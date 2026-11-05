క్రెడిట్ కార్డ్ ద్వారా రుణాలు.. బ్యాంక్ ఒత్తిడి సంగారెడ్డి టీచర్ ఆత్మహత్య
క్రెడిట్ కార్డ్ ద్వారా తీసుకున్న రుణాలను తిరిగి చెల్లించాలని బ్యాంకు ఒత్తిడి చేయడంతో మనస్తాపం చెందిన ఒక ప్రభుత్వ పాఠశాల ఉపాధ్యాయుడు, బుధవారం నాడు సంగారెడ్డి జిల్లాలోని మల్కాపూర్లో (కొండాపూర్ పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలో) తన నివాసంలో ఆత్మహత్య చేసుకున్నాడు.
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మృతుడు మంగలి వీరేశం (33). ఆయన పొరుగున ఉన్న వికారాబాద్ జిల్లాలోని తుమ్మలపల్లి ప్రభుత్వ పాఠశాలలో ఉపాధ్యాయుడిగా పనిచేస్తున్నారు. అయితే ఆయన సంగారెడ్డి జిల్లాలో నివసిస్తున్నారు. కొద్ది నెలల క్రితం ఆయన తన క్రెడిట్ కార్డ్ ద్వారా కొంత మొత్తాన్ని అప్పుగా తీసుకున్నారని, ఆ మొత్తాన్ని తిరిగి చెల్లించలేకపోయారని సమాచారం.
దీంతో పాటు బ్యాంకు ప్రతినిధులు పదేపదే ఫోన్ చేసి రుణం తిరిగి చెల్లించాలని ఒత్తిడి చేయడంతో, వీరేశం తీవ్రమైన నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు సమాచారం. ఆయనకు భార్య, ఐదేళ్ల కుమారుడు ఉన్నారు. ఈ ఘటనపై పోలీసులు కేసు నమోదు చేసుకుని దర్యాప్తు జరుపుతున్నారు.