అయ్యా, మా పరిస్థితి ఏంటి? స్కూల్లో పోరగాడు షేమ్ అయితుండు: సీఎం రేవంత్కి ఔట్సోర్సింగ్ ఉద్యోగులు
ఎటువంటి కారణాలు చూపకుండా మమ్మల్ని విధుల నుంచి తొలగించారంటూ తెలంగాణలోని 650 మంది ఔట్ సోర్సింగ్ ఉద్యోగులు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. తమను తిరిగి విధుల్లోకి తీసుకోవాలని వారు ఆందోళన చేస్తున్నారు. వారు మాట్లాడుతూ... 33 జిల్లాల నుంచి ఔట్ సోర్సింగ్ ఉద్యోగులము వచ్చాము. మేమంతా 15 నుంచి 25 సంవత్సరాల సర్వీసు వున్నవారము.
మా వయసు ఇప్పుడు 45 నుంచి 55 సంవత్సరాలు. వీరిలో వికలాంగులు, ఒంటరి స్త్రీలు, వితంతువులు వున్నారు. ప్రజా ప్రభుత్వం వచ్చిందని, రెగ్యులరైజ్ చేస్తారని ఆశపడ్డాము. కానీ మమ్మల్ని ఎలాంటి కారణాలు చూపకుండా తొలగించారు. ఇప్పుడు మేము ఏం చేయాలి. మంత్రులందరూ సానుకూలంగా స్పందిస్తున్నారు.
ఐతే ఉద్యోగం సంగతి అడుగుతుంటే స్టేట్ పాలసీ అంటున్నారు. మాకిప్పుడు జీతాల్లేవు. కిరాణా షాపులకు పోతే వస్తువులు కూడా ఇవ్వడంలేదు. రాత్రనకా పగలనకా పనులు చేసాము. బీపీలు, షుగర్లు వున్నాయి. ఇప్పుడు పోయి ఎక్కడికైనా పనులు చేసుకుందామని అనుకుంటున్నా మాకిప్పుడు 50 ఏళ్ల దాటాయి. మాకు ఎవరు పని ఇస్తారు. పిల్లల స్కూళ్లు తెరిచారు. పిల్లల ఫీజులు కట్టలేకపోతున్నాం. పిల్లలు షేమ్ ఫీలవుతున్నారు. దయచేసి మమ్మల్ని తిరిగి ఉద్యోగాలలోకి తీసుకోండి అంటూ అభ్యర్థిస్తున్నారు.
మా వయసు ఒక్కొకరికి 45, 50 సంవత్సరాలు ఉంది.. ఇప్పుడు మాకు బయట ఉద్యోగాలు కూడా ఇవ్వరు— Telugu Scribe (@TeluguScribe) July 27, 2026
ఇన్నిరోజులు సేవలు తీసుకొని అకారణంగా మా ఉద్యోగాలు తీసేశారు
మాకు ఉద్యోగం లేకపోవడం వల్ల ఊర్లో కిరాణా షాపులో సరుకులు ఉద్దర కూడా ఇవ్వడం లేదు
– ఉద్యోగం కోల్పోయిన ఔట్ సోర్సింగ్ ఉద్యోగి https://t.co/oy5Ydj2vYQ pic.twitter.com/lPtsWwTT1M