  4. Severe heatwave warned for AP, Telangana states and north India
Written By సెల్వి
Last Updated : Tuesday, 19 May 2026 (10:03 IST)

ఆంధ్రప్రదేశ్- తెలంగాణల్లో తీవ్రమైన వడగాలులు- అనేక జిల్లాల్లో రెడ్ అలర్ట్ జారీ

వారం రోజుల్లో నైరుతి రుతుపవనాలు కేరళకు చేరుకోనున్న నేపథ్యంలో, ఆంధ్రప్రదేశ్-తెలంగాణలో తీవ్రమైన వేడి మరింత తీవ్రమయ్యే అవకాశం ఉందని వాతావరణ శాఖ హెచ్చరిక జారీ చేసింది. అనేక ప్రాంతాలలో ఉష్ణోగ్రతలు 47 డిగ్రీల వరకు పెరిగే అవకాశం ఉండగా, ఆంధ్రప్రదేశ్‌లోని 47 మండలాల్లో తీవ్రమైన వడగాలుల పరిస్థితులు, 88 మండలాల్లో మోస్తరు వడగాలుల పరిస్థితులు నేడు నెలకొన్నాయి.
 
తెలంగాణలో 2-3డిగ్రీల ఉష్ణోగ్రతలు పెరిగే అవకాశం ఉండగా, ఉత్తర తెలంగాణ వ్యాప్తంగా తీవ్రమైన వడగాలులు వీచే అవకాశం ఉందని అంచనా వేయడంతో, అనేక జిల్లాల్లో "రెడ్ అలర్ట్" జారీ చేశారు. ఉదయం 11:00 గంటల నుండి సాయంత్రం 4:00 గంటల వరకు బహిరంగ కార్యకలాపాలకు దూరంగా ఉండాలని, అప్రమత్తంగా ఉండాలని వాతావరణ శాఖ సూచించింది. 
 
అదేవిధంగా, ఉత్తర భారతదేశంలో కూడా సాధారణం కంటే 3 నుండి 5 డిగ్రీల అధిక ఉష్ణోగ్రతలతో తీవ్రమైన వేడి కొనసాగుతోంది. ఢిల్లీ, రాజస్థాన్, పంజాబ్, హర్యానా, ఉత్తర ప్రదేశ్, మధ్యప్రదేశ్, ఛత్తీస్‌గఢ్‌లలో వారం రోజుల పాటు తీవ్రమైన వడగాలుల పరిస్థితులు కొనసాగే అవకాశం ఉంది. 
 
ఢిల్లీలో ఇప్పటికే తెల్లవారుజామున ఉష్ణోగ్రతలు 36డిగ్రీలకి చేరుకుంటున్నాయి. పాకిస్తాన్-రాజస్థాన్ ప్రాంతం నుండి వీచే వేడి గాలుల కారణంగా ఈ వారం గరిష్ట ఉష్ణోగ్రతలు 45డిగ్రీల వరకు ఉంటాయని ఐఎండి అంచనా వేసింది. పౌరులు, ముఖ్యంగా పిల్లలు, వృద్ధులు జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని సూచించారు.
