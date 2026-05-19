సంబంధిత వార్తలు
- బక్రీద్ పండుగ - ఉస్మానియా విశ్వవిద్యాలయం పరీక్షల రీ-షెడ్యూల్
- భూమి కోసం అక్కను కత్తితో పొడిచి చంపేసిన తమ్ముడు
- ఈ కట్టె కాలేంత వరకు మీతోనే కళ్యాణ్ సర్ : నటుడు తనీష్ ఎమోషనల్ ట్వీట్
- బండి సంజయ్ కుమారుడిపై పోక్సో కేసు : బాధితురాలి వాంగ్మూలం నమోదు
- Revanth in National Politics: 2034 వరకు సీఎం.. ఆ తర్వాత జాతీయ రాజకీయాలు.. రేవంత్ రెడ్డి
ఆంధ్రప్రదేశ్- తెలంగాణల్లో తీవ్రమైన వడగాలులు- అనేక జిల్లాల్లో రెడ్ అలర్ట్ జారీ
వారం రోజుల్లో నైరుతి రుతుపవనాలు కేరళకు చేరుకోనున్న నేపథ్యంలో, ఆంధ్రప్రదేశ్-తెలంగాణలో తీవ్రమైన వేడి మరింత తీవ్రమయ్యే అవకాశం ఉందని వాతావరణ శాఖ హెచ్చరిక జారీ చేసింది. అనేక ప్రాంతాలలో ఉష్ణోగ్రతలు 47 డిగ్రీల వరకు పెరిగే అవకాశం ఉండగా, ఆంధ్రప్రదేశ్లోని 47 మండలాల్లో తీవ్రమైన వడగాలుల పరిస్థితులు, 88 మండలాల్లో మోస్తరు వడగాలుల పరిస్థితులు నేడు నెలకొన్నాయి.
తెలంగాణలో 2-3డిగ్రీల ఉష్ణోగ్రతలు పెరిగే అవకాశం ఉండగా, ఉత్తర తెలంగాణ వ్యాప్తంగా తీవ్రమైన వడగాలులు వీచే అవకాశం ఉందని అంచనా వేయడంతో, అనేక జిల్లాల్లో "రెడ్ అలర్ట్" జారీ చేశారు. ఉదయం 11:00 గంటల నుండి సాయంత్రం 4:00 గంటల వరకు బహిరంగ కార్యకలాపాలకు దూరంగా ఉండాలని, అప్రమత్తంగా ఉండాలని వాతావరణ శాఖ సూచించింది.
అదేవిధంగా, ఉత్తర భారతదేశంలో కూడా సాధారణం కంటే 3 నుండి 5 డిగ్రీల అధిక ఉష్ణోగ్రతలతో తీవ్రమైన వేడి కొనసాగుతోంది. ఢిల్లీ, రాజస్థాన్, పంజాబ్, హర్యానా, ఉత్తర ప్రదేశ్, మధ్యప్రదేశ్, ఛత్తీస్గఢ్లలో వారం రోజుల పాటు తీవ్రమైన వడగాలుల పరిస్థితులు కొనసాగే అవకాశం ఉంది.
ఢిల్లీలో ఇప్పటికే తెల్లవారుజామున ఉష్ణోగ్రతలు 36డిగ్రీలకి చేరుకుంటున్నాయి. పాకిస్తాన్-రాజస్థాన్ ప్రాంతం నుండి వీచే వేడి గాలుల కారణంగా ఈ వారం గరిష్ట ఉష్ణోగ్రతలు 45డిగ్రీల వరకు ఉంటాయని ఐఎండి అంచనా వేసింది. పౌరులు, ముఖ్యంగా పిల్లలు, వృద్ధులు జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని సూచించారు.
Rashi: ది రెడ్ బ్యాగ్ చిత్రంలో సావిత్రి అనే పవర్ ఫుల్ పాత్రలో రాశీ
మెమరీ మేకర్స్ బ్యానర్ మీద హరికృష్ణ సోమిశెట్టి ‘ది రెడ్ బ్యాగ్’ అనే సినిమాని నిర్మిస్తున్నారు. బ్యాగ్ చుట్టూ తిరిగే ఈ మూవీకి రవి కుమార్ సీరపు కథ, కథనం, దర్శకత్వ బాధ్యతల్ని నిర్వర్తిస్తున్నారు. ఈ చిత్రంలో కబీర్ సింగ్, ప్రసాద్ బెహరా, రాధ్య, మోనిక, స్నేహా సింగ్, ఆకాంక్ష, ఈషాన్ శంకర్, అవినాష్ బదల్, భార్గవి తదితరులు ముఖ్య పాత్రల్ని పోషించారు. తాజాగా ఈ సినిమా నుంచి స్పెషల్ రోల్ పోషిస్తున్న రాశీ పాత్రకు సంబంధించిన ఫస్ట్ లుక్ను రిలీజ్ చేశారు.
