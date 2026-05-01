మరో ఆరుగురుని బలి తీసుకున్న శంషాబాద్ ఓఆర్ఆర్, కారు అతివేగమే కారణం
శంషాబాద్ ఓఆర్ఆర్ రోడ్డు ప్రమాదాలకు కేరాఫ్ అడ్రెస్గా మారుతోంది. మరో ఆరుగురుని బలి తీసుకున్నది ఈ రోడ్డు. మితిమీరిన వేగంతో కారును నడపడం వల్ల ఈ దుర్ఘటన జరిగినట్లు ప్రత్యక్ష సాక్షులు చెబుతున్నారు. ఓఆర్ఆర్ ఎగ్జిట్ 16 వద్ద ఆగి వున్న లారీని అతి వేగంతో వచ్చి ఢీకొట్టడంతో ఆ వేగానికి కారు లారీ కిందకి చొచ్చుకుని పోయింది. అందులో వున్న ఆరుగురు అక్కడికక్కడే మృతి చెందారు. కారులో ఇరుక్కుపోయిన మృతదేహాలను అతి కష్టం మీద బైటకు తీసారు. అక్కడ ప్రమాద దృశ్యాలు అతి భయానకంగా వున్నాయి.
ప్రమాదంలో మృతి చెందినవారంతా ఒకే కుటుంబానికి చెందినవారుగా గుర్తించారు. సిరిసిల్ల నుంచి యాదగిరిగుట్ట శ్రీలక్ష్మీ నరసింహ స్వామిని దర్శించుకున్న అనంతరం వారు తిరుగు ప్రయాణమయ్యారు. ఈ క్రమంలో రోడ్డుపై ఆగి వున్న లారీని కారు ఢీకొని ప్రమాదం జరిగింది. ఓఆర్ఆర్ రోడ్డుపై వాహనదారులు అత్యంత వేగంగా వాహనాలను నడపడమే ప్రమాదాలకు కారణం అవుతున్నాయి.