిత చరిత్ర ఆధారంగా రూపొందిన మైఖేల్ చిత్రం, ప్రపంచవ్యాప్త బాక్సాఫీస్ వద్ద బోహేమియన్ రాప్సడీని అధిగమించి, అన్ని కాలాలలో అత్యధిక వసూళ్లు సాధించిన మ్యూజిక్ బయోపిక్గా నిలిచింది. ఏప్రిల్ 24న థియేటర్లలో విడుదలైనప్పటి నుండి ఈ చిత్రం ప్రపంచవ్యాప్తంగా 911.9 మిలియన్ డాలర్లను సంపాదించి, 910.9 మిలియన్ డాలర్లను సంపాదించిన బోహేమియన్ రాప్సడీ జీవితకాల ప్రపంచవ్యాప్త వసూళ్లను అధిగమించింది.
Satyadev: బాహుబలి, ఆర్ఆర్ఆర్ అంత గర్వపడే చిత్రంగా రావు బహదూర్ : సత్యదేవ్
సూపర్స్టార్ మహేష్ బాబు, నమ్రతా శిరోద్కర్ జిఎంబి ఎంటర్టైన్మెంట్, ప్రముఖ దర్శకుడు వెంకటేష్ మహా దర్శకత్వంలో, సత్యదేవ్ కథానాయకుడిగా సైకాలజికల్ థ్రిల్లర్ 'రావు బహదూర్' చిత్రాన్ని సగర్వంగా సమర్పిస్తున్నారు. ఈ చిత్రాన్ని ఏ+ఎస్ మూవీస్, శ్రీచక్రాస్ ఎంటర్టైన్మెంట్స్ సంయుక్తంగా నిర్మించాయి. 'ఇంటు ది వరల్డ్ ఆఫ్ రావు బహదూర్' వీడియోకు అద్భుతమైన స్పందన లభించింది. చిత్ర నిర్మాతలు 'నాట్ ఎ టీజర్'ను లాంచ్ చేశారు.
Deva Katta : ఇతర సినిమాకు పనిచేయడంలేదంటూ దర్శకుడు దేవా కట్టా స్పష్టత
Kotha Malupu review : సునీత కుమారుడు ఆకాష్ గోపరాజు కొత్త మలుపు మూవీ రివ్యూ
సర్కారు నౌకరి చిత్రంతో సునీత కుమారుడు ఆకాష్ గోపరాజు హీరోగా వెండితెరకు పరిచయం అయ్యారు. తాజాగా తన రెండో సినిమా కొత్త మలుపు తో ముందుకు వచ్చాడు. కోనసీమ నేపథ్యంలో రొమాంటిక్ లవ్ అండ్ సస్పెన్స్ గా తెరకెక్కిందని ట్రైలర్ ను బట్టి చూస్తే అర్థమయింది. ఈ సినిమాకు దర్శకుడు శివ వరప్రసాద్ కేశనకుర్తి తెరకెక్కించారు. ఈ శుక్రవారబమే విడుదలైన ఈ సినిమా ఎలా వుందో తెలుసుకుందాం.
Allu Arjun: కేరళలో సెన్సేషన్ క్రియేట్ చేసిన అల్లు అర్జున్.. హ్యాపీ రీ రిలీజ్
ఇండియన్ సినీ ఇండస్ట్రీలో పాన్ ఇండియా స్టార్ అనే పదం పాపులారిటీ పొందక ముందే చాలా మంది యాక్టర్స్ ఆశించే పాన్ ఆల్ ఇండియా స్థాయి గుర్తింపు ఐకాన్ స్టార్ అల్లు అర్జున్ సంపాదించారు. దాదాపు రెండు దశాబ్దాల ముందే ఆర్య, హ్యాపీ, బన్నీ, దేశముదురు వంటి సినిమాల మలయాళ డబ్బింగ్ వెర్షన్స్ ద్వారా అక్కడి ప్రేక్షకులతో ఆయకు ప్రత్యేకమైన అనుబంధం ఏర్పడింది.