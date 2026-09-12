పెళ్లికొడుకుగా మారిన శునకం.. షెర్వానీ, టోపీ, పూలదండ..
పెంపుడు జంతువులు, ముఖ్యంగా శునకాలు, పిల్లులు, అనేక కుటుంబాలలో ఒక ముఖ్యమైన భాగంగా మారిపోయాయి. యజమానులు తరచుగా వాటిని తమ సొంత పిల్లల్లాగే చూసుకుంటారు. తాజాగా హైదరాబాద్ యూసుఫ్గూడలోని లక్ష్మీనరసింహ నగర్ కాలనీకి చెందిన బాలాజీ, నాగినీ దంపతులు ఇటీవల ఒక కుక్కపిల్లను ఇంటికి తెచ్చుకుని దానికి బిట్టు అని పేరు పెట్టారు.
Pet
బిట్టు పుట్టినరోజు దగ్గరపడుతుండటంతో, ఆ దంపతులు ఆ సందర్భాన్ని ప్రత్యేకంగా జరుపుకోవాలని నిర్ణయించుకున్నారు. వారు ఆ కుక్కపిల్లకు సంప్రదాయ షెర్వానీని తొడిగి, తలపై టోపీని ఉంచి, పూలదండతో అలంకరించారు. అలా అలంకరించబడిన బిట్టు అచ్చం పెళ్లికొడుకులా కనిపించి, చుట్టుపక్కల వారి దృష్టిని ఆకర్షించాడు.
సంప్రదాయ దుస్తులలో ఉన్న ఆ కుక్కపిల్లను చూసిన పొరుగువారు సరదాగా అతన్ని పెళ్లికొడుకుతో పోల్చారు. అంతేకాక ఆ దంపతులను బిట్టుకు ఎప్పుడు పెళ్లి చేయాలని అనుకుంటున్నారని అడిగారు.