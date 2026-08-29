అయ్యా.. నా భార్య ఆసుపత్రిలో వుంది, బైక్ను వదిలేయండి: పోలీసులను వేడుకున్న డెలివరీ రైడర్, వీడియో
అయ్యా... నా భార్య ఆసుపత్రిలో వుంది... దయచేసి నా బైకుని వదిలేయండి, మళ్లీ వచ్చి నో పార్కింగ్ జోన్లో వాహనాన్ని నిలిపినందుకు ఫైన్ కడుతానంటూ అతడు వేడుకున్నప్పటికీ పోలీసులు అందుకు అంగీకరించలేదు. దీనికి సంబంధించిన వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది. జెప్టో డెలివరీ బోయ్ ఒక ఆర్డర్ తీసుకునేందుకు తన ద్విచక్రవాహనాన్ని నో-పార్కింగ్ జోన్లో కొద్దిసేపు పార్క్ చేసాడు. ఇంతలో పోలీసులు అతడి వాహనాన్ని లారీలో ఎక్కించుకుని స్టేషనుకి తీసుకెళ్లేందుకు సిద్ధమయ్యారు.
అంతలోనే అక్కడికి వచ్చిన డెలివరీ రైడర్... తన భార్య ఆసుపత్రిలో వున్నదనీ, పని పూర్తి చేసుకుని త్వరగా వెళ్లాలన్న తొందరలో అక్కడ పార్క్ చేసాననీ, తన బండిని విడిచిపెడితే డెలివరీ ఇవ్వాల్సిన చోట ఇచ్చేసి తిరిగి ఫైన్ చెల్లిస్తానంటూ అతడు వేడుకున్నట్లు సమాచారం. ఐతే అందుకు పోలీసులు అంగీకరించలేదనీ, నో-పార్కింగ్ జోన్లో పెట్టినందుకు స్టేషనుకి వచ్చి రుసుము చెల్లించి బండిని తీసుకుని వెళ్లాల్సిందిగా వారు తెలియజేసినట్లు వార్తలు వచ్చాయి. అత్యవసరంగా ఆహారాన్ని, వస్తువులను అందించే ఇట్లాంటి కార్మికుల పట్ల కొద్దిగానైనా పోలీసులు కరుణ చూపాలని నెటిజన్లు కామెంట్లు పెడుతున్నారు.
Day 14: Aston Martin hit and run case of Lingamaneni Sanjush, son of Janasena MP Lingamaneni Ramesh.— Revathi (@revathitweets) August 29, 2026
Bharathi Mukhi, a 21 year old young girl from Odisha working in Hyderabad was mowed down by Sanjush.
NO CCTV FOOTAGE found so far, no arrests, no nothing
Absolutely… pic.twitter.com/VaPGxlTsCk