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రాజ్ కుమార్పై పోక్సో కేసు : పోలీసులతో రూ.20 లక్షలకు డీల్?
తెలంగాణ రాష్ట్రంలో తనపై పోక్సో కేసు నమోదు చేశారన్న అక్కసుతో రాజ్కుమార్ అనే వ్యక్తి నరమేధానికి పాల్పడిన విషయం తెల్సిందే. తమ కుమార్తెను వేధించాడంటూ బాలిక తల్లిదండ్రులు ఇచ్చిన ఫిర్యాదుతో పోలీసులు రాజ్కుమార్పై పోక్స్ కేసును నమోదు చేశారు. దీంతో బాలికతో పాటు బాలిక తల్లి, అమ్మమ్మ, తన భార్య, ఇద్దరు పిల్లలను దారుణంగా హత్య చేశాడు.
ఇదిలావుంటే, షాబాద్లో ఆరుగురుని హత్య చేసిన ఈ కేసులో బిగ్ ట్విస్ట్ ఒకటి వెలుగులోకి వచ్చింది. బాధిత బాలిక కుటుంబంపై తనపై పెట్టిన పోక్సో కేసులో అరెస్టు కాకుండా ఉండేందుకు రాజ్కుమార్ అక్షరాలా రూ.20 లక్షలు ఇచ్చాడని సమాచారం.
అంత భారీ మొత్తంలో డబ్బులు ఇవ్వడం వల్లే పోక్సో కేసులో కఠినమైన సెక్షన్లు పెట్టకుండా, స్టేషన్ బెయిల్ వచ్చే బలహీనమైన సెక్షన్లు పెట్టినట్టు వార్తలు వచ్చాయి. పోలీసుల చేతికి డబ్బులు ముట్టడం వల్లే రాజ్కుమార్ బెదిరింపులకు పాల్పడుతున్నాడని బాధితులు మరోమారు పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేసినా వారు ఏమాత్రం పట్టించుకోలేదని బాధిత కుటుంబ సభ్యులు ఆరోపిస్తున్నారు.
దీంతో పోలీస్ ఉన్నతాధికారులు అంతర్గత విచారణ చేపట్టి... ఒక్కో అధికారిపై వేటు వేస్తున్నారు. ఇప్పటికే ఎస్ఐ రమేష్ను సస్పెండ్ చేయగా, తాజాగా సీఐ క్రాంతి రెడ్డిని కూడా సస్పెండ్ చేస్తూ పోలీస్ కమిషనర్ తరుణ్ జోషీ ఆదేశాలు జారీచేశారు.
జానకమ్మ గారి మరణవార్త నా హృదయాన్ని ఎంతో కలచివేసింది: మెగాస్టార్ చిరంజీవి
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Pawan Kalyan surgery: పవన్ కళ్యాణ్ కి మూడున్నర గంటలపాటు శస్త్ర చికిత్స
పవన్ కళ్యాణ్ కి మూడున్నర గంటలపాటు శస్త్ర చికిత్స జరిగింది. రెండు భుజాలకీ రొటేటర్ కఫ్ ఇంజ్యూరీస్... తొలుత కుడి భుజానికి శస్త్ర చికిత్స చేశారు. 2016లో తగిలిన గాయాలకు తోడు... పోరాట యాత్ర నుంచి గత ఎన్నికల ప్రచారం వరకూ పార్టీ శ్రేణులు, అభిమానులు చేతులుపట్టి లాగడంతో తీవ్రమైన రొటేటర్ కఫ్ ఇంజ్యూరీస్ అయ్యాయి. అని సోషల్ మీడియాలో ఆయన పోస్ట్ చేశారు.
అఖిల్ హిట్టు కొట్టాడు అని అందరూ అంటుంటే ఆనందంగా ఉంది
అఖిల్ అక్కినేని హీరోగా అన్నపూర్ణ స్టూడియోస్ సమర్పణలో మనం ఎంటర్ప్రైజెస్ ఎల్ఎల్పి, సితార ఎంటర్టైన్మెంట్స్ బ్యానర్లపై అక్కినేని నాగార్జున, సూర్యదేవర నాగ వంశీ నిర్మించిన చిత్రం ‘లెనిన్’. భాగ్యశ్రీ బోర్సే కథానాయిక. మురళీ కిషోర్ అబ్బూరు దర్శకత్వం వహించారు. ఈ మూవీ జూలై 10న గ్రాండ్గా విడుదలై బ్లాక్ బస్టర్ టాక్తో సక్సెస్ ఫుల్గా దూసుకుపోతోంది. ఈ క్రమంలో శనివారం చిత్ర యూనిట్ విజయోత్సవ వేడుకను నిర్వహించింది.
Ramya Krishna : ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి లక్ష్మి ప్రణతి పాత్రలో రమ్యకృష్ణ
ప్రముఖ సోషల్ మీడియా ఇన్ఫ్లుయెన్సర్ యామినీ ఈఆర్ ను హీరోయిన్ గా పరిచయం చేస్తూ టాలెంటెడ్ యంగ్ డైరెక్టర్ రతన్ రిషి హీరోయిన్ సెంట్రిక్ కథతో "క్వీన్" మూవీని రూపొందిస్తున్నారు. ఈ సినిమాను వన్ సర్కిల్ ఫిలింస్ బ్యానర్ నిర్మిస్తోంది. ఈ చిత్రంలో కాళకేయ ప్రభాకర్, అజయ్ ఘోష్ విలన్స్ గా నటిస్తున్నారు. డైలాగ్ కింగ్ సాయికుమార్ హీరోయిన్ తండ్రి పాత్రను పోషిస్తున్నారు. ఈ రోజు ఈ సినిమా నుంచి ఒక ఇంపార్టెంట్ అనౌన్స్ మెంట్ చేశారు మేకర్స్.