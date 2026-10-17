అహ్మదాబాద్ నుండి వస్తున్న ఇండిగో విమానానికి బాంబు బెదిరింపు
అహ్మదాబాద్ నుండి వస్తున్న ఇండిగో విమానానికి శనివారం ఉదయం బాంబు బెదిరింపు రావడంతో, శంషాబాద్లోని రాజీవ్ గాంధీ అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయంలో ప్రయాణికులు తీవ్ర భయాందోళనకు గురయ్యారు.
సమాచారం ప్రకారం, ఈ విమానంలో హైదరాబాద్కు చెందిన 47 మంది విద్యార్థులు ఉన్నారు. విద్యార్థుల్లో ఒకరు విమానంలో బాంబు ఉందని అధికారులకు సమాచారం అందించడంతో ఈ భద్రతా హెచ్చరిక జారీ చేయబడింది.
విమానం ఆర్జీఐఏలో దిగిన తర్వాత, భద్రతా సిబ్బంది దానిని ప్రత్యేక ప్రాంతానికి (ఐసోలేషన్ బే) తరలించి క్షుణ్ణంగా తనిఖీ చేశారు. బాంబు నిర్వీర్య బృందాలు, డాగ్ స్క్వాడ్లను విమానాన్ని తనిఖీ చేయడానికి రంగంలోకి దించారు.