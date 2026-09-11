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  4. September 12, 2026: Weather forecast for Andhra Pradesh and Telangana
Written By సెల్వి సెల్వి

సెప్టెంబర్ 12, 2026: ఏపీ, తెలంగాణల్లో వాతావరణం ఎలా వుండబోతుందో తెలుసా?

weather forecast
Written By: సెల్వి
Updated: Fri, 11 Sep 2026 (19:33 IST)
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weather forecast
భారత వాతావరణ శాఖ (ఐఎండీ) బులెటిన్ ప్రకారం, తెలంగాణ, ఆంధ్రప్రదేశ్‌లలో 12 సెప్టెంబర్ 2026న రుతుపవనాల ప్రభావం వుంటుంది. తెలంగాణ: చాలా చోట్ల తేలికపాటి నుండి మోస్తరు వర్షం, పలు జిల్లాల్లో అక్కడక్కడ భారీ వర్షం కురిసే అవకాశం ఉంది. హైదరాబాద్: ఆకాశం మేఘావృతమై ఉంటుంది, పగటి ఉష్ణోగ్రతలు సుమారు 31°C వరకు చేరుకుంటాయి. అక్కడక్కడ తేలికపాటి నుండి మోస్తరు జల్లులు కురుస్తాయి. 
 
కోస్తా ఆంధ్రప్రదేశ్ - యానాం భారీ వర్ష హెచ్చరిక: విస్తారంగా తేలికపాటి నుండి మోస్తరు వర్షం/ఉరుములతో కూడిన జల్లులు, అక్కడక్కడ భారీ వర్షం కురిసే అవకాశం ఉంది. తీర ప్రాంతాలు: గంటకు 30-40 కి.మీ. వేగంతో (గంటకు 50 కి.మీ. వరకు ఈదురు గాలులు) కూడిన ఉరుములు, మెరుపులు ఉంటాయి. 
 
రాయలసీమలో తేలికపాటి నుండి మోస్తరు జల్లులు వుంటుంది. చాలా ప్రాంతాల్లో మోస్తరు వర్షం, అక్కడక్కడ ఉరుములు, మెరుపులు ఉంటాయి. ఉత్తర తెలంగాణ, ఆంధ్రప్రదేశ్ తీరప్రాంతంలో ఈదురు గాలులు, ఆకస్మిక మెరుపులు సంభవించే అవకాశం ఉంది. 
 
ఉష్ణోగ్రత: హైదరాబాద్, విజయవాడ, విశాఖపట్నం వంటి ప్రధాన నగరాల్లో పగటిపూట గరిష్ట ఉష్ణోగ్రతలు 28°C నుంచి 32°C మధ్య ఉంటాయి. గాలిలో తేమ శాతం మితంగా (70%-85%) ఉంటుంది.
About Writer
సెల్వి
Journalist since 2005. Former contributor at Eenadu & Andhra Jyothi Tamil Nadu Editions. Now in Sub Editor, Webdunia.... మరింత చదవండి
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