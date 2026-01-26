సెల్ఫీ కోసం చెరువులో దిగి ముగ్గురు మునిగిపోయారు... ఎక్కడో తెలుసా?
నాగర్కర్నూల్ జిల్లా ఊర్కొండ మండలం ముచెర్లపల్లిలో ఒక కుటుంబానికి చెందిన ముగ్గురు పిల్లలు చెరువులో పడి మునిగిపోయారు. సెల్ఫీ తీసుకునే ప్రయత్నంలో ఈ విషాదం చోటుచేసుకుంది. సహాయం చేయడానికి చెరువులోకి దిగి మునిగిపోతున్న ఒక మహిళను రక్షించి సురక్షిత ప్రాంతానికి తరలించారు. మృతులలో 15 ఏళ్ల బాలిక, ఆమె 11 ఏళ్ల సోదరుడు, వారి 15 ఏళ్ల బంధువు ఉన్నారు.
వీరు హైదరాబాద్లో చదువుకుంటూ సెలవుల కోసం తమ స్వగ్రామానికి వచ్చారు. పోలీసుల ప్రకారం, పిల్లలు తమ కుటుంబ సభ్యులతో కలిసి పొలాలకు వెళ్లారు. పెద్దలు పని చేస్తున్నప్పుడు, పిల్లలు చెరువు వద్దకు వెళ్లారు.పిల్లలలో ఒకరు సెల్ఫీ తీసుకునే ప్రయత్నంలో నీటిలో జారిపడ్డారు. ఆమె సోదరుడు, కజిన్ సహాయం చేయడానికి నీటిలోకి దూకారు. కానీ వారు కూడా మునిగిపోయారు.
రైతు వేణుగోపాల్ రెడ్డి కుమార్తె అయిన మరో కూలీ విద్యా, వారిని గమనించి సహాయం చేయడానికి ప్రయత్నించింది. కానీ ఆమె ప్రయత్నం విఫలమైంది. ఆమెను సమీపంలో పనిచేస్తున్న రాణి వారిని గమనించి, రక్షించగలిగింది. ఆ ముగ్గురు పిల్లలు నీటిలో మునిగిపోయారని పోలీసులు తెలిపారు.
రాణి ఆ ముగ్గురు పిల్లల కుటుంబ సభ్యులకు సమాచారం అందించింది. వారు పోలీసులకు తెలియజేశారు. ఉరకొండ పోలీసులు సంఘటనా స్థలానికి చేరుకుని మూడు మృతదేహాలను వెలికితీసి, పోస్ట్మార్టం కోసం ఏరియా ఆసుపత్రికి తరలించారు.