Sudigali Sudheer: సుడిగాలి సుధీర్ సినిమాకు సుధీర్ జోకర్ అనే టైటిల్ ఖరారు
సుడిగాలి సుధీర్ హీరోగా సుధీర్ జోకర్ అనే కొత్త చిత్రం రాబోతోంది. బిగ్ బాస్ ఫేమ్ అయేషా ఈ చిత్రంతో హీరోయిన్ గా పరిచయం అవ్వబోతుంది .ఈ చిత్రంలో అభిరామి,మురళీ శర్మ, అజయ్ ఘోష్, రమేష్ ఇందిరా, విష్ణు ఓయ్, మురళీధర్ గౌడ్ ఇతర కీలక పాత్రల్లో కనిపించనున్నారు. ఈ చిత్రాన్ని విజయ్ డొంకాడ, శ్రీధర్ మక్కువ నిర్మిస్తున్నారు. పీఎస్ సునీల్ పుప్పాల దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు.
Peddi trailer: మూడు విభిన్న క్రీడలతో హీరోగా ఎదిగిన కథతో పెద్ది ట్రైలర్
పెద్ది ట్రైలర్: బుచ్చి బాబు సానా దర్శకత్వంలో రామ్ చరణ్, జాన్వీ కపూర్ నటించిన స్పోర్ట్స్ డ్రామా 'పెద్ది' ట్రైలర్ను సోమవారం ముంబైలోని జియో వరల్డ్ డ్రైవ్లో విడుదల చేశారు. రెండేళ్ల పాటు నిర్మాణంలో ఉన్న ఈ చిత్రం, రెండుసార్లు వాయిదా పడిన తర్వాత ఎట్టకేలకు జూన్ 4న తెరపైకి రానుంది. ఈ సినిమా కథాంశం ఎలా ఉంటుందో ట్రైలర్ ఒక సూచన ఇస్తుంది.
Seiyaan: శివకార్తికేయన్, కమల్ హాసన్ చిత్రం సెయాన్ నేడు ప్రారంభం
శివకార్తికేయన్ కథానాయకుడిగా కమల్ హాసన్, ఆర్ మహేంద్రన్ నిర్మిస్తున్న 'సెయాన్'' ప్రాజెక్ట్ కోసం దర్శకుడు శివకుమార్ మురుగేశన్తో చిత్రం రూపొందిస్తున్నారు. 'అమరన్' తర్వాత రాజ్ కమల్ ఫిల్మ్స్ ఇంటర్నేషనల్ బ్యానర్లో శివకార్తికేయన్ చేస్తున్న చిత్రమిది. శివకార్తికేయన్ పుట్టినరోజున విడుదల చేసిన ఈ సినిమా ఫస్ట్ లుక్ పోస్టర్కు అద్భుతమైన స్పందన లభించింది
సినిమా బండి తర్వాత నటుడిగా కెరీర్ పూర్తిగా మారింది: రాగ్ మయూర్
ప్రస్తుతం మంచి గుర్తింపు తెచ్చుకుంటున్న ప్రతిభావంతులైన నటుల్లో రాగ్ మయూర్ ఒకరు. విభిన్నమైన కథలను ఎంచుకుంటూ తనకంటూ ప్రత్యేక గుర్తింపు సంపాదించుకున్న ఆయన..తన 2021 బ్లాక్బస్టర్ చిత్రం ‘సినిమా బండి ఈనెలతో ఐదేళ్లు పూర్తి చేసుకుంటుండటంపై ఆనందం వ్యక్తం చేశారు. ఈ అవకాశం ఇచ్చిన దర్శకుడు ప్రవీణ్ కండ్రేగులకు, నిర్మాతలు రాజ్ నిడిమోరు, కృష్ణ డి.కెలకు ఆయన కృతజ్ఞతలు తెలిపారు.