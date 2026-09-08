సెప్టెంబర్ 09, 2026 తెలుగు రాష్ట్రాల వాతావరణం ఎలా వుంది..?
సెప్టెంబర్ 09, 2026 నాడు రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో (తెలంగాణ, ఆంధ్రప్రదేశ్) సాధారణం నుండి మోస్తరు వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉంది.
Weather forecast
తెలంగాణ వాతావరణ అంచనా:
హైదరాబాద్: ఆకాశం సాధారణంగా మేఘావృతమై ఉంటుంది. నగరంలోని కొన్ని ప్రాంతాల్లో తేలికపాటి నుండి మోస్తరు జల్లులు పడే అవకాశం ఉంది. గరిష్ఠ ఉష్ణోగ్రత సుమారు 31°C, కనిష్ఠ ఉష్ణోగ్రత 24°C ఉండే సూచనలు ఉన్నాయి.
ఇతర జిల్లాలు: ఉత్తర-తూర్పు తెలంగాణ జిల్లాలలో (వరంగల్, ఖమ్మం, కరీంనగర్) అక్కడక్కడ మోస్తరు నుండి భారీ వర్షాలు, ఈదురుగాలులు పడే అవకాశం ఉంది.
ఆంధ్రప్రదేశ్ వాతావరణ అంచనా:
కోస్తాంధ్ర (విశాఖపట్నం, విజయవాడ, గుంటూరు): ఉదయమంతా వేడిగా, మేఘావృతమై ఉండి, సాయంత్రం లేదా రాత్రి సమయంలో కొన్ని చోట్ల ఉరుములతో కూడిన మోస్తరు వర్షం పడవచ్చు. గరిష్ఠ ఉష్ణోగ్రతలు 34°C - 36°C వరకు నమోదయ్యే అవకాశం ఉంది.
రాయలసీమ (తిరుపతి, కర్నూలు, అనంతపురం): పొడి వాతావరణం లేదా కొన్ని చోట్ల తేలికపాటి వర్షపు జల్లులు పడే అవకాశం ఉంది.