హైదరాబాద్లో పెరుగుతున్న దొంగతనాలు.. ఏటీఎం నుంచి ఓ వ్యక్తి నుంచి రూ.40 లక్షలు గోవిందా
హైదరాబాద్ నగరంలో రెండు చోట్ల దొంగతనాలు జరిగాయి. సోమవారం రాత్రి బేగం బజార్లో ఒక వ్యాపారిపై గుర్తు తెలియని వ్యక్తి దాడి చేసి, రూ. 9.5 లక్షల నగదును దోచుకున్నాడు. ప్రాథమిక సమాచారం ప్రకారం, ఈ ఘటన బేగం బజార్లోని అజీజ్ ప్లాజా సమీపంలో జరిగింది.
Shamshabad ATM Robbery
గడియారాల వ్యాపారి అయిన బాధితుడు రూ. 9.5 లక్షల నగదు ఉన్న బ్యాగును తీసుకువెళ్తుండగా, దుండగుడు అతన్ని అడ్డుకుని బెదిరించాడు. ఆ వ్యాపారి దోపిడీని అడ్డుకునేందుకు ప్రయత్నించగా, నిందితుడు అతనిపై దాడి చేసి చేతులు, మెడపై గాయపరిచి, నగదు బ్యాగుతో పరారయ్యాడు.
బహదూర్పురా పోలీసులు ఘటనా స్థలానికి చేరుకుని దర్యాప్తు చేపట్టారు. పోలీసులు నిందితుడిని జహీర్గా గుర్తించారు. అతన్ని పట్టుకునేందుకు ప్రత్యేక బృందాలను ఏర్పాటు చేశారు.
అలాగే శంషాబాద్లోని సతంరాయి సమీపంలో ఉన్న యాక్సిస్ బ్యాంక్ ఏటీఎంను పగలగొట్టిన దొంగలు, మంగళవారం తెల్లవారుజామున సుమారు రూ.30 లక్షల నగదుతో పరారయ్యారు. ప్రాథమిక సమాచారం ప్రకారం, గుర్తుతెలియని దుండగులు గ్యాస్ కట్టర్లను ఉపయోగించి ఏటీఎంను తెరిచి, నగదును అపహరించిన అనంతరం అక్కడి నుంచి పారిపోయారు. పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేపట్టారు.
క్లూస్ బృందం సభ్యులు ఘటనా స్థలాన్ని పరిశీలించి ఆధారాలను సేకరించారు. ఈ దోపిడీ వెనుక అంతర్రాష్ట్ర ముఠా హస్తం ఉండవచ్చని పోలీసులు అనుమానిస్తున్నారు. నిందితులను గుర్తించేందుకు సీసీటీవీ ఫుటేజీని, ఇతర ఆధారాలను పరిశీలిస్తున్నారు.