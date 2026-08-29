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  4. Shameerpet: Police Seize Over 5,000 Ganja-Laced Chocolates
Written By సెల్వి సెల్వి
Last Updated : Saturday, 29 August 2026 (12:45 IST)

పిల్లలకు గంజాయి కలిపిన చాక్లెట్లు.. 5వేలకు పైగా చాక్లెట్లు స్వాధీనం

Ganja Laced Chocolates
Written By: సెల్వి
Updated: Sat, 29 Aug 2026 (12:45 IST)
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Ganja Laced Chocolates
షమీర్‌పేట సమీపంలో శుక్రవారం పోలీసులు 5,000కు పైగా గంజాయి కలిపిన చాక్లెట్లను స్వాధీనం చేసుకున్నారు. పిల్లలు, యువతను లక్ష్యంగా చేసుకుని మాదకద్రవ్యాలు కలిపిన ఉత్పత్తులను విక్రయిస్తుండటంపై ఆందోళన వ్యక్తమవుతోంది. 
 
ఒక పాన్ షాప్ ద్వారా ఈ చాక్లెట్లను విక్రయిస్తున్నట్లు, తద్వారా పిల్లలు, యువతను ప్రధానంగా లక్ష్యంగా చేసుకున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఈ గంజాయి చాక్లెట్ల విక్రయం, సరఫరాలో ప్రమేయం ఉన్నవారిని గుర్తించడానికి, అలాగే ఈ నిషేధిత సరుకు ఎక్కడి నుండి వస్తుందో తెలుసుకోవడానికి పోలీసులు దర్యాప్తు ప్రారంభించారు. 
 
మిఠాయిల ముసుగులో మాదకద్రవ్యాల విక్రయాలను అరికట్టేందుకు షమీర్‌పేట,పరిసర ప్రాంతాల్లోని దుకాణాలపై తనిఖీలను పోలీసులు ముమ్మరం చేసే అవకాశం ఉంది.
About Writer
సెల్వి
Journalist since 2005. Former contributor at Eenadu & Andhra Jyothi Tamil Nadu Editions. Now in Sub Editor, Webdunia.... మరింత చదవండి
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