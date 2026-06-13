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  4. Sajjanar Flags Work From Bike After Viral Video Shows Rider Using Laptop
Written By సెల్వి
Last Updated : Saturday, 13 June 2026 (13:02 IST)

Sajjanar: వర్క్ ఫ్రమ్ బైక్.. పెట్రోల్ ట్యాంక్‌పై ల్యాప్‌టాప్ ఉంచి వాహనం నడుపుతూ.. (video)

Work From Bike
BY: సెల్వి
Publish: Sat, 13 Jun 2026 (12:52 IST) Updated: Sat, 13 Jun 2026 (13:02 IST)
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Work From Bike
బైక్ నడుపుతున్నప్పుడు పెట్రోల్ ట్యాంక్‌పై ల్యాప్‌టాప్ ఉంచి వాడుతున్న ఒక వ్యక్తికి సంబంధించిన వీడియో వైరల్ కావడంతో భద్రతాపరమైన ఆందోళనలు వ్యక్తమయ్యాయి. దీనిపై సీనియర్ ఐపీఎస్ అధికారి వి.సి. సజ్జనార్ హెచ్చరిక జారీ చేశారు. ఈ వీడియోపై స్పందించిన సజ్జనార్, ఇటువంటి ప్రమాదకరమైన చర్యల పట్ల హెచ్చరిస్తూ, వర్క్ ఫ్రమ్ బైక్ పేరుతో ప్రాణాలను పణంగా పెట్టడం అత్యంత బాధ్యతారాహిత్యమని పేర్కొన్నారు. 
 
రోడ్డుపై ఏమాత్రం ఏకాగ్రత తప్పినా, అది వాహనదారుడికే కాకుండా సమీపంలోని అమాయక ప్రయాణికులకు కూడా ప్రాణాంతకంగా పరిణమించవచ్చని ఆయన చెప్పారు. జీవనోపాధి కోసం ప్రాణాలను పణంగా పెట్టకూడదని ఆయన పేర్కొంటూ, రోడ్లపై అజాగ్రత్తగా వ్యవహరించవద్దని ప్రజలకు సూచించారు. 
 
బాధ్యతాయుతంగా ప్రవర్తించాలని కోరిన ఆయన, భద్రతకు ప్రాధాన్యతనిస్తూ ఎటువంటి ప్రమాదాలకూ గురికాకుండా తమ గమ్యస్థానాలకు సురక్షితంగా చేరుకోవాలని ప్రజలకు విజ్ఞప్తి చేశారు.
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సెల్వి
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