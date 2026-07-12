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  4. Shabad Killings : Accused deal with police officers, SI, CI Suspend
Written By ఠాగూర్
Last Updated : Sunday, 12 July 2026 (10:03 IST)

రాజ్‌ కుమార్‌పై పోక్సో కేసు : పోలీసులతో రూ.20 లక్షలకు డీల్?

police - raj kumar
Written By: ఠాగూర్
Updated: Sun, 12 Jul 2026 (10:03 IST)
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తెలంగాణ రాష్ట్రంలో తనపై పోక్సో కేసు నమోదు చేశారన్న అక్కసుతో రాజ్‌కుమార్ అనే వ్యక్తి నరమేధానికి పాల్పడిన విషయం తెల్సిందే. తమ కుమార్తెను వేధించాడంటూ బాలిక తల్లిదండ్రులు ఇచ్చిన ఫిర్యాదుతో పోలీసులు రాజ్‌కుమార్‌పై పోక్స్ కేసును నమోదు చేశారు. దీంతో బాలికతో పాటు బాలిక తల్లి, అమ్మమ్మ, తన భార్య, ఇద్దరు పిల్లలను దారుణంగా హత్య చేశాడు. 
 
ఇదిలావుంటే, షాబాద్‌లో ఆరుగురుని హత్య చేసిన ఈ కేసులో బిగ్ ట్విస్ట్ ఒకటి వెలుగులోకి వచ్చింది. బాధిత బాలిక కుటుంబంపై తనపై పెట్టిన పోక్సో కేసులో అరెస్టు కాకుండా ఉండేందుకు రాజ్‌కుమార్ అక్షరాలా రూ.20 లక్షలు ఇచ్చాడని సమాచారం. 
 
అంత భారీ మొత్తంలో డబ్బులు ఇవ్వడం వల్లే పోక్సో కేసులో కఠినమైన సెక్షన్లు పెట్టకుండా, స్టేషన్ బెయిల్‌ వచ్చే బలహీనమైన సెక్షన్లు పెట్టినట్టు వార్తలు వచ్చాయి. పోలీసుల చేతికి డబ్బులు ముట్టడం వల్లే రాజ్‌కుమార్‌ బెదిరింపులకు పాల్పడుతున్నాడని బాధితులు మరోమారు పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేసినా వారు ఏమాత్రం పట్టించుకోలేదని బాధిత కుటుంబ సభ్యులు ఆరోపిస్తున్నారు. 
 
దీంతో పోలీస్ ఉన్నతాధికారులు అంతర్గత విచారణ చేపట్టి... ఒక్కో అధికారిపై వేటు వేస్తున్నారు. ఇప్పటికే ఎస్ఐ రమేష్‌ను సస్పెండ్ చేయగా, తాజాగా సీఐ క్రాంతి రెడ్డిని కూడా సస్పెండ్ చేస్తూ పోలీస్ కమిషనర్ తరుణ్ జోషీ ఆదేశాలు జారీచేశారు. 
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ఠాగూర్

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