హైదరాబాద్ ఔటర్ రింగ్ రోడ్డు.. కారు డిక్కీలో పిల్లలు... ప్రమాదకరమైన జర్నీ (వీడియో)
హైదరాబాద్ ఔటర్ రింగ్ రోడ్డుపై వరుసగా జరిగిన ప్రమాదాల్లో పలువురు ప్రాణాలు కోల్పోవడంతో, గత కొద్ది రోజులుగా ఈ రహదారి వార్తల్లో నిలుస్తున్న సంగతి తెలిసిందే. కేవలం రెండు రోజుల క్రితమే, తెలుగు సినీ పరిశ్రమకు చెందిన ఇద్దరు యువకులు ఇదే రహదారిపై జరిగిన ప్రమాదంలో దుర్మరణం పాలయ్యారు.
HYD ORR
ప్రస్తుతం ఒక కుటుంబం ఈ రహదారిపై అత్యంత ప్రమాదకరమైన రీతిలో ప్రయాణించడంతో కూడిన ఒక వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతూ, తీవ్ర విమర్శలను ఎదుర్కొంటోంది.
హైదరాబాద్ ఔటర్ రింగ్ రోడ్డుకు సంబంధించిన ఈ వైరల్ వీడియోలో, ఒక కుటుంబం గంటకు వంద కిలోమీటర్లకు పైగా వేగంతో ప్రయాణిస్తుండగా, అందులోని పిల్లలు కారు వెనుక భాగంలో కూర్చుని ప్రమాదకరంగా వేలాడుతూ కనిపించడం ఆందోళన కలిగిస్తోంది.
పిల్లలు కారు డిక్కీలో కూర్చుని ఉండగా, ఆ డిక్కీ తెరిచే ఉంది. ఇది అత్యంత ప్రమాదకరమైన చర్య అని వీడియో చూసిన వారంతా మండిపడుతున్నారు. ఇలాంటి అవివేకపు చర్యలకు పాల్పడవద్దని ఫైర్ అవుతున్నారు. ఒక చిన్న పొరపాటు జరిగినా, ఇది ఘోర విషాదానికి దారితీయవచ్చు. కాబట్టి ఇలాంటి చర్యలకు పాల్పడే వారిపై తగిన చర్యలు తీసుకోవాలని నెటిజన్లు డిమాండ్ చేస్తున్నారు.
ORR #Hyderabad Horror. Family cruising at 100+kmph with kids in the boot holding on to dear life. pic.twitter.com/tC3wGkuu2b— Deccan Miya (@secularmiyabha3) May 13, 2026
జీ5 ఎప్పటికప్పుడు వైవిధ్యమైన కంటెంట్తో ప్రేక్షకులను మెప్పిస్తోన్న సంగతి తెలిసిందే. ఇప్పుడు మరో డిఫరెంట్ వెబ్ సిరీస్తో ఆడియెన్స్ను అలరించటానికి సిద్ధమైంది. అదే ''మేము'కాప్'లం''. కొన్నాళ్ల నుంచి ఈ సిరీస్ టైటిల్ దగ్గర నుంచి ప్రతీ విషయంలోనూ క్యూరియాసిటీని పెంచుతోంది. మే 22 నుంచి ఈ సిరీస్ జీ5లో స్ట్రీమింగ్ కానుంది. ఈ నేపథ్యంలో ఈ సిరీస్పై మరింత ఆసక్తిని పెంచేలా ''మేము'కాప్'లం'' ట్రైలర్ను విడుదల చేశారు..
న్యూ టాలెంట్ ను ఎంకరేజ్ చేస్తూ హీరో కిరణ్ అబ్బవరం సుమైర స్టూడియోస్ తో కలిసి తన కేఏ ప్రొడక్షన్స్ పై నిర్మించిన సినిమా "తిమ్మరాజుపల్లి టీవీ". తేజ వేల్పుచర్ల సహ నిర్మాత. సాయి తేజ్, వేద జలంధర్ హీరో హీరోయిన్స్ గా నటించారు. వి.మునిరాజు దర్శకుడిగా పరిచయమయ్యారు. తాజాగా ఈ సినిమా ఈ నెల 15వ తేదీ నుంచి ఆహా ఓటీటీలో స్ట్రీమింగ్ కు రాబోతోంది.
వ్యాపారవేత్తగా ప్రారంభమై నిర్మాతగా మారిన కావ్య, ఆంధ్రప్రదేశ్లోనే భారీ స్థాయిలో తెలుగు, పాన్-ఇండియా చిత్రాలను నిర్మించడంతో పాటు, రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ప్రపంచ స్థాయి సినీ మౌలిక సదుపాయాల అభివృద్ధికి పారడాక్స్ పిక్చర్స్ రూపొందించిన దీర్ఘకాలిక విజన్ను మంత్రికి వివరించారు. ఈ విజన్లో భాగంగా, అమితాబ్ బచ్చన్ నటించిన సర్కార్ 3, అక్కినేని నాగార్జున నటించిన ఆఫీసర్, అలాగే రామ్ గోపాల్ వర్మ తెరకెక్కించిన జీఎస్టీ చిత్రాలకు రచయితగా పనిచేసిన పి. జయకుమార్ దర్శకత్వంలో రూపొందుతున్న తమ పాన్-ఇండియా చిత్ర వివరాలను ఆమె పంచుకున్నారు.
ఆధ్యాత్మికతను, మానవ సంబంధాలను మేళవిస్తూ శ్రీ ఆది లక్ష్మి పిక్చర్స్ బ్యానర్పై నిర్మిస్తున్న సరికొత్త చిత్రం "ఏదైనా సాధ్యమే". ఈ సినిమాకు దైవం తోడుంటే.. అనేది ఉపశీర్షిక. ఈ చిత్ర టైటిల్ ఆవిష్కరణ కార్యక్రమం హైదరాబాద్లోని ఫిల్మ్ ఛాంబర్లో ఘనంగా నిర్వహించారు. ఈ కార్యక్రమంలో చిత్ర దర్శకుడు మద్దూరి రాజా, నిర్మాత అనిల్ మునగనూరి, ఎగ్జిక్యూటివ్ ప్రొడ్యూసర్ ఎన్. సుబ్రహ్మణ్యం, చిత్ర బృందం పాల్గొన్నారు.