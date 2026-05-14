  4. Shocking Video From HYD ORR: Family’s Dangerous Stunt
Written By సెల్వి
Last Updated : Thursday, 14 May 2026 (16:49 IST)

హైదరాబాద్ ఔటర్ రింగ్ రోడ్డు.. కారు డిక్కీలో పిల్లలు... ప్రమాదకరమైన జర్నీ (వీడియో)

BY: సెల్వి
Publish: Thu, 14 May 2026 (16:45 IST) Updated: Thu, 14 May 2026 (16:49 IST)
హైదరాబాద్ ఔటర్ రింగ్ రోడ్డుపై వరుసగా జరిగిన ప్రమాదాల్లో పలువురు ప్రాణాలు కోల్పోవడంతో, గత కొద్ది రోజులుగా ఈ రహదారి వార్తల్లో నిలుస్తున్న సంగతి తెలిసిందే. కేవలం రెండు రోజుల క్రితమే, తెలుగు సినీ పరిశ్రమకు చెందిన ఇద్దరు యువకులు ఇదే రహదారిపై జరిగిన ప్రమాదంలో దుర్మరణం పాలయ్యారు.
 
ప్రస్తుతం ఒక కుటుంబం ఈ రహదారిపై అత్యంత ప్రమాదకరమైన రీతిలో ప్రయాణించడంతో కూడిన ఒక వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతూ, తీవ్ర విమర్శలను ఎదుర్కొంటోంది. 
 
హైదరాబాద్ ఔటర్ రింగ్ రోడ్డుకు సంబంధించిన ఈ వైరల్ వీడియోలో, ఒక కుటుంబం గంటకు వంద కిలోమీటర్లకు పైగా వేగంతో ప్రయాణిస్తుండగా, అందులోని పిల్లలు కారు వెనుక భాగంలో కూర్చుని ప్రమాదకరంగా వేలాడుతూ కనిపించడం ఆందోళన కలిగిస్తోంది.
 
పిల్లలు కారు డిక్కీలో కూర్చుని ఉండగా, ఆ డిక్కీ తెరిచే ఉంది. ఇది అత్యంత ప్రమాదకరమైన చర్య అని వీడియో చూసిన వారంతా మండిపడుతున్నారు. ఇలాంటి అవివేకపు చర్యలకు పాల్పడవద్దని ఫైర్ అవుతున్నారు. ఒక చిన్న పొరపాటు జరిగినా, ఇది ఘోర విషాదానికి దారితీయవచ్చు. కాబట్టి ఇలాంటి చర్యలకు పాల్పడే వారిపై తగిన చర్యలు తీసుకోవాలని నెటిజన్లు డిమాండ్ చేస్తున్నారు. 
సెల్వి

