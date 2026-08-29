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  4. Sir, my wife is in the hospital; please let the bike go: Delivery rider pleads with police, Video
Written By ఐ వెెంకట్ ఐ వెెంకట్
Last Modified: Saturday, 29 August 2026 (19:21 IST)

అయ్యా.. నా భార్య ఆసుపత్రిలో వుంది, బైక్‌ను వదిలేయండి: పోలీసులను వేడుకున్న డెలివరీ రైడర్, వీడియో

Delivery rider pleads with police
Written By: ఐ వెెంకట్
Updated: Sat, 29 Aug 2026 (19:25 IST)
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అయ్యా... నా భార్య ఆసుపత్రిలో వుంది... దయచేసి నా బైకుని వదిలేయండి, మళ్లీ వచ్చి నో పార్కింగ్ జోన్లో వాహనాన్ని నిలిపినందుకు ఫైన్ కడుతానంటూ అతడు వేడుకున్నప్పటికీ పోలీసులు అందుకు అంగీకరించలేదు. దీనికి సంబంధించిన వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది. జెప్టో డెలివరీ బోయ్ ఒక ఆర్డర్ తీసుకునేందుకు తన ద్విచక్రవాహనాన్ని నో-పార్కింగ్ జోన్లో కొద్దిసేపు పార్క్ చేసాడు. ఇంతలో పోలీసులు అతడి వాహనాన్ని లారీలో ఎక్కించుకుని స్టేషనుకి తీసుకెళ్లేందుకు సిద్ధమయ్యారు.
 
అంతలోనే అక్కడికి వచ్చిన డెలివరీ రైడర్... తన భార్య ఆసుపత్రిలో వున్నదనీ, పని పూర్తి చేసుకుని త్వరగా వెళ్లాలన్న తొందరలో అక్కడ పార్క్ చేసాననీ, తన బండిని విడిచిపెడితే డెలివరీ ఇవ్వాల్సిన చోట ఇచ్చేసి తిరిగి ఫైన్ చెల్లిస్తానంటూ అతడు వేడుకున్నట్లు సమాచారం. ఐతే అందుకు పోలీసులు అంగీకరించలేదనీ, నో-పార్కింగ్ జోన్లో పెట్టినందుకు స్టేషనుకి వచ్చి రుసుము చెల్లించి బండిని తీసుకుని వెళ్లాల్సిందిగా వారు తెలియజేసినట్లు వార్తలు వచ్చాయి. అత్యవసరంగా ఆహారాన్ని, వస్తువులను అందించే ఇట్లాంటి కార్మికుల పట్ల కొద్దిగానైనా పోలీసులు కరుణ చూపాలని నెటిజన్లు కామెంట్లు పెడుతున్నారు.
 
About Writer
ఐ వెెంకట్
నేషనల్ ఇనిస్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఫ్యాషన్ టెక్నాలజీ(NIFT) హైదరాబాదులో సిపిఎఫ్‌సి కోర్సు చేసారు. జర్నలిజంలో రెండు దశాబ్దాలకు పైగా అనుభవం. కవితలు, కథలు రాస్తుంటారు. ప్రముఖ మీడియా సంస్థలలో పనిచేసారు..... మరింత చదవండి
